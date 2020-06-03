Чем ближе Грузия к предстоящим нынешней осенью парламентским выборам, тем больше проявляется разногласий на политической арене, ведь выборы — это хороший шанс оказаться не только в законодательном, но и в каком-нибудь исполнительном органе власти, а для «умудренных прошлым опытом политиков» — еще и заполучить одну из руководящих позиций, с соответствующим денежным доходом и прочими причитающимися привилегиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Чем ближе выборы, тем менее сплоченной и единой выглядит так называемая объединенная оппозиция, в которой сгруппировалось большинство бывших либо нынешних соратников экс-президента Михаила Саакашвили. А очередным камнем преткновения для них стал вопрос: кто займет пост премьер-министра в новом правительстве, которое будет сформировано после октябрьских выборов? Не менее серьезный вопрос — как поделят между собой оппозиционные партии 30 мандатов мажоритарных депутатов?

Как образно выразился один из независимых грузинских аналитиков Заал Анджапаридзе, оппозиция фактически делит шкуру неубитого медведя.

Аппетиты каждой из «сплотившихся» вокруг вопроса перехода на пропорциональную избирательную систему партий достаточно внушительны. Каждая надеется, что удастся заполучить пост премьера и значительную часть мажоритарных мандатов для своих членов. И у каждой для этого находятся свои «веские» аргументы.

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Так, «Европейская Грузия», которая состоит из политиков, отмежевавшихся от «Единого национального движения» после неудачных выборов 2016 года, и имеет после «Грузинской мечты» самое большое представительство в нынешнем парламенте, считает, что будущий премьер обязательно должен быть представителем именно этой партии.

Соответствующие разъяснения для журналистов сделал один из лидеров этой партии, в прошлом ярый соратник экс-президента Михаила Саакашвили Гига Бокерия. По его словам, будущий премьер должен быть лидером сильной команды, чтобы вывести страну из тяжелого положения и провести реформы в различных сферах.

«Премьер должен быть членом сильной команды, должен иметь взгляд на то, как вывести страну из нынешнего очень тяжелого положения, как понизить налоги в экономике, облегчить жизнь нашим гражданам, переломить то наследие в судебной системе, которое мы получим, вывести страну в свободный мир», — пояснил Бокерия и подчеркнул, что таким премьером может быть только член партии «Европейская Грузия». А судя по активности, которую он проявляет в своей партии, видимо, надеется, что этот пост достанется именно ему.

Он также считает важным, чтобы оппозиция договорилась о выдвижении единых кандидатов по ряду «узловых» мажоритарных округов, особенно в Тбилиси.

«Я считаю, что в некоторых узловых округах, особенно в Тбилиси, крайне важна координация и выдвижение единых кандидатов. Это узловой вопрос, а те, кто работает против него, тактически серьезно ошибаются, а в некоторых случаях имеет место очень опасная политическая жадность», — подчеркнул Бокерия, явно намекая на «несоразмерные» политические аппетиты остальных сгруппировавшихся в объединенной оппозиции партий.

По его словам, вокруг этих вопросов в оппозиционном объединении ведется активная дискуссия, и очень скоро станет ясно, кто есть кто и кто за что выступает.

Unm.ge Гига Бокерия

Бокерия подчеркивает, что оппозиция должна выйти на выборы, тщательно согласовав все спорные вопросы, чтобы достичь единой для всех оппозиционных партий цели — отстранения от власти олигарха Бидзины Иванишвили путем выборов.

Менее амбициозным оказался соратник Бокерии по «Европейской Грузии» и также бывший член «Национального движения» Акакий Бобохидзе. Он признал, что из всех входящих в объединенную оппозицию партий самой сильной является «Национальное движение» и что этой партии полагается иметь больше мажоритарных кандидатов, чем остальным. Но, как заявил Бобохидзе в эфире интернет-телевидения «Палитра ньюс», в данном случае «Национальному движению» придется пойти на определенные уступки, в том числе в вопросе кандидатов в депутаты. В противном случае к выборам будет создана такая картина, будто бы за места в парламенте борются только две партии — «Грузинская мечта» и «Национальное движение».

