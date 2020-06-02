Впервые за три месяца передовицы американских газет не пестрят заголовками про коронавирус, место которого заняло убийство сотрудником полиции в Миннеаполисе чернокожегоДжорджа Флойда. Тем не менее, как и в случае с COVID-19, основной их посыл понятен: во всем виноват президент СШАДональд Трамп, которому нельзя позволить переизбраться в ноябре, пишетПитер ван Бурен в статье, опубликованной 2 июня в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

На протяжении месяцев СМИ приводили данные количества инфицированных, скончавшихся, недостающих аппаратов ИВЛ — всего, что могло бы показать, насколько плачевна сложившаяся в стране ситуация. Сегодня же у СМИ появился новый инфоповод: гибель еще одного чернокожего от рук еще одного белого полицейского при сомнительных обстоятельствах. Если более 100 тыс. погибших в результате пандемии коронавируса не смогли потрясти веру избирателей в Трампа, теперь для этого, по всей видимости, появилась возможность.

По мнению большинства центральных СМИ, в произошедшем виноват, без всяких сомнений, Трамп. Проблема только в том, что бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, против которого было выдвинуто обвинение в убийстве, ранее стрелял в подозреваемого, был причастен к гибели в перестрелке еще одного, тогда как за два десятилетия работы в полиции на него было подано по меньшей мере 17 жалоб.

Цитата из видео на YouTube Дерек Шовен

Никто не начал против него уголовное преследование ни по одному из этих инцидентов или жалоб, даже Эми Клобушар, которой пророчили место вице-президента в команде кандидата-демократа Джо Байдена и которая занимала пост окружного прокурора. Клобушар не принимала мер и против других полицейских, от рук которых за время ее работы государственным обвинителем погибли десятка два человек. По словам нынешнего генерального прокурора штата Миннесота Кита Эллиссона, такая практика тогда была обычной, иными словами, — систематической.

Так, благодаря системе, уголовной ответственности смог избежать и сегодняшний злодей Шовен, который вместе со своими коллегами застрелил в 2006 году Уэйна Рейеса, направившего после убийства двух человек на полицейских ружье.

В целом же происходящее сегодня неоднократно происходило и при других президентах. При Джордже Буше — старшем был Родни Кинг, при Билле Клинтоне — Амаду Диалло, в которого была выпущена 41 пуля. Во время правления Джорджа Буша — младшего жертвой полиции стал Шон Белл. Когда президентом США был Барак Обама, от рук полицейских погибли Эрик Гарнер и Майкл Браун.

По словам Обамы, произошедшее в Миннесоте «не должно быть нормальным в Америке 2020 года», хотя оно вполне считалось нормальным прежде, в том числе при нем самом. Например, в 2015 году, после убийства чернокожего Фредди Грея в Балтиморе, Обама назвал протестующих «преступниками». Тем не менее американские СМИ нашли способ выгородить бывшего президента-демократа. В частности, издание Vox заявило о том, что Обама теперь в другом положении: после ухода с поста главы Белого дома у него больше свободы для того, чтобы возглавить те «социальные преобразования», о которых он, будучи кандидатом, когда-то обещал.

Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Автор отмечает, что непонятно, о каких социальных преобразованиях и лидерстве Обамы идет речь, поскольку при нем министерство юстиции так и не смогло добиться осуждения убийства Гарнера. Не последовало при Обаме и уголовного наказания в отношении убийства Брауна. Поэтому если сегодня в США нет справедливости и мира, то в этом «надо» винить Трампа.

Если Шовен и является воинствующим расистом, то он таким, если учесть два десятилетия жалоб на него, два десятилетия общеамериканского насилия, два десятилетия бездействия прокуратур, стал не из-за Трампа. Тут напрашивается вопрос о том, кто был чернокожим президентом-демократом, когда имела место большая часть описанных проблем, а кто был чернокожим генеральным прокурором, также входившим в Демократическую партию. Кроме того, разве не пытается кто-то с помощью расизма в 2020 году сместить Трампа?

Так, издание The New York Times заявило о том, что Трамп угрожает убивать граждан США, о чем свидетельствует его сообщение в Twitter, согласно которому, «когда начинается мародерство, начинается и стрельба». Более того, Трамп якобы хочет применить против протестующих национальную гвардию. В издании, правда, забыли упомянуть, что глава Белого дома не может использовать гвардию в целях наведения порядка, поскольку она обычно подчиняется губернаторам штата, именно губернатор штата Миннесота призвал к полной мобилизации гвардии.

Использовать пандемию коронавируса для устранения Трампа не удалось потому, что от патогена скончалось недостаточно много людей. Если бы подтвердились ранние прогнозы о миллионах погибших, закрыть глаза на такое было бы невозможно. Если бы сбылись страшилки о том, что «ковидные зомби» из последних сил стали бы бороться за последние аппараты ИВЛ, тогда бы октябрьский сюрприз произошел уже в мае.

The National Guard Коронавирус в США

Более того, от коронавируса погибли не те люди. Можно представить себе, как какой-нибудь демократ-политтехнолог отчаянно ищет жертв среди белых девушек из группы спортивной поддержки в штате Висконсин, которые «никогда не смогут реализовать свои мечты». Вместо этого, жертвами пандемии оказались по большей части бедные и чернокожие граждане США. Около половины из них скончались в проблемных и заброшенных частях Нью-Йорка, до которых всем прежде не было дела.

Пандемия оказалась фундаментальным кризисом экономического неравенства: смертность в Нью-Йорке тому доказательство. Если в этом есть вина руководства страны, то причины подобной ситуации нужно искать 50 лет назад. Дело ведь не в недостатке средств защиты, а в системе здравоохранения и минимальном уровне оплаты труда, которые установились еще при Ричарде Никсоне и передавались каждому последующему президенту.

Нынешнее обвинение Трампа в том, что он как лидер США не справился со своей задачей, является лишь одним из целого ряда нападок, начатых против него еще до его инаугурации. На протяжении трех лет гражданам США говорили, что Трамп — буквально агент Кремля, выполняющий указания Владимира Путина. Затем появилась украинская тема, ставшая поводом для процесса импичмента главы Белого дома. Мантрой демократов стало то, что Трамп своими жесткими выпадами в адрес Ирана и Северной Кореи убьет всех, кто живет в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп — Агент Кремля

Бывший сотрудник полиции Шовен стал проявлять жестокость, не дожидаясь, пока Трамп опубликует очередное сообщение в Twitter. Систематический расизм в Миннесоте уходит глубоко своими корнями в правление демократов. Та же ситуация с пандемией: то экономическое неравенство, из-за которого патоген проник в Нью-Йорк и другие места, имеет мало общего с Трампом или якобы недостаточным лидерством с его стороны, так же как и ни при чем тут недостаток аппаратов ИВЛ. Неудивительно, что в 2020 году основной причиной смерти бедных и чернокожих граждан США являются жестокость полиции и коронавирус.

Если вокруг трагедий разводить политику, решить лежащие в их основе проблемы едва ли когда-нибудь удастся. Для этого необходимо перестать искать виноватых. Если кто-то думает, отмечает автор, что статья защищает Трампа, то он ошибается. Напротив, те, кто считает, что решить проблему можно с помощью еще большего насилия, что теперь Байден сможет одержать верх, что его администрация сможет все изменить, не понимают главного: революцию «уже показали по ТВ», непонятно только, кто в ней выиграл.