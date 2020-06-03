Начавшиеся после убийства американским полицейским чернокожегоДжорджа Флойда в Миннеаполисе акции протеста вскрыли глубоко укорененные в США расовые противоречия и жестокость полиции. На фоне того как власти «авторитарного» Китая жестко подавляют демонстрации в Гонконге, США должны продемонстрировать, что их подход к протестующим совсем другой, пишетМайкл Шубридж в статье, опубликованной 3 июня в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM США

То, какой курс выберет Вашингтон, будет иметь общемировое значение, поскольку статус США как стратегического лидера и образцовой демократической державы, в которой все равны перед законом, оспаривается ее системным соперником — «авторитарным» Китаем. Отдельные инциденты, подобные убийству Флойда, которого, несмотря на мольбы граждан, задушил полицейский, ужасны сами по себе, но они могут стать катализатором более масштабных движений и изменений.

Протесты, насилия и бунты продолжаются в десятках городов США. Мирные демонстрации против полицейского насилия, от которого страдают прежде всего чернокожие граждане США, проходят наряду с проявлениями жесткости и мародерством. Всё острее встает необходимость для американского руководства и институтов поднять жизненно важные вопросы справедливости, равенства и личной свободы. В то же самое время нужно остановить хаос, разрушение имущества и насилие.

Цитата из видео на YouTube Беспорядки в США. Мародеры грабят магазин

На данный момент кажется, что президент США Дональд Трамп стремится решить вторую проблему — подавить насилие. При этом он не делает ничего для решения непосредственной проблемы, послужившей причиной протестов. Глава Белого дома решил ответить насилием на насилие, призвав губернаторов штатов «доминировать» и пригрозив введением военных на улицы американских городов. Однако такой подход, чреватый социальным конфликтом, лишь в еще большей степени усугубит имеющиеся противоречия, а не поможет преодолеть их. Другие официальные лица США, в том числе губернаторы, мэры и конгрессмены, а также некоторые видные представители правоохранительных органов призывают к иной, двухсторонней стратегии. Безусловно, мародерство и насилие необходимо остановить, а виновных наказать, но нужно также признать, что чернокожие в США по-прежнему чаще других граждан оказываются в тюрьмах, они чаще других погибают от рук полицейских, несмотря на достигнутый движениями за права человека прогресс.

Для этого необходимо провести глубокие реформы правоохранительных институтов, в том числе более 17 тыс. отдельных полицейских формирований. Даже с административной точки зрения это огромная задача, если учесть различные методы, правила, программы подготовки и культуру этого широкого силового аппарата. И принимаемые Вашингтоном меры станут испытанием американской демократии.

Есть тревожное сходство между событиями в США и Гонконге, в котором в ответ на ущемление свобод жителей города начались массовые акции протеста. Эти демонстрации были встречены полицейским насилием. Теперь КНР принимает законы, расширяющие полномочия органов безопасности по применению насилия, арестов и тюремного заключения, ссылаясь на необходимость восстановить правопорядок.

Поэтому США должны продемонстрировать, почему они отличаются от Китая. Власти должны услышать легитимные призывы граждан к изменениям и принять меры, а не закрывать на них глаза или прибегать к репрессиям. Сейчас эта и без того непростая задача осложняется президентской гонкой, проходящей в условиях пандемии и экономического кризиса, которые прежде всего бьют по малоимущим. С убийством Флойда в США открылась еще одна рана — рана полицейского насилия против чернокожих. По словам автора, демократия и создана для того, что преодолевать большое число кризисов и раскол граждан. В этом плане решающую роль будет играть позиция руководства страны. Крайне важно то, применит ли Трамп еще большую силу против протестующих или изменит ли он свою риторику, начав призывать к спокойствию и единению граждан.

Цитата из видео на YouTube Беспорядки в США. Полицейские Атланты преклонили колено перед протестующими

Тем не менее Трамп не единственный, чей голос имеет значение в политической системе США, чем они и отличаются от «авторитарных» структур. Разделение власти является фундаментальным принципом демократии. И нигде так, как в США, где власть распределена между штатами и федеральным правительством, а также между самими федеральными учреждениями, это разделение не имеет столь же решающего характера.

В ближайшие дни и недели будет важно прислушиваться к голосам вне Белого дома и смотреть, насколько чутко прислушиваются к требованиям граждан США и какие меры принимаются в соответствии с ними. Именно здесь схожесть между КНР и США может закончиться, поскольку Вашингтон сможет показать миру ценность жизни в свободе с независимыми судами и политическими лидерами, которые прислушиваются и идут на позитивные изменения, а не прибегают к репрессиям и насилию.

Такие позитивные изменения стали бы определяющим результатом соревнования двух — китайской и американской — систем. Такой результат важен еще и потому, что подобных испытаний в ближайшее время будет еще очень много.