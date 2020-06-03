Введение жестких мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в Норвегии, возможно, было излишним и слишком дорогим шагом, без которого можно было обойтись, пишет Ричард Орандж в статье, опубликованной 30 мая в The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Так, 27 мая премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая на телевидении, сделала поразительное признание. По ее словам, меры, принятые официальным Осло для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, могли оказаться излишними.

«Нужно ли было закрывать школы? — задалась она вопросом. — Возможно, нет».

«Вероятно, я приняла большую часть решений из страха», — признала она, напомнив об ужасающей ситуации в Италии.

Kjetil Ree Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг

Сульберг оказалась не первым норвежским официальным лицом, пришедшим к выводу о том, что нужды закрывать детские сады и школы, а также переводить всех на удаленную работу и запрещать собрания более пяти человек, возможно, не было. Еще 5 мая Институт общественного здравоохранения Норвегии опубликовал статистику, согласной которой индекс репродукции — то есть число людей, которых заражает один больной — уже 12 марта сократился до 1,1. К 19 же марта этот показатель упал до 1.

«Согласно нашим нынешним оценкам, мы могли бы добиться того же эффекта и избежать негативных последствий, если бы не пошли на карантин, а вместо этого оставили предприятия работать, но принимали бы меры по контролю инфекций», — подчеркнула директор института Камилла Столтенберг.

При этом никто не сомневается в успешности борьбы Норвегии с пандемией. 29 мая в больницах страны с коронавирусом находились лишь 30 человек, из которых пять подключены к аппаратам ИВЛ. Лишь один человек скончался за всю неделю. В пересчете на душу населения смертность в скандинавской стране составляет 44 человека на миллион — десятая часть от показателей смертности в соседней Швеции, где скончались более 4,9 тыс. граждан.

Тем не менее такой успех был сопряжен для Осло с чрезмерными социальными и экономическими издержками. По оценкам комитета экспертов, в задачу которых входил анализ экономического ущерба от жестких карантинных мер, Норвегии они обошлись в 27 млрд крон в месяц. При заражении только 0,7% граждан страны иммунитет практически отсутствует у населения. Согласно выводу комитета, в случае второй волны инфекции необходимо будет избегать подобных жестких мер.

«Мы рекомендуем более мягкий подход», — заявил глава комитета, экономист Стейнар Холден, по словам которого меры необходимо принимать на индивидуальном уровне.

«И если будет вторая волна заражений, нам следует принимать локальные меры там, где происходит вспышка, и избегать мер — по возможности — общегосударственных мер», — добавил он.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

По мнению комитета, нынешняя стратегия Норвегии, заключающаяся в том, чтобы с помощью проведения тестирований, отслеживания контактов зараженных и домашней изоляции заболевших держать уровень инфекций на низком уровне без жестких ограничений, была бы наилучшей. Более того, если в рамках такого подхода не удастся остановить рост числа зараженных, нужно будет переходить к «тормозящей стратегии», которая будет предпочтительнее жесткого карантина.

«Если будет необходимость ввести жесткие ограничения на долгое время, в таком случае издержки окажутся более значительными, чем если позволить инфекции пройтись через население», — отметил Холден, подчеркнувший, что издержки такого подхода были бы «огромными».

Согласно выводам экспертов комитета, такая тормозящая стратегия обошлась бы Норвегии в 234 млрд крон, дешевле, чем жесткий карантин, если принять во внимание то, что зараженные вырабатывают иммунитет, а вакцина может не появиться до 2023 года. Тем не менее в рамках такого подхода от болезни могут скончаться немногим более 3 тыс. человек.

В Норвежском институте общественного здравоохранения указали, что закрытие школ, наоборот, лишь поспособствовало распространению инфекции. Так, по словам одного из экспертов ведомства Маргрете Греве-Исдаль, если бы школы не были закрыты, они могли бы сыграть ключевую роль в информировании представителей иммигрантского сообщества, которые пострадали в наибольшей степени, о правилах гигиены и дистанцирования.

«Они [дети] могли бы узнать об этих мерах в школе и рассказать о них своим родителями и бабушкам с дедушками», — указала она.

Пустой школьный класс

Кроме того, в конце марта и апреле многие опасались, что подростки активнее распространяли вирус вне школ, чем если бы продолжали учиться.

«Были большие группы подростков, которые проводили время вместе и необязательно следовали превентивным мерам», — добавила она.

По всей видимости, в Норвегии уже решили, что вводить второй карантин нецелесообразно, сколько бы новых зараженных ни было. Это не значит тем не менее, что глава норвежского правительства о чем-то сожалеет.

«Я думаю, что тогда это был правильный шаг», — отметила она.

«Мы разработали превентивную стратегию на основании той информации, которая у нас имелась», — подчеркнула Сульберг, указав на то, что никто никогда не узнает, что какие именно жесткие меры поспособствовали резкому падению числа зараженных.