Однажды Джон Карман, один из авторов культовой Doom, заявил: «Сюжет в видеоиграх — как сюжет в порнофильмах. Он вроде и нужен, но совершенно не важен». Конечно, спустя 27 лет это высказывание потеряло актуальность. Без сильной истории и глубоких героев масштабные AAA-проекты уже не делаются, а хотя бы минимальные зачатки сюжета должна присутствовать во всех игровых жанрах. Даже в файтингах.

Иван Шилов ИА REGNUM Mortal Kombat 11: Aftermath

Студия NetherRealm, в поддержку этого суждения, уже давно доказывает, что серия Mortal Kombat — «это не только про драки». У франшизы есть узнаваемая сюжетная завязка, яркие харизматичные герои и узнаваемый жёсткий (хоть и до ужаса наивный) повествовательный стиль. А начиная с Mortal Kombat 9, всем знакомый файтинг и вовсе превратился в серию увлекательных «фильмов» со множеством неожиданным сюжетных поворотов и возможностью лично принять участие в наиболее зрелищных боях. С выходом каждой новой части игры планка качества серии всё поднималась, пока, наконец, не остановилась на Mortal Kombat 11 — «венце эволюции Смертельной битвы». Однако вскоре NetherRealm выпустила дополнение Aftermath («Последствия»). И планка качества вновь поднялась.

Стоит отметить, что Aftermath — это первое в своём роде сюжетное дополнение, выпущенное за все годы существования франшизы Mortal Kombat. Оно продолжает историю файтинга ровно с того момента, на котором завершилась одиннадцатая часть. Новоявленный бог огня Лю Кан пытается создать «Новую эру» при помощи магических песков времени, заодно исправив все ошибки богини Кроники. Однако вскоре герой обнаруживает, что добиться желаемого результата без короны своей предшественницы у него не получится. А значит, нужно вернуться назад во времени и забрать волшебный артефакт у Кроники задолго до того, как она погибнет в финальном сражении Mortal Kombat 11.

Конечно, новый статус не позволяет Лю Кану отправится за короной лично, поэтому он собирает свой собственный «отряд самоубийц», которому и предстоит совершить путешествие во времени. Состоит он, что логично, из персонажей различных DLC, которым до этого не нашлось места в сюжете оригинальной игры. Среди них: боевой шаман Ночной Волк, бог ветра Фуджин и один из центральных антагонистов всей серии — коварный колдун Шан Цзун. Стоит отметить, что проработке последнего разработчики явно уделили всё свое свободное время.

Да, Aftermath — это красочный бенефис Шан Цзуна. У колдуна есть понятная мотивация, множество острых реплик, а также целый вагон интересных встреч с другими персонажами игры. На них, собственно, и строится сюжет дополнения. Никто из героев Mortal Kombat не забыл о былых злодеяниях Шан Цзуна, поэтому все вокруг относятся к нему с недоверием, а также с завидной регулярностью пытаются вызвать на бой. А получится ли у них отомстить за старые обиды — зависит уже от игрока и от его умения управлять движениями боевого колдуна.

Безусловно, в Aftermath появились и другие интересные персонажи, за которыми приятно и интересно наблюдать — например, королева Синдел. Однако ехидная харизма Шан Цзуна затмевает любые попытки остальных героев приковать к себе внимание. Стоит также отметить, что роль колдуна в Mortal Kombat 11 исполнил горячо любимый фанатами Кэри-Хироюки Тагава — он же играл этого персонажа в фильме 1995 года. Его мимика, ужимки и властный голос заставляют натурально верить герою и не оставляют сомнения — если бы у этой картины был сиквел в 2020 году, то Тагава, несомненно, остался бы его главной звездой.

Геймплейно же Aftermath не пытается менять рабочую формулу Mortal Kombat 11. Среди нововведений: забавные добивания Friendship, исправления баланса некоторых бойцов и три полноценных новых персонажа. Бог воздуха Фуджин выделяется быстрыми атаками, умением управлять потоками ветра и мастерством владения китайским прямым мячом цзянем. Четырёхрукая Шива — медленным и «тяжёлым» стилем боя со множеством захватом и ударов щитом. А гостевой персонаж Робокоп — очень топорными движениями и впечатляющим количеством огнестрельного оружия. К слову, увидеть робота-полицейского в сюжетном режиме нельзя по понятным причинам, однако за него можно вдоволь посоревноваться онлайн или пройти классический режим с башнями. Там геймерам откроется необычная концовка, объясняющая его роль и стремления во вселенной Mortal Kombat.

В целом прохождение Aftermath оставляет после себя массу положительных эмоций. Сюжет стал ещё эпичнее, многие обделённые вниманием персонажи получили должное раскрытие, а новыми бойцами приятно управлять и выполнять их персональные «фаталити». А ещё благодаря «Последствиям», можно позвать друга в гости и наконец-то выяснить, кто же круче: Робокоп или Терминатор!

Однако ценник за все эти возможности пока довольно сильно кусается. Несмотря на весь предоставленный контент, Aftermath — это всё ещё дополнение, а не полноценная игра. Что, правда, не мешает издателям продавать его за 2300 рублей на PS4. С другой стороны, сейчас MK11 вместе со всеми DLC можно выгодно приобрести за 3500 рублей (речь всё ещё о PS4). Но что делать геймерам, у которых уже есть оригинальная игра или отдельные комбат-паки?

Таким образом, решаться на покупку Aftermath стоит с позиции «а насколько я фанат Mortal Kombat?». Если вы планируете сражаться по сети, устраивать бои «Терминатор против Робокопа» на дому или перепроходить сюжетную кампанию на разных уровнях сложности — приобрести дополнение определённо стоит. А если к Mortal Kombat 11 вас тянет только из-за истории и ностальгии по актёрским перфомансам Кэри-Хироюки Тагавы — лучше посмотреть «игрофильм» на YouTube.