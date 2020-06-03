Когда появились сообщения о том, что в Кабуле стали готовиться к мероприятиям, посвященным очередной годовщине убийства бывшего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы, многие как в самой стране, так и за ее пределами отнеслись к этому спокойно. Такие акции оказались возможными относительно недавно. Это было связано с попыткам выхода на политическую сцену бывших активистов Народно-демократической партии Афганистана (НДПА).

Najib

Но сейчас все развивается круче. От имени Фатаны Наджиб, вдовы Наджибуллы, опубликовано заявление, в котором содержится призыв «почтить память президента и совершенные им патриотические дела расследованием обстоятельств его гибели». Более того, на днях могилу Наджибуллы в городе Гардиз посетил советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб. Ранее все афганские администрации воздерживались от любого жеста, который могли расценить как память о бывшем президенте. Напомним, что именно сторонники «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1996 году ворвались в офис ООН, где укрывался Наджибулла, и зверски расправились с ним и его братом. Позже тела своих жертв они повесили в центре столицы возле президентского дворца Арг и официально взяли на себя ответственность за казнь. Соответствующее заявление тогда сделал второй человек в движении — мулла Раббани. Свержение правительства Наджибуллы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своей большой победой, которую празднуют ежегодно.

И вдруг все начинает меняться. Прежде всего, стали приглушаться альтернативные версии трагедии с указанием на участие в расправе пакистанской межведомственной разведки (ISI). Более того, моджахеды, которые пришли к власти в Кабуле в 1992 году, отмежевываются от захватившего Кабул 27 сентября 1996 года движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое и расправилось с Наджибуллой. Они стали заявлять, что «жители Кабула, уставшие от распрей между моджахедами, изначально приветствовали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако кровавая расправа над экс-президентом и его братом поразила многих афганцев и настроила их против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Правда, по словам одного из бывших лидеров движения Саида Акбара Ага, «казнь осуществили члены низшего звена без указания руководства и лидеры не стали расследовать инцидент, опасаясь раскола».

Президентский дворец Арг в Кабуле

Эти проблемы стали вылезать на политическую поверхность в период двух последних гонок за пост президента Афганистана (2014 и 2019 годы), когда одного из претендентов на пост президента Мохаммада Ашрафа Гани начали активно поддерживать большинство бывших членов Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). После объявления предварительных итогов выборов-2019 года экс-партийцы НДПА как в самом Афганистане, так и за его пределами стали выступать с требованием тщательного расследования обстоятельств гибели Наджибуллы. Это был крайне негативный для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вопрос. Ведь после подписания мирного соглашения с США они намерены после переговоров с афганской администрацией войти в правительство страны. И чтобы помешать этому, Гани и его сторонники выставляют политический волнорез в виде растущей популярности покойного доктора Наджиба в афганском общественном мнении, говорят о его позитивном вкладе в политическую и экономическую жизнь страны. Но это только часть обозначенной, но не разгаданной политической комбинации с парадоксом.

Бывшие моджахеды, которые свергли правительство НДПА и положили конец 20-летнему правлению прокоммунистической партии Афганистана, вместе намерены бросить вызов основным афганским игрокам, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кстати, Гани этнически происходит из пуштунского племени Ахмадзай, выходцем из которого являлся и Наджибулла, которого он считает «патриотом и героем, погибшим мученической смертью за веру». Эксперты называют такую ситуацию «беспрецедентной и невероятной», потому что никакой идеологической и политической связи между ними и Гани не обнаружено. Что же касается обстоятельств гибели бывшего президента, то существует невероятное количество версий. Его вдова, которая не исключила возможности принять участие в политической жизни страны, возложила ответственность за гибель мужа не только на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их внешних спонсоров, но и на лидеров бывшего «Северного Альянса», в частности, Ахмад Шаха Масуда.

(сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro Ашраф Гани

Неизвестно, почему в апреле 1992 года был сорван процесс передачи власти временному правительству моджахедов, разработанный под эгидой ООН, чтобы в стране не случилось вакуума власти и анархии, какую роль в этом сыграли вооруженные формирования Абдуррашида Дустума и Исламского общества Афганистана (ИОА), отчего не состоялся вылет доктора Наджиба в Индию или в Пакистан «на лечение». Есть сведения том, что попытки спасти президента Афганистана предпринимала советская разведка. Рассказов и письменных мемуаров хватает, но до сих пор многое остается покрытым мраком. В 1995—1996 годы вопрос о предоставлении политического убежища Наджибулле поднимался при поддержке ООН Госдепартаментом США. Фатана Наджиб утверждает, что ее муж, будучи в миссии ООН, держал при себе целую коробку каких-то документов и писал мемуары. Все исчезло.

После вывода советских войск из Афганистана правительству Наджибуллы удавалось держаться у власти на протяжении трех лет. Президент потерял контроль над внутриполитической ситуацией сразу после того, как объявил о своей готовности 18 марта 1992 года уйти в отставку, чтобы освободить место для нейтрального временного правительства. Утром 27 сентября 1996 года жители Кабула проснулись от звуков барабана (в средневековье так доводили до сведения народа решения и указы правителей), которым приглашали народ посмотреть на грядущее повешение. Когда в Афганистане развернулась гражданская война с еще большей ожесточенностью, режим Наджибуллы стал оцениваться людьми как более предпочтительный в отличие от междоусобиц моджахедов. Может быть и сейчас мертвый президент как-то изменит живую афганскую политику. Однако его последние дни и по сей день вызывают множество вопросов.