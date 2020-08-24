С 1 июня детям в Алтайском крае рекомендовано соблюдать максимальную осторожность при играх и категорически не получать травм. Такой «подарок» к международному празднику детства подготовили чиновники, совместив в одном отделении Центра охраны материнства и детства неотложную травматологию и плановую детскую ортопедию (!). На весь край осталось лишь 50 коек, хотя ещё несколько дней назад в двух стационарах их было вдвое больше и почти все они были заполнены.

Цитата из видео: Россия 24. Алтай Заведующий отделением ортопедии Алтайского краевого Центра охраны материнства и детства, главный детский ортопед-травматолог края Арсен Осипов — доктор наук, профессор

Заведующий отделением ортопедии краевого Центра охраны материнства и детства, главный детский ортопед-травматолог края Арсен Осипов в интервью программе «Вести-Алтай» так прямо и сказал: «У нас нет условий для оказания экстренной помощи», дети, которых нужно неотложно лечить (буквально в течение первых нескольких минут), будут погибать.

И да — высококвалифицированных врачей действительно собирались разжаловать в дворники.

«Формальный признак»

Напомним, в конце мая в интернете появился видеоролик, в котором Арсен Осипов назвал себя пока ещё заведующим ортопедическим отделением Центра охраны материнства и детства: лично ему (доктору медицинских наук, профессору) и всему коллективу предложили уволиться и занять вакантные должности уборщиков в стационаре с заработной платой 12 949 руб. 50 коп.

«Ну что же, товарищи, я подписал это уведомление, написал, что с переводом на должность согласен: с 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы. Работа на свежем воздухе — она очень полезна», — иронизировал Осипов.

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После этого скандального заявления главный врач Константин Смирнов тоже поспешил заявить общественности, мол, вышло недоразумение, «формальный признак», что на самом деле докторов ценят. «Мы никогда с ними не расстанемся», — заверил главврач.

Цитата из видео: Россия 24. Алтай Заведующий отделением ортопедии Алтайского краевого Центра охраны материнства и детства, главный детский ортопед-травматолог края Арсен Осипов рассказывает, как медиков переводили в дворники

Метла вместо скальпеля

Такое отношение породило ещё больше вопросов. В частности, было непонятно, почему в таком случае коллективу не разъяснили, что их увольнение — на самом деле не увольнение? Ещё больше сомнений появилось как раз после интервью с Арсеном Осиповым в «Вестях». Уважаемый доктор заявил, что медиков действительно собирались уволить — «по закону»:

«29 мая в 13:00 к нам в ординаторскую зашёл работник отдела кадров, очень просто, без объяснения что к чему, раздала всем листочки (санитаркам, медсестрам, врачам), где было написано, что в связи с приказом министерства здравоохранения Алтайского края с 1 июня 2020 года наше ортопедическое отделение будет закрыто со всем штатом. В этом письме всё было сказано так хитро, мол, если вы не согласитесь на предлагаемую администрацией другую работу в качестве уборщика помещений, уборщика территорий, то через два месяца действующий контракт с вами будет расторгнут.

С одной стороны, работодатель все учёл правильно: нас предупреждают о сокращении штатов за два месяца до того, как это сделают явью. Но с другой стороны, когда я и мои работники получили эти приказы, у нас была оторопь, такое состояние — полукоматозное. Мы не знали, что нам делать, а самое страшное было для меня, что ведь все обратились ко мне, потому что я являюсь руководителем этого отделения. В нём работает порядка 30 человек. В эту смену работало где-то человек 12 — вместе с нами. Я им говорю: «Ребята, я не знаю, что происходит, нам никто ничего не объяснял» и позвонил нашему главврачу — никакого ответа не последовало, он телефон не брал, хотя именно его подпись стояла под розданными нам уведомлениями.

Поскольку нам никто ничего не объяснил, в коллективе началась истерия. Дело в том, что процентов 90 работников всей больницы нашего центра, и в том числе — нашего отделения, все платят кредиты, это ни для кого не секрет. Получается так, что если человек не соглашается взять метлу и подметать больничной двор, через два месяца он будет безработным. Как мне к этому относиться? Может быть, я не знаю какие-то основы юриспруденции, но согласно этой статье работодатель должен был предложить другую работу, но по той же специальности».

Удивительная арифметика

В своем открытом обращении к общественности главный врач Центра охраны материнства и детства Владимир Смирнов заявил, что на сегодняшний день в ортопедическом отделении существует 30 коек, но в связи с приходом коллектива травматологов детской травматологии городской больницы №12 коечная мощность расширяется до 50 коек. Однако, как следует из интервью с Арсеном Осиповым, когда эти травматологи работали в своем стационаре, там было 60 коек. Теперь их не будет. Два коллектива, два заведующих — одно отделение. Скорее всего, сокращения были неминуемы.

Цитата из канала «Алтайские крайности» Скандальный приказ Алтайского минздрава №216 от 26 мая 2020 об оптимизации детских коек

Цитата из канала «Алтайские крайности» Скандальный приказ Алтайского минздрава №216 от 26 мая 2020 об оптимизации детских коек — вторая страница

Позднее Владимир Смирнов в разговоре с алтайскими телевизионщиками признался: «К сожалению, штатное расписание в столь короткие сроки мы просто не успели сформировать, а уведомления мы обязаны были предоставить, как только вышел приказ. К сожалению, там написана неправда, это — формальность, которая вылилась в такой не очень хороший момент».

