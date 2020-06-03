Отраслевая ассоциация Российский союз туриндустрии (РСТ) требует чуть ли не завтра открыть все границы и кардинально упростить режим въезда иностранных гостей, заменив обычные визы электронными.

Blogs.iadb.org Ударим электронными визами по здоровью россиян?

Последствия такого нововведения могут быть самыми печальными, предупреждают санитарные врачи. Примеры уже есть — Иран, где наблюдается второй пик эпидемии менее чем через месяц после снятия ограничений; Южная Корея, власти которой снова призывают граждан к самоизоляции… И это только начало: пока не ясно, чем обернется осторожный выход из карантина для Европы.

В ООН и ВОЗ иллюзий, похоже, не питают. Международная организация по миграции ООН, через официальные письма и соцсети обращается к правительствам с призывами включить в требования по оформлению виз и пересечению границ медицинские критерии.

В США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии уже действуют электронные системы предварительной проверки для «безвизовых» европейцев, и Европа готовит к запуску симметричную систему для граждан США и других стран, чью граждане сейчас пользуются правом безвизового въезда в ЕС. Чтобы получить право на въезд, туристу нужно будет теперь пройти электронную преавторизацию: загрузить через интернет необходимые документы, включая скан паспорта, и дожидаться итогов проверки, которая может занимать до двух недель. Фактически получить преавторизацию для поездки в данные страны ещё сложнее, чем российскую электронную визу.

В России разговоры об электронных визах начались в самый неподходящий, казалось бы, момент: в начале апреля, когда страна только погружалась в самоизоляцию. Инициаторы оправдывали свою активность тем, что хотят как можно лучше подготовить турбизнес к выходу из кризиса, чтобы по завершении пандемии он бы смог быстрее наверстать упущенные доходы. Некоторые наблюдатели отмечали, правда, что главным лоббистом выступает недавно вступивший в должность президент РСТ, выходец из визового бизнеса. А значит, такая публичная поддержка инициативы, с которой РСТ вышел на Ростуризм и Госдуму, могла быть продиктована не только интересами цеховой солидарности. Но главное здесь, конечно, не это, а огромные риски для здоровья россиян, которые несёт в себе показное гостеприимство.

Перспективы дальнейшего распространения COVID-19 и возможного появления новых мутаций вируса ученым пока не ясны. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова недавно заявила, что, хотя высокой изменчивостью вирус не обладает, уже описаны несколько десятков его мутаций. «Влияние этих мутаций на способности вируса, в том числе на его передачу и появление осложнений, оценить пока сложно», — добавила Попова. Осенью Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса и опасается «микс-инфекции с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона».

Для ряда европейских стран, уже снимающих въездные ограничения, эта мера выглядит скорее вынужденной, чем оправданной, поскольку зависимость экономик той же Греции, Испании или Италии от туризма крайне высока. При этом врачи комментируют смягчение карантина с нескрываемой тревогой, в Испании еще не завершился 10-дневный траур по умершим от COVID-19 (страна потеряла более 27 тыс. человек), а принц Бельгии Иоахим подхватил коронавирусную инфекцию, съездив в эту страну всего на пару дней, — чтобы стать гостем вечеринки в городе Кордова. Вечеринка, заметим, прошла 26 мая, когда в правительстве Испании уже вовсю обсуждалось «завершение режима повышенной готовности».

А что же в России? У нас представители турбизнеса просят Госдуму и президента как можно скорее принять законопроект о введении онлайн-виз, по которым иностранцы смогли бы въезжать в Россию уже с 1 января 2021 года. Более того, РСТ предлагал разрешить въезд по таким визам в Москву, Сочи и Казань уже с 1 июня 2020 г., а руководитель компании «Водоходъ» просил ввести электронные визы на всей территории России с 1 июля. Технически это несложно: ведь еще в прошлом году в порядке эксперимента возможность оформлять визы через интернет была предоставлена иностранным туристам, въезжающим в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи. И, кстати, срок оформления российской электронной визы составляет всего 4 календарных дня, процесс полностью автоматизирован, никаких сканов документов загружать не требуется — сравните с двухнедельной «ручной» проверкой, которую проходят сейчас европейцы и американцы!.. Но было бы забавным, согласитесь, видеть толпы гуляющих по Красной площади иностранцев в то время, как москвичи могут выходить из дома исключительно по графику…

