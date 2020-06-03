На фоне того, как внимание международного сообщества сфокусировано на пандемии коронавирусной инфекции и масштабных акциях протеста в США, начавшихся после убийства чернокожегоДжорджа Флойда в Миннеаполисе, ряд заявлений президента СШАДональда Трампа относительно саммита «Большой семерки» остались незамеченными. Прежде всего, Трамп решил провести это мероприятие в июне в Вашингтоне, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Убедить отказаться от этой идеи и перенести саммит на сентябрь главу Белого дома смогла только канцлер ФРГАнгела Меркель, которая исключила свое участие в июньских переговорах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Поражает больше то, что Трамп намекнул на желание пригласить на саммит своего российского коллегу Владимира Путина. Это вопиющая задумка, а от участия Путина в саммите нужно немедленно отказаться, пишет директор по европейским и евразийским исследованиям Дэвид Дж. Крамер в статье, опубликованной 2 июня в The American Interest.

Идее пригласить Путина в США предшествовали ряд недавних бесед между Трампом и российским лидером, а также поставки медицинской помощи как из России, так и в нее. О возможности приезда Путина заговорили и после того, как Трамп заявил, что «Россия и мы сформировали очень хорошие отношения», в том числе потому, что страны совместно работали над «нефтяной проблемой».

Kremlin.ru Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

Одно дело помогать России во время кризиса, даже несмотря на то, что его усугубило «неумелое руководство из Кремля». Вместе с США и Бразилией Россия входит в тройку стран с самым большим числом заразившихся. По мнению многих наблюдателей и экспертов, российские власти вопиющим образом занижают смертность от вируса. В каком-то смысле отправка американской помощи в Россию может вскрыть то, насколько неэффективными оказались принимаемые Москвой меры по борьбе с пандемией. При этом Путин стремился показать то, насколько сильно нуждались США в помощи из РФ, которая, «кстати», оказалась «дефективной».

Совсем же другое — любезничать с Путиным и приглашать его в Вашингтон. Путин не сделал ничего, чтобы заслужить такое мягкое к себе обращение. Напротив, российский лидер продолжает свое безответственное поведение, которое представляет прямую угрозу американским национальным интересам. Взрыв численности случаев заражений коронавирусом в РФ не помешал ему проводить свои подрывные действия. Он, возможно, полагает, что западные лидеры слишком поглощены пандемией, чтобы отвечать на его провокации. Путина нужно сдерживать, ему нужно дать отпор, а не протягивать ему руку дружбы и приглашать в США.

Путин, уверен автор, продолжает свою «агрессию» против Украины и отказывается выполнять обязательства, взятые на себя в 2015 году в рамках Минских соглашений, и выводить войска с территории Донбасса на Украине. Путин дал понять, что Москва не вернет «незаконно аннексированный в 2014 году» Крымский полуостров под контроль Киева. Более чем 14 тыс. граждан Украины погибли в ходе этой войны, которую нельзя считать замороженным конфликтом. Еще около 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Грузии российские войска передвинули демаркационную линию с той отметки, на которой она была на момент введения режима прекращения огня в 2008 после «российского вторжения» вглубь подконтрольной Тбилиси территории. На протяжении более десяти лет Россия осуществляет «оккупацию 20% грузинской земли» и нисколько не заплатила за это. Российское запугивание в отношении соседних стран продолжается. Особенно это касается Белоруссии. Прекращение поставок энергоносителей и принуждение к тому, чтобы страны давали разрешение на развертывание российских военных на своей территории, стало обычной тактикой Кремля, с помощью которой он добивается желаемого в регионе.

Mil.ru Российские солдаты

Россия пыталась завлечь Турцию, которая по-прежнему является второй по размеру вооруженных сил страной НАТО, в свою орбиту, а также подогревает антизападные настроения на Западных Балканах. Она даже пыталась организовать государственный переворот в Черногории в 2016 году. Благодаря же вооруженному вмешательству Путина в Сирии, которое было «сопряжено с военными преступлениями», у власти смог удержаться «кровавый» Башар Асад.

Недавно Путин послал своих «наемников» в Ливию для оказания поддержки генералу Халифе Хафтару, который стремится свергнуть признанное правительство в Триполи. Более того, Пентагон обвинил Россию в отправке военных самолетов, которые должны склонить чашу весов в пользу Хафтара. Москва играет ключевую роль в поддержании у власти скомпрометировавшего себя лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Российские военные самолеты регулярно и безответственно вступают в опасные сближения с самолетами и кораблями НАТО, в том числе с американскими.

