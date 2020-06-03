За первое полугодие 2019 года турпоток в Чеченскую Республику вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, о чём сообщал ТАСС со ссылкой на министра по туризму республики Муслима Байтазиева. Чечня приняла за это время менее 99,5 тысячи туристов и экскурсантов. При этом из них иностранных граждан оказалось всего 2,4 тыс. человек. Также сообщалось о росте на 53,5% числа гостиниц и аналогичных средств размещения, их количество достигло 43 единиц. Тогда официальный представитель по туризму сообщал, что рост спроса на турпоездки в Чечню связан с улучшением инфраструктуры и сервиса, активным продвижением турпродукта и участием республики в международных выставках.

smbuil.ru Аэропорт Грозный. Проект

Напомним, что в 2018 году в горном Итум-Калинском районе Чечни открылся всесезонный горный курорт «Ведучи», где оборудована трасса для начинающих лыжников, есть 1-километровый подъемник и зоны активного отдыха, работают два гостиничных комплекса — «Эдельвейс» и «ЧеченСки», располагающие в общей сложности более 320 местами для размещения туристов. Как сообщается на официальном портале курорта со ссылкой на данные госкорпорации «Курорты Северного Кавказа», сюда преимущественно приезжают местные жители и гости из близлежащих республик, но география постепенно расширяется соразмерно тому, как улучшается инфраструктура и появляются новые услуги. По оценке корпорации, завершившийся зимний сезон — с декабря 2019 года до закрытия курорта из-за пандемии коронавируса отмечен 50-ти процентным ростом турпотока на «Ведучи» по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.

На портале «Ведучи» также сообщается, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство ещё пяти объектов комплекса. Речь идет о сооружении ещё одной подвесной канатной дороги, а также систем искусственного снегообразования и трех горнолыжных трасс. В апреле эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проект ещё одной подвесной канатной дороги и трех трасс — «синей», «красной» и «чёрной» категорий сложности, а также с системой искусственного снегообразования. Средства на эти цели направят из федерального бюджета и бюджета КСК. По предварительным расчетам, к 2025 году туристический поток на курорт превысит 180 тысяч человек. При этом заметим в целом в 2017 году, до запуска в эксплуатацию нового курорта, регион посетили чуть более 100 тыс. туристов. Даже с учётом реализации планов по наращиванию мощностей «Ведучи» и позитивных ожиданий по росту турпотока на курорт, исходя их сегодняшних оценок, республика к 2025 году может гипотетически нарастить число гостей до 300 тысяч. Говорит ли этот рост о необходимости расширения авиатранспортной инфраструктуры данного российского региона? Думается, что нет!

Фото АО КСК Курорт Ведучи

Чеченская Республика планирует наращивать свою туристическую привлекательность, собственно, как и многие другие регионы страны. Однако, несмотря на свои туристические изюминки, у республики нет моря, которое обеспечивает большой гарантированный и устойчивый поток туристов, не сильно развита гостиничная сеть и всё-таки наличествует вопрос обеспечения безопасности пребывания туристов в горной местности, если говорить о каких-то иных туристических маршрутах вне курорта «Ведучи». Конечно, если поднимать вопрос безопасности туристов, посещающих любые страны, то, безусловно, всегда говорится о необходимости следовать общепринятым нормам получения услуг только у официальных компаний. Однако поток туристов, самостоятельно посещающих какие-то страны или российские регионы, обеспечен ими довольно продолжительной историей развития туризма, складывающейся не один десяток лет. Как европейские страны, так и многие другие регионы России огромное количество туристов уже привыкли посещать самостоятельно, не привязываясь ни к услугам туркомпаний, ни каким-то конкретным туробъектам или гостиницам. Чеченской Республике предстоит пройти еще долгий путь для построения доверительных отношений с туристами, так как к развитию туризма здесь приступили сравнительно недавно. А значит рассчитывать на какой-то больший прирост туристов, который может быть обеспечен за рамками существующей официальной туристической инфраструктуры, Чеченский регион пока не может, что не позволяет строить каких-то иных оценок, кроме как считать рост турпотока до 300 тысяч к 2025 году слишком оптимистичным. Поэтому наращивание авиатранспортной инфраструктуры в регионе, может быть преждевременным и не оправдать ожиданий.

