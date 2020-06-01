В любом государстве существует свой комплекс национальных святынь, ради которых «и жизнь не жаль отдать». Во всяком случае, людям, для которых слово «долг» — не пустой звук, а «власть» — не абстрактное понятие. Потому что в этих, порой простых, вещах концентрируется само качество власти в государстве, а, значит, и государственного суверенитета. Независимости.

Львьвская хоругвь под Грюнвальдом

В истории человечества комплекс таких святынь почти всегда выступал в качестве монарших регалий. От меча Кусанаги, зеркала и драгоценной яшмы в Японии до короны, скипетра, державы, меча, щита, знамени и печати в Российской империи, например. Но монархии приходят и уходят, и основными атрибутами государственности в современном мире являются Герб, Гимн и Флаг страны.

Сейчас, в пылу геополитической борьбы они нередко становятся объектами атаки, насмешек и унижений. Но эпоха эмоционального невежества когда-нибудь, надеюсь, пройдет, и к истории флагов вновь начнут относиться с должным уважением и почтением. Она того стоит… Существует версия, что цветовое решение современного украинского флага (желто-синее) — это результат личной унии шведского короля Карла XII и гетмана Украины Ивана Мазепы. Или, как считал экс-президент Украины Виктор Ющенко, — украино-шведского союза начала XVIII.

Кстати, сам король Швеции Карл XVI Густав так не считал. Для него события 1708−1709 годов — это все-таки личная уния лидеров. Но переубедить того украинского президента ему, судя по всему, не удалось.

Но, как бы то ни было, версия яйца выеденного не стоит. Документальных подтверждений нет, да и до того ли было Карлу, которого подвел Мазепа, или Мазепе, который подвел Карла. Они той морозной зимой 1708−1709 годов рука об руку двигались к Полтавской катастрофе, вышвырнувшей их из активной европейской политики в городок Бендеры, крайнее захолустье Турецкой империи. Мазепа там и остался навеки. Карл бежал из Османской империи в 1714 году, но лишь для того, чтобы в ноябре 1718-го погибнуть при осаде норвежской крепости Фридрихсгаль. То ли от пули, то ли от пуговицы. То ли от норвежцев, то ли от своих.

А утверждение цветового решения украинского флага следует связывать с именем другого европейца, немца графа фон Стадиона, губернатора Галиции в 1847—1848 годах, когда Западная Украина находилась в составе австрийской Габсбургской империи. Кстати, сына Иоганна Филиппа Карла Иосифа Стадион фон Вартхаузена, министра иностранных дел Австрийской империи и кавалера высшего ордена империи Российской, ордена Андрея Первозванного.

Губернатор Галиции Франц фон Стадион

Именно при его снисходительной поддержке в 1848 году, в ответ на создание галицийскими поляками Польской Рады Народовой, предки тех, кто ныне называют себя украинцами, создали во Львове свой представительский орган и орган национального самоуправления — Головную Русскую Раду. В то время эта группа подданных Габсбургов называли себя «русинами», иногда — «русинами польской нации» (genteruteninationepoloni). Именно комиссией этой Рады 18 мая 1848 года было принято решение: считать «знаменем земли русской — льва, а цветами — желтый и синий». И когда в сентябре того же года Рада начала формировать отряды Русской национальной гвардии, ее знаменем был утверждено изображение взбирающегося на скалу золотого льва на лазоревом фоне. Существует легенда, что первое «знамя со львом» своими руками вышила мать австрийского императора Франца Иосифа, принцесса Баварская София Виттельсбах. И именно под этим знаменем 1700 «гвардейцев» ушли на подавление революции в Венгрии. А либерал граф Стадион в июне 1848 г. был заменен венской администрацией на поляка В. Залеского.

Дизайн флага был очень сложен, поэтому сформировалась упрощенная его версия — из двух горизонтальных полос — желтой и синей. Порядок полос не регламентировался, что проявилось и в ХХ веке: флаги Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики отличались порядком чередования полос: у УНР сверху была желтая полоса, у ЗУНР — синяя. Откуда взялась такая колористика? Версия, что это реплика флага Нижней Австрии, не выдерживает никакой логики: Габсбурги были мудры и никогда не предложили бы своим подданным в качестве флага сюжеты региона, с этими подданными ментально не связанные. Значит, надо искать «внутри» региональной истории. И для этого придется отправиться в путешествие вниз по лестнице, ведущей вверх. То есть — вглубь истории. И найти там желто-синие сочетания и аналогичные изображения.

Флаг Нижней Австрии

Казацкая эпоха нам не поможет. Во времена Хмельницкого цвета казацких знамен были в основном красные или белые. Когда, в апреле 1648-го, Богдан Хмельницкий вернулся на Сечь из Крыма, его избрали гетманом запорожцев. Во время церемонии «…посланные вынесли из скарбницы ярко-красную, писанную золотом, королевскую хоругвь, дарованную запорожцам Владиславом IV, бунчук с позолоченной на высоком древке галкой» (Яворницкий).