Врачи-эпидемиологи сходятся в том, что обсуждать подобные радикальные решения можно как минимум не раньше появления «рабочей», проверенной вакцины от COVID-19. И то после этого понадобится год-два на анализ статистики заболеваемости, возможных побочных явлений, выявляемых в ходе массового применения вакцины, и т. д. Реальным же видится открытие электронных виз не раньше конца 2022 года. И, конечно, Россия не может в одностороннем порядке игнорировать рекомендации ВОЗ, Международной организации по миграции ООН и других международных организаций.

Визовые барьеры всегда негативно воспринимались большинством как путешествующих россиян, так и иностранных туристов, желавших приехать в Россию, однако они могут стать весьма эффективным подспорьем в борьбе с распространением коронавируса. С этим трудно поспорить, особенно если учесть, что «до вируса» свыше 22,7% въездного турпотока из дальнего зарубежья в нашу страну приходилось на граждан Китая: в 2019 году Россию посетили 1,883 миллиона туристов из Китая, ставшего эпицентром пандемии COVID-19. 132 тыс. туристов приехали из Испании, 232 тыс. — из Италии, 290 тыс. — из США, то есть из стран, ставших крайне неблагополучными по ситуации с коронавирусом.

Возможность получить визу через интернет, как ожидалось до пандемии коронавируса, увеличит въездной турпоток в Россию. Сейчас упрощение визового режима для иностранцев не гарантирует восстановление въездного турпотока в Россию к уровню 2018−2019 годов, но создает реальные угрозы здоровью населения. А следовательно, санкцию на подобный шаг должны давать не Ростуризм, РСТ или туроператоры, а Минздрав Михаила Мурашко, Роспотребнадзор Анны Поповой и медицинское сообщество в целом. Хочется надеяться, что Госдума при рассмотрении соответствующего законопроекта будет руководствоваться мнением врачей, а не настойчивыми просьбами бизнесменов от туризма.

Есть и еще одна причина, по которой введение «электронных виз» выглядит мерой, мягко говоря, преждевременной: туристическая инфраструктура в России просто не готова к резкому росту числа гостей. За исключением Петербурга, Москвы, Сочи и городов Золотого кольца, к объектам показа и местам отдыха у нас ведут не дороги, а в основном бездорожье. Не хватает приличных гостиниц, проработанных маршрутов, квалифицированных англоязычных гидов и многого другого. К тому же сами россияне из-за ситуации с коронавирусом как минимум ближайшее лето и новогодние каникулы проведут на родных просторах. А внезапное открытие границ в виде онлайн-виз приведет к резкому росту цен на всё, что связано с туризмом и отдыхом, — в этом можно не сомневаться. Поскольку предложение и так сильно отстает от спроса.

И, надо полагать, руководство страны, говоря о восстановлении туризма, имеет в виду именно внутренний туризм, а не въездной и тем более не выездной. Сегодня многие специалисты говорят, что, если бы мы отменили авиарейсы из зарубежных стран еще в конце февраля, а не в апреле, ситуация с заболеваемостью COVID-19 была бы совершенно иной в России — масштаб был бы на порядки меньше. Погнавшись за сиюминутной выгодой, мы, получается, наказали собственных граждан.

Важно дать россиянам возможность отдохнуть и в то же время минимизировать их контакты с гражданами других стран, пораженных коронавирусом. Глядишь, эта ситуация «подхлестнет» и развитие внутренней туристической инфраструктуры. После чего уже можно будет, не стыдясь, распахивать электронные «двери» перед иностранцами.