По данным территориального органа федеральной службы госстатистики по Чеченской Республике в 2018 году здесь действовало 69 предприятий в сфере гостиничной деятельности и общественного питания. При этом, несмотря на ввод новой туристической инфраструктуры, оборот организаций этой сферы весьма странным образом снизился более чем вдвое по сравнению с 2017 годом, достигнув 226,6 млн рублей. С чем это связано, с наличием теневой экономики, высокой закредитованностью организаций? Непонятно. Между тем сюда не вошла статистика по субъектам малого бизнеса. Число малых предприятий, работающих в этой сфере в 2018 году сократилось на 3 единицы по сравнению с 2017 годом, достигнув 37, при этом их оборот вырос до 1403,3 млн рублей с 1200,1 млн рублей в 2017 году. А вот если говорить о сальдированном финансовом результате в целом всех предприятий, которых по данным службы статистики в Чечне в 2018 году было 10 001 единиц, то он находится далеко в минусе и составляет «-» 10 932,5 млн рублей.

Рост турпотока потребует наращивания гостиничных мощностей, роста квалифицированных кадров, предприятий общепита, неминуемо вызовет расходы на электричество, газ и воду. За счет каких средств регион покроет эти расходы с учетом уже имеющихся задолженностей? За счет новых федеральных дотаций? За счет снижения необходимых для собственного развития инвестиций госкомпаний? Федеральный бюджет может позволить себе сейчас осуществлять инвестиции в долгосрочные проекты, окупаемость которых пока под вопросом? Деньги нужно выделять на развитие туризма тем регионам сейчас, где есть отдача и существует наиболее отчетливый спрос на турпродукты, в том числе, где существуют и транзитные турпотоки — когда, например, туристы-автолюбители, совершая поездку в Крым, посещают Ростовскую область и/или Краснодарский край, пользуясь гостиничной и туристической инфраструктурой этих регионов.

Даже обращаясь к данным по турпотоку в Крым, из более чем 7 миллионов туристов, посетивших регион в прошлом году, лишь 28% прибыли авиатранспортом, а 57% проехали по Крымскому мосту. С учетом того, что Чечню посещают жители России и стран СНГ, в республике действует аэропорт и существуют железнодорожные перевозки, нужно ли расширять в целом мощности авиатранспортной инфраструктуры? Какими факторами обусловлена эта необходимость, вот в чем вопрос. Турпоток в республику, несмотря на рост, всё же по-прежнему не велик и ограничен определенными объективными факторами. Одно только событийное мероприятие в Ростовской области в прошлом году — фестиваль «Великий шелковый путь на Дону» — посетили 45 тысяч гостей, то есть почти половина всего турпотока Чечни 2017 года.

Donland.ru Фестиваль «Великий шелковый путь на Дону» 2019

Определить круг туристов, желающих посетить Чеченский регион России, несложно. Жителям близлежащих регионов Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Осетии и других, скорее всего, удобнее будет посещать туробъекты Ставропольского края или другие курорты Северного Кавказа через аэропорт Махачкалы. В принципе в этих регионах есть свои уже раскрученные туристические фишки. Говорить о развитии бизнес-туризма в Чечне, который в той же Ростовской области развивается ещё более активней традиционного, пока тоже не приходится. В Донском крае ежегодно проходит масса деловых мероприятий, выставок, работают международные структуры, присутствуют международные торговые сети и банки, к региону проявляют интерес иностранные инвесторы, чего о Чечне пока не скажешь, это дело будущего. Не приходится надеяться и на то, что Чечню станут активно посещать жители центральной части России. Сложно представить привыкших к холодам россиян, желающих летом подставить как можно больше оголенных частей тела и решившихся на это в регионе, где подобные действия могут быть расценены, как неуважение к мусульманским традициям. Но, собственно, это общемировая проблема, существующая во всех мусульманских странах, строго соблюдающих свои традиции, которые решают ее по-разному: либо отказываясь от развития привычных и наиболее востребованных у туристов основных видов услуг, либо развивая их в специально отведенных территориях, где туристы могут свободно и непринужденно отдохнуть душой и телом, без оглядки на культурные устои и условности, либо закрывая глаза на слабости туристов ради создания благоприятного имиджа страны в глазах приезжих.

Между тем, несмотря на отсутствие объективных причин к значительному росту турпотока в Чечне в ближайшие годы, в правительстве РФ, как сообщало издание «Коммерсант», обсуждают возможность строительства нового аэропорта в Грозном. Говорится, что, возможно, на эти цели до конца 2024 года будет вложено из федерального бюджета 4,7 млрд рублей, при этом новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным издания, обойдутся ещё в 9 млрд рублей. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года — будет выделено 790 млн рублей. В этом же году планируется выделить 97,5 млн рублей на проектирование терминала.