«Нельзя давать Бидзине Иванишвили повод говорить, что на одной стороне стоит он, а на второй — «Национальное движение». Если мы не хотим, чтобы борьба шла только между «Мечтой» и «националами», давайте заранее договоримся о распределении мажоритарных кандидатов между различными партиями», — воззвал депутат Бобохидзе к соратникам по оппозиционной борьбе.

В «Национальном движении» считают, что в некоторых избирательных округах у оппозиции могут быть несколько мажоритарных кандидатов от нескольких оппозиционных партий, чтобы достойно противостоять олигарху Иванишвили. Но надеются, что в тех округах, по которым оппозиция выдвинет единого кандидата, будут представлены кандидаты именно от этой партии. Как заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, его партия сделает все, чтобы оппозиция достигла соглашения по этому вопросу.

«Мы сделаем все, чтобы единство состоялось. Мы активно вовлечены в этот процесс. Естественно, что в общих мажоритарных округах, где будут выдвинуты единые кандидаты, роль нашей партии, конечно, будет значительной, и эта роль, я уверен, будет позитивной. Но, разумеется, возможно, чтобы в некоторых округах на основании общего соглашения у оппозиции был не один кандидат, а несколько, и этим мы будем достойно противостоять олигарху», — пояснил Мелия.

Unm.ge Ника Мелия

По мнению еще одного члена «Национального движения» Георгия Барамидзе, в едином оппозиционном объединении самой сильной и влиятельной все же остается его партия, и она сделает все, чтобы по возможности сохранить оппозиционное единство для победы над нынешней властью.

Отвечая на заявления некоторых членов «Европейской Грузии» о равноправном распределении мажоритарных мандатов между всеми партиями оппозиционного объединения, Георгий Барамидзе подчеркнул, что в офисе «Лейбористской партии» собрались представители 15 различных по платформе и идеям партий, и получается, что каждой из них должно достаться по 1/15 мандата.

«Все признают, что «Национальное движение» — самая сильная партия. Гиги Угулава (член «Европейской Грузии») предложил поровну разделить мандаты. Что он имел в виду? Половину мандатов отдать «Национальному движению» и половину — остальным партиям? Или разделить на все партии. В офисе «Лейбористской партии» собрались 15 партий, и что же, каждой достанется по 1/15 мандата? Разве это справедливо?» — возмущенно заявил Барамидзе в эфире телеканала «Мтавари архи».

Он тут же сделал отступление и подчеркнул, что «Национальное движение» борется не за должности и не за места в парламенте.

«Если кто и заинтересован в победе над нынешним режимом, это именно «Национальное движение», и никто не имеет права читать нам нотации о том, как важна победа над Иванишвили», — в сердцах отпарировал на слова бывших соратников Барамидзе.

А нынешний председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Грузии Роман Гоциридзе полуиронично-полусерьезно отреагировал на споры относительно кандидатуры премьер-министра на своей странице в соцсети Facebook и недвусмысленно предложил собственную кандидатуру.

Parlament.ge Роман Гоциридзе

По определению Гоциридзе, будущий премьер должен быть членом парламента как минимум четырех созывов, бывшим президентом Нацбанка, бывшим советником президента по вопросам экономики и бывшим вице-премьером. Согласно биографии политика, таким критериям отвечает именно его кандидатура.

Это лишь первые противоречия, которые, казалось бы, сплоченное оппозиционное объединение выплеснуло за стены офиса «Лейбористской партии», ставшего своего рода политическим штабом оппозиции. В ее рядах немало не менее амбициозных политиков, «умудренных» опытом прошлой деятельности и мечтающих о достойном «месте под солнцем» в будущем парламенте и правительстве. Сумеют ли они умерить собственные аппетиты и договориться о единых кандидатах, а тем более распределить места в правительстве, которое в случае победы должны будут сформировать после выборов, сегодня предсказать трудно. Судя по страстям, которые кипят уже в телеэфире и соцсетях, договариваться им предстоит в очень напряженной внутренней атмосфере.