Цитата из видео: прямая трансляция Удалённая трансляция онлайн-конференции с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым

Перемена «мест слагаемых»

Но зачем было смешивать экстренных и плановых больных в одно отделение? Арсен Осипов говорит:

«В связи с эпидемией коронавируса в отделение ортопедии Центра охраны материнства и детства было переведено детское отделение экстренной травматологии. Я же надеялся на то, что министерство здравоохранения Алтайского края как-то решит данный вопрос по-другому. Травматологов стоило перевести в отделение Седьмой детской больницы, которое готово и работает давно, это больница для оказания экстренной и неотложной помощи детям, там находится отделение детской хирургии, там есть дежурные врачи, дежурные медсестры, стационар работает в круглосуточном режиме, принимает больных круглосуточно. Наш стационар, Центр охраны материнства и детства — это плановая больница, работает с 1985 г.

От такого объединения детское население потеряло порядка 50 коек, это те койки, на которых должны были лечиться все дети — из Барнаула и других городов и районов Алтайского края. До сих пор мы с этим справлялись. Отделение, которое к нам переехало, это было отделение на 60 коек, которые практически всегда были полностью заполнены больными».

В интервью «Вестям» Арсен Осипов признался, что боится одного — коллапса:

«К примеру, 1 июня я дежурил вместе со своим доктором. До того как приехать к вам на интервью, в нашу больницу уже привезли семь больных детей на скорой помощи. У нас один санпропускник. Представляете? На шесть отделений всего один санпропускник! Согласно распорядку, в первую очередь в отделения кладут пациентов с угрожающими жизни состояниями (сахарный диабет, неврология, кардиология). Наших больных и хирургических больных клали в последнюю очередь.

Цитата из видео: Россия 24. Алтай Заведующий отделением ортопедии Алтайского краевого Центра охраны материнства и детства, главный детский ортопед-травматолог края Арсен Осипов говорит, почему боится коллапса

К примеру, больной мог приехать в приемное отделение к 8 утра, но, поскольку там не справляются с потоком больных, наши пациенты поступают в отделение в 11:00 — 12:00. Благо, это были наши, ортопедические больные, они не требуют оказания каких-то экстренных услуг. Сейчас нас поставили перед фактом: с 1 июня отделение на 50 коек должно оказывать помощь и ортопедическую (плановую), и экстренную помощь (неотложную).

Я боюсь, что мы задохнемся. Представляете? Мы в таком положении, что если нам ночью привезут сегодня какого-то неотложного больного, которого нужно срочно оперировать, у нас нет ни дежурной операционной сестры, ни дежурного операционного анестезиолога. Если у нас начнутся осложнения, если будут поступать дети, которых нужно неотложно лечить, буквально в течение первых нескольких минут (есть такие больные, слава Богу, их очень мало), то они будут погибать, потому что у нас нет условий для оказания экстренной помощи».

«Ход назад»

Когда скандал с увольнением докторов достиг такого масштаба, чтобы к делу подключились следственные органы, инициировав проверку, краевой минздрав попытался его замять, но каким образом!

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Надо же было такому случиться, что по времени скандал совпал с онлайн-пресс-конференцией главы регионального минздрава Дмитрия Попова. Но, по свидетельству канала «Алтайские крайности», ссылка на трансляцию распространялась только среди «проверенных журналистов», а когда один из пользователей в общедоступном чате под видео начал задавать острые вопросы, все комментарии были удалены, а потом доступ к трансляции и вовсе ограничили.

Тем временем в интернете появилось второе обращение Арсена Осипова, в котором он заявил, что остаётся работать заведующим отделением и что он извинился перед главврачом за свою «юридическую неграмотность». Отдельное обращение касалось родителей и их детей. Их доктор Осипов призвал беречься от травм:

«Потому что, сами понимаете, может случиться коллапс, и мы можем не справиться с большим потоком больных».

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Позднее журналистам «Толка» он отметил, что не жалеет о своем первом обращении, что это был шаг отчаяния. Что касается второго обращения, то его Осипов записал сам, потому что алтайские чиновники попросили «не разводить бучу».

"В правительстве попросили: «Давайте сделаем немного ход назад», и я сделал», — пояснил Осипов.

Когда доктор медицинских наук, профессор, говорит: «Мы задыхаемся» — это страшно. Значит, действительно врачи не смогут сделать все возможное, чтобы спасти жизнь ребёнку, если (не дай Бог, конечно) случится тяжелая авария и потребуется срочная операция. Страшно, что так унизительно поступили с коллективом медиков. И страшно, что власть так трусливо поступила.

Арсен Осипов сделал свой «ход назад», как бы тяжело ему не далось извинение перед главврачом Владимиром Смирновым за то, что тот, по сути, предал коллектив, отдав отделение ортопедии на растерзание местным чиновникам от медицины. Следственные органы проводит проверку. В этой ситуации «ход назад», видимо, потребуется от министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, пока ему тоже не предложили «поработать дворником».