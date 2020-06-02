Прошлой осенью глава полицейского профсоюза города Миннеаполиса Боб Кролл, придя на митинг к президенту США Дональду Трампу, поблагодарил главу Белого дома за то, что тот положил конец «подавлению полиции», которое начал Барак Обама, и позволил правоохранительным органам «надевать наручники не на себя, а на преступников», пишет Пол Кругман в статье, опубликованной 1 июня в the New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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На фоне произошедшего в США за последние несколько дней — убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда и начавшихся после этого массовых акций протеста против полицейской жестокости, которые сами были встречены беспрецедентным насилием, в том числе против представителей СМИ — стало очевидно, что под этими «наручниками» понимал Кролл. Сам же Трамп, вместо того чтобы успокоить нацию, начал подливать масла в огонь, желая, по всей видимости, устроить гражданскую войну в стране. Иными словами, не преувеличением было бы сказать, что США, как все их знают, находятся на грани.

Основной вопрос заключается в том, как до этого дошло. Основной темой американской политики на протяжении последних четырех десятилетий было то, что богатые элиты превращали белый расизм в оружие для получения политической власти, с помощью которой они вводили законы, способствующие еще большему их обогащению за счет рабочих. До прихода к власти Трампа еще было возможно — хотя и с трудом — не замечать эту реальность. Сейчас же нужна сознательная слепота, чтобы не увидеть, что происходит.

Ку-клукс-клан в США

Хотя Трампа принято относить к популистам, его экономический курс далек от того, чтобы считаться популистским. Он вопиющим образом плутократический и направлен на то, чтобы обеспечить сокращение налогов для корпораций и богатых — чего удалось добиться Трампу — и забрать медицинскую страховку у бедных и малоимущих — что пока удалось остановить.

Не смогли и развязанные Трампом торговые войны вернуть в США хорошие рабочие места. Даже до того, как коронавирус обрушил страну в пучину депрессии, Трамп не смог добиться серьезного роста трудовой занятости в угольной добыче и производстве, тогда как благодаря разногласиям с КНР сильно пострадали фермеры, бывшие одними из самых активных сторонников Трампа в 2016 году.

Так что же Трамп на самом деле предложил белому рабочему классу, который составляет костяк его электоральной базы? По сути, он лишь сыграл на их чувствах и прикрыл межрасовую рознь. И очевиднее всего это в его отношениях с полицией.

Если бы экономические интересы были тем, что на самом деле движет человеком при выборе политической партии, тогда можно было бы ожидать, что полиция поддерживала бы демократов. В конечном счете полицейские объединены в профсоюзы, против которых выступает Республиканская партия. Они не получают достаточно денег для того, чтобы их касалось введенное Трампом сокращение налогов. Их работа оказалась бы под большим вопросом, если столкнувшиеся с финансовыми проблемами власти окажутся вынужденными пойти на значительные сокращения, а союзники главы Белого дома уже предпринимают попытки заблокировать выделение помощи, которая могла бы предотвратить это сокращение.

Дональд Трамп показывает подписанный указ по иммиграции

Профсоюзы работников бюджетной сферы в подавляющем большинстве поддерживают демократов. Так, пожарные, многие из которых в 2016 году голосовали за Трампа, в нынешнем году заявили о том, что их кандидат — Джо Байден. Но этого же нельзя сказать о сотрудниках полиции и их профсоюзах, которые являются решительными сторонниками президента-республиканца. Они даже не скрывают того, почему: Трамп поддержит даже тогда — возможно, даже прежде всего — когда они начинают вести себя вызывающе по отношению к этническим меньшинствам.

Безусловно, многие и, возможно, подавляющее большинство сотрудников полиции в целом вели себя достойно в последние дни. Более того, в некоторых городах полиция даже продемонстрировала солидарность с протестующими, присоединяясь к маршам и вставая на одно колено.

Тем не менее Трамп «очевидным образом» встает на сторону тех, кто отрицает, что сотрудники полиции — как любая другая властная фигура — должны нести ответственность за свое жесткое поведение. Не стоит забывать, что он использовал свои полномочия для помилования американских военнослужащих, обвиняемых или признанных виновными в совершении военных преступлений.

В ходе своей видеоконференции с губернаторами штатов Трамп ни слова не сказал о том, что массовые акции протеста могут быть хотя бы немного оправданными или что ему следует сыграть роль в объединении нации. Напротив, он заявил о том, что основное насилие исходит со стороны «радикальных левых», и призывал губернаторов проявить жесткость. Кроме того, Трамп, который, по некоторой информации, скрылся в подземном бункере, когда перед Белым домом начались акции протеста, также сказал губернаторам о том, что большинство из них слабы.

Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Республиканцы на протяжении десятилетий эксплуатировали расовые противоречия для достижения победы на выборах, несмотря на политический курс, который лишь вредит трудовому населению страны. Тем не менее сейчас Трамп хочет довести эту циничную стратегию до своего логического конца. С одной стороны, он, по сути, призывает своих сторонников к насилию. С другой стороны, он близок к тому, чтобы призвать на подавление беспорядков военных. И едва ли можно ожидать каких-то ответных действий со стороны других республиканцев.

Едва ли Трампу, уверен автор, удастся спровоцировать расовую войну в ближайшем будущем, хотя у него очевидным образом чешутся руки применить силу. Всё же следует ожидать, что в следующие месяцы можно будет увидеть еще очень много неприятного.

Ведь если Трамп призывает к насилию и говорит о военном решении по большей части мирных протестов, как он и его сторонники поведут себя, если увидят, что в ноябре их ждет поражение?