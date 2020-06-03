Как ни тяжело это говорить, но, похоже, конфликт на востоке Украины — это надолго. К такому выводу подводит сам факт прошедших германо-российских и германо-украинских встреч в Берлине. Итоги этих встреч практически не стали публичным достоянием, и это совершенно неудивительно. Черчиллю приписывается фраза о политике как о «схватке бульдогов под ковром, после которой выносят трупы». Говорил это английский премьер вроде бы о кремлевской внутренней борьбе, но исторический опыт доказывает, это универсальный принцип политического взаимодействия. Пока ясно только одно: стороны «нормандского процесса» перешли от выработки коллективного решения к двусторонним объяснениям. Наибольшей тайной является экспресс-визит в Берлин Дмитрия Козака, зам. главы администрации президента России. 13 мая по приглашению немецкой стороны спецбортом, в разгар карантина и находясь под европейскими санкциями, Козак прилетел в Берлин. Снимая ненужные вопросы о легальности визита (все-таки «под санкциями»), в пресс-службе немецкого правительства объяснили, что

Германское лицо для Украины: министр обороны Германии и пока еще лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

«в ЕС предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда… Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены».

Объяснили там и отсутствие правительственной реакции на визит: на рабочем уровне они не комментируются. Но возникает вопрос: так что же там делал этот зам. главы администрации Путина? И главное — с кем? По официальной версии — с помощниками канцлера ФРГ. Но тогда возникает некоторый диссонанс между алармистской формой визита и нарочито спокойным его освещением. Правда, смущает одна вещь. В освещении германской политики я почему-то больше всего доверяю польским источникам. Наверное, потому, что Польша и Германия — это такие «заклятые друзья» в европейской истории, что относятся друг к другу с особым вниманием и настороженностью. А в польских медиа гуляет информация о том, что

«новый помощник Путина по Украине (т.е. Козак — А.Г.) встретился с немецкой Ангелой Меркель на следующий день после того, как она провела телефонный звонок с премьер-министром Украины (т.е. 13 мая — А.Г.)».

И если так, то берлинская встреча прошла на самом высоком, для замглавы администрации, уровне. По возвращении в Москву Козак заявил, что переговоры были «конструктивными», и это совсем не радует украинскую власть. Потому что «конструктивность» с точки зрения России — это точное следование не только «духу», но и «букве» Минского протокола, со строгим соблюдением последовательности шагов его реализации. На что Украина при нынешних обстоятельствах никогда не согласится. А спустя неделю после визита, 21 мая, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что нет прогресса в политическом урегулировании ситуации в Донбассе, а «переговорный процесс постепенно заходит в тупик». Причем заявил он это не на «внутрироссийском» информационном поле, а «на весь мир», на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ. 2 июня, по следам Козака, в Берлин поехала делегация Украины, неожиданно представительная для уровня визита: не только министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Украины Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и иные чиновники. Круг их визави известен: министр обороны и пока еще лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр иностранных дел Хайко Маас. Судя по видеоотчету Кулебы после встречи с Крамп-Карренбауэр и пресс-конференции министра с Хайко Маасом, Украина со своей позиции тоже не отступила: никаких переговоров с инсургентами, в регионе воюют российские войска, и «сначала контроль над границей, потом — выборы». И возникает не очень приятное для украинца ощущение, что немцы Кулебу даже не выслушали до конца: иначе с чего ему было жаловаться на то, что «единственное, на что мне не хватило времени, еще больше поговорить с Хайко (Маасом — А.Г.) и обговорить много других вопросов…» Ведь отказ от незапланированного продолжения разговора является показателем отношения к собеседнику, и рассказывать об этом прессе просто неграмотно. Но в любом случае никаких «прорывов» для Украины в проблеме восточных территорий Дмитрий Кулеба не обнародовал. А в целом возникает ощущение, что офис бундесканцлерин вызвал «на ковер» представителей своих партнеров по «Норманди», но попытка индивидуального увещевания оказалась безрезультатной. Что заставляет с пессимизмом смотреть на будущее самого «нормандского формата», потому что индивидуальные двусторонние переговоры всегда разрушают групповое регулирование, а неудачные — тем более. Если это так, то Восток Украины — это надолго. Нет, это не означает «заморозки»: сам сюжет будет постоянно использоваться как в глобальном противостоянии стран, так и внутренних социально-экономических движениях Украины. Ведь все участники действа — и Украина, и Россия, и НАТО, и ЕС, и США (Боже, убереги их от «черного Майдана!) — снимают свои дивиденды из вклада в этот сюжет. Украине необходима постоянная возможность мобилизации населения по поводу российской угрозы, России — постоянный образец социально-экономической катастрофы, который Украина усердно создает. Для НАТО это источник дополнительного финансирования. Для ЕС — средство проникновения и укрепления в Центральной Европе. Для США — форпост в противостоянии с Россией и Ираном. А для Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке», как и большинства населения планеты, «канун грандиозного шухера».

Mfa.gov.ua Встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса

И у каждого участника свой сценарий. Позволю себе версию российского сценария, сюжет которого взят из истории США — «Техас». Осенью-зимой 1835 года население части мексиканского штата Коауила и Техас разбили территориальные правительственные войска и создали Республику Техас. В следующем году они разбили карательный мексиканский корпус, захватив в плен президента Мексики Антонио де Санта-Анна. В начале 1837 года Техас был признан Соединенными Штатами как самостоятельное государство. Последующие годы суверенного Техаса были заняты войной против Мексики и команчей. США оказывали всестороннюю помощь — продовольствие, оружие, лошади, добровольцы. 28 февраля 1845 года Конгресс США принял законопроект, разрешающий Соединенным Штатам аннексировать Республику Техас, при условии согласия населения. 13 октября подавляющее большинство избирателей в республике одобрили американское предложение об аннексии, и 29 декабря 1845 года Техас был принят в США в качестве 28-го штата. Штата «Одинокой Звезды». 19 февраля 1846 года Техас официально передал свой суверенитет Соединенным Штатам. Ну, и чем отличается эта история от того, что происходит ныне на востоке Украины? Присутствием российских граждан? Да, но обороной миссии Аламо, этим символом антимексиканской борьбы техасцев, руководили Джеймс Боуи (уроженец Кентукки, США), Уильям Тревис из Южной Каролины, США, а уроженец Восточного Теннесси Дэви Крокетт вообще был членом палаты представителей США от штата Теннесси в 1833—1835 годах! Пока на Востоке Украины все идет по техасскому сценарию…