Первоначально, в 2010 году, предусматривалась реконструкция грозненского аэропорта, на что было заложено более 6 млрд рублей. А в 2018 году зашла речь о том, что в госпрограмму могут внести строительство нового аэропорта почти за 16 млрд рублей. Тогда в новой версии госпрограммы говорилось, что глава Чечни Рамзан Кадыров«предлагает изменить проект восстановления аэропорта с учётом вновь возникших потребностей и возможностей региона», взяв за основу аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, построенный с нуля. Напомним, в «Платов» было вложено 47 млрд рублей. Из них: федеральный бюджет направил около 18 млрд, региональный — 10 млрд, частный инвестор — «Аэропорты регионов» ГК «Реновы» Виктора Вексельберга — 19 млрд рублей. Какую часть средств, предусматриваемых для строительства нового аэропорта региональный бюджет Чечни готов вложить в проект? Об этом ничего не сообщалось. Судя по финансовому результату деятельности предприятий республики в 2018 году, региону будет сложно найти собственные средства для софинансирования проекта.

Международный аэропорт Платов

По расчетам предполагается, что новый аэропорт будет обслуживать до 1,5 млн человек в год. На местном региональном уровне говорилось и о том, что к инвестпроекту проявляют интерес отечественные и зарубежные фирмы и фонды. Эксперты же усомнились как в проявлении интереса у инвесторов к данному проекту, так и, соответственно, в его окупаемости. Существующий аэропорт Чечни вполне справляется с сегодняшним пассажиропотоком. Его можно реконструировать, тем самым удовлетворив на потенциальную перспективу роста турпотока на достатчоно продолжительном отрезке времени. По такому же пути, собственно, идут и многие другие аэропорты страны.

Тот же аэропорт «Платов», на который обратил внимание глава Чечни, являющийся международным терминалом, строился исходя из существующих высоких оценок пассажиропотока и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он является крупнейшим на Юге России по пассажиропотоку после Сочи и Краснодара и при всём при этом в прошлом году аэропорт показал наибольший отток пассажиропотока среди 30 крупнейших аэропортов России. Причиной тому стали высокие тарифы на обслуживание авиакомпаний. То есть аэропорт пытается отбить вложенные инвестиции. На фоне снижения экономики и платежеспособного спроса это негативно скажется в том числе и на туристической привлекательности региона, хотя в правительстве Ростовской области достаточно долго и интенсивно занимаются развитием туризма, не слишком-то рассчитывая на федеральную «манну небесную» и развитие туристической инфраструктуры как таковой, действуя по обстоятельствам — в существующих условиях делая ставку на свои исконные отличия от других регионов России и уделяя внимание разработке тематических мероприятий, несмотря на наличие в регионе известной на всю страну реки Дон, где можно искупаться и заняться рыбалкой, а также продолжая развивать деловой туризм.

Действующий в Чечне аэропорт, разрушенный в ходе военных действий, был по сути вновь отстроен и открыт в 2006 году. Большая часть рейсов выполняется в Москву. Существуют рейсы в Стамбул, Шарджу, Мюнхен, Сургут и Бишкек. При этом существует и развитое железнодорожное сообщение. Эксперты практически в один голос говорят, что довести пассажиропоток до 1,5 млн пассажиров новому аэропорту Чечни по объективным экономическим причинам если и удастся, то не раньше конца данного десятилетия при самом благоприятном раскладе. А с учётом появления новых рисков, биологических угроз, окупаемости проекта и вовсе сложно ожидать. Между тем даже новая аэропортовая инфраструктура требует значительных средств на её содержание и, ввязываясь в такие непростые проекты в столь нелегкие для России в экономическом смысле времена, требуются весомые основания, оправдывающие необходимость их реализации. Пример тому — аэропорт «Платов», которому предстоит искать новые точки роста для окупаемости существующих мощностей. В общем, новый аэропорт может принести в регион не только глоток свежего воздуха, но и головную боль.

Деньги, к счастью или к сожалению, решают не всё. Можно построить первоклассную туристическую инфраструктуру, но если туристы будут чувствовать недоброжелательное отношение, сталкиваться с явным или косвенным желанием обмануть их, необходимостью преодолевать трудности, возникающие на ровном месте, испытывать страх за свою безопасность, то они не только сами не вернутся больше, но и призовут других не посещать тот или иной регион или страну. А сарафанное радио в XXI веке работает быстрее, чем прежде — в лице социальных сетей. Те регионы, которые открывают, прежде всего, свои сердца, притягивают туристов как магнитом. Примеров много — Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Владимирская и Ярославская области, Казань, Башкирия, Алтайский край, Калужская и Вологодская области. Безусловным лидером по числу гостей, конечно, является Москва, но столице проще привлечь к себе внимание по определению, а вот опыт регионов, не имеющих морей и океанов, но сумевших заинтересовать туристов, дорогого стоит.