Российские спецслужбы самым «активным и жестким образом расправляются с критиками и оппонентами власти», как внутри страны, так и за ее пределами. Трое российских врачей, которые критически отзывались о методах борьбы российских властей с пандемией, недавно «выпали» из окон, в том числе в двух случаях со смертельным исходом. В Чешской Республике недавно появилась информация, что российский агент «пытался» отравить мэра Праги и ряд других местных лидеров. Немецкие власти обвинили российских агентов в убийстве «гражданина России и Грузии» — террориста Зелимхана Хангошвили — средь бела дня в Берлине в августе 2019 года. За год до этого российские агенты «пытались» отравить бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Соединенном Королевстве.

Россия вмешивается в выборы других стран, в том числе в США, как это было в 2016 году. Есть все основания полагать, что Кремль готовится поступить таким же образом и в этом году и уже «мутит воду» с помощью интернетных троллей и скандальных сообщений в социальных сетях. Своей дезинформацией Россия стремится посеять раздор в странах Европы, а также вбить клин между ними и США. Кремль стремится дискредитировать демократическую систему управления государством. Дезинформация Москвы также направлена на то, чтобы возложить ответственность за распространение пандемии на США, точно так же, как в 1980-х годах Советский Союз обвинял США в распространении ВИЧ. Не стоит удивляться, что российские тролли «мутят воду» и сейчас, когда в США наблюдается крайне взрывоопасная ситуация с протестами.

На ранних этапах пандемии COVID-19 Путин «пошел на сговор» с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом для снижения цен на нефть, надеясь, что таким образом можно нанести вред американским компаниям, занимающимся добычей сланцевой нефти. Двоих граждан США Пола Уилана и Майкла Калви удерживают в России по обвинению в шпионаже. Основным экспортом Путина на Запад «является коррупция». И Запад должен перестать импортировать ее.

Встреча Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом

Защитники Трампа указывают на то, что его администрация так и не сняла санкций с России, нарастила военное присутствие США в регионе, а также направила летальную военную помощь Украине и начала поставки энергоносителей в ЕС. Каждый из этих шагов идет вразрез с интересами Путина. Эти меры нужно продолжить, а санкции нужно не снимать, а лишь ужесточать. Тем не менее невозможно не задуматься о том, насколько оторваны эти действия от реальной риторики Трампа о Путине и его давней заинтересованности в том, чтобы пригласить российского лидера в Вашингтон.

Если и есть сфера, на которой обе стороны должны сфокусироваться, так это задача продления Договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале. Первоначальные переговоры должны были начаться уже давно. Тем не менее из-за того, что Трамп настаивает на обязательном участии Китая, несмотря на отказ от этого Пекина, на любых надеждах продлить это соглашение будет поставлен крест. Путин никогда не встанет на сторону Трампа в его столкновении с Пекином. Российский лидер будет использовать переговоры для снятия санкций, к чему он стремится уже не первый год. И слава богу, что в рамках принятого в 2017 году законопроекта Трамп не сможет использовать свои полномочия для того, чтобы снять их самостоятельно.

Приглашение Путина в Вашингтон может вызывать ярость на Капитолийском холме. Официальный визит российского президента в США может укрепить его позиции и придать ему легитимности на международной арене, когда его рейтинги в России достигают рекордно низких значений. Он приведет к деморализации Киева, в котором могут посчитать, что Трамп списывает Украину. Такой визит станет также сигналом, что в США рады лидеру, который «несет ответственность за вмешательство в выборы 2016 года и, скорее всего, поступит подобным же образом и в этом году». Другие лидеры стран — членов «Большой семерки» должны бойкотировать подобное мероприятие, если туда прибудет Путин. К счастью, премьер-министры Великобритании и Канады — Борис Джонсон и Джастин Трюдо, уже пообещали поступить таким образом.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

В рамках «широко раскритикованного» совместного заявления от 25 апреля по случаю 75-й годовщины встречи американских и советских войск на Эльбе Трамп и Путин заявили, что «Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

Это заявление стало причиной большой обеспокоенности относительно того, что Трамп и Путин готовят своего рода сближение. Приглашение Трампом Путина для участия в саммите «Большой семерки» должно в еще большей степени вызвать тревогу. Трампу, который и так много где наломал дров, нельзя спускать с рук подобные вопиющие выходки.