В 1655 году под Львовом Хмельницкого сопровождали «хоругвь новая красная златотканая» с изображением архангела Михаила, бунчук из белого конского волоса и белое знамя с вышитым изображением герба гетмана «Абданк»: белой фигуры в виде буквы «W» на красном поле с золотым крестом» (Добешовский).

Герб Богдана и Юрия Хмельницких

Во всяком случае, на известных мне 13 козацких хоругвях XVI—XVIII веков желто-синее сочетание не встречается. Но в 1848 году комиссией Головной Русской Рады образцы казацких хоругвей даже не рассматривались. В качестве прототипа было принято знамя, известное в истории вексиллографии как «галицийский лев»: золотой коронованный лев, «восстающий» на синем (лазоревом) фоне, взбирающийся на золотую скалу.

Сейчас это герб города Львовской области. Первое его описание дано польским историком XV века Яном Длугошем. При описании польских военных отрядов (хоругвей), участвовавших в Грюнвальдской битве 1415 года, двенадцатым номером он назвал хоругвь «земли Леопольской, имела на знамени желтого льва, всходящего как бы на скалу, на лазурном поле». Слава Земле Леопольской-Львовской! Они сделали все, что могли, и немцев разнесли очень качественно. Но еще большая слава Земле Подольской, которые выставили на битву три хоругви (17, 18 и 19 у Длугоша), под знаменем «солнечный лик на красном поле»! Слава Земле Галицкой (20-я хоругвь), пришедших на битву под знаменем «черная галка с короной на голове на белом поле»! Да здравствует 40-я хоругвь из Славска, имевшая «на знамени в верхней части черного льва, в нижней части — четыре камня»! Потомки не забудут хоругви Киевскую, Волковыскую, Дрогичинскую, Кременецкую, сражавшиеся под знаменами с гербом Великого князя Литовского «Гедеминовы столпы на красном поле».

Так почему же создатели украинской символики, что австрийские, что независимые, сделали такой выбор? Почему «галицийский лев»? Почему желто-синее сочетание, встречающееся на Грюнвальдском поле еще только один раз? У хоругви земли Пшемысльской (14 у Длугоша): «желтый орел с двумя головами, повернутыми равномерно в разные стороны, на лазурном поле». А Перемышль — это ныне польская территория.

Ян Длугош отмечает, что герб 12-й хоругви на поле у Грюнвальда был гербом «Русского воеводства в составе Польского королевства». Но тогда возникает вопрос: а откуда взялся этот достаточно сложный геральдический сюжет «до поляков»? Значит, надо рыть еще глубже.

Первое упоминание о Львове относится к 1256 году, когда Даниил, Великий князь Галицко-Волынский, основал город и назвал его в честь старшего сына, Льва. В 1272 году туда была перенесена столица княжества. Точнее, королевства. Потому что между 1253 и 1254 годами «прислал папа (римский первосвященник — А.Г.) почетных послов, которые принесли венец, корону и скипетр, которыми означается королевское достоинство, со словами: Сын мой! Прими от нас венец королевства» (Галицкая летопись). И до 1323 года пять поколений потомков Даниила носили титулы «RegisRusie» (король Руси) и «DucisLadimerie (герцог Лодомерии). А потом, после полувековой войны, эти земли были разделены между Польским королевством и Великим княжеством Литовским. Меня сейчас не интересует история Галицкого королевства, но вот факт коронации Даниила…

Даниил Галицкий

Ведь XIII век — это уже расцвет западноевропейского рыцарства. А рыцарские века невозможно представить себе без такого явления, как «герб». То есть эмблемы с определёнными символическими фигурами, выражающей исторические традиции владельца и передающейся из поколения в поколение.

История домонгольской Руси гербов не знает, максимум — родовые знаки Рюриковичей. Те самые «двузубы» и «тризубы», один из которых (Владимира Крестителя) является ныне Малым Гербом Украины. Но Даниил — это не просто «князь» (prince). Он был коронован как «король», причем «с подачи» римского папы, следовательно — в русле европейских традиций.

А насколько я знаю, в истории европейских монархий был только один король (не детского возраста), который одел корону, не будучи посвящен в рыцари. Это 20-летний немецкий король Вильгельм Голландский (1247−1256). Но от Вильгельма ничего не зависело: он был ставленником герцогской оппозиции королю Конраду IV.

А Даниилу Галицкому к моменту принятия короны было за пятьдесят. Следовательно, перед коронацией он неизбежно должен был быть посвящен в рыцари. И «восстающий лев» стал его гербом, передающимся наследнику. На печати внука Даниила, короля Юрия (1301−1308), изображён «рыцарь на коне, держащий в руке щит с изображением «льва восстающего и опирающегося на скалу». А на рыцарском щите того времени мог быть изображен только герб. Следовательно, «галицийский лев» — это родовой герб династии Романовичей.

Известный геральдист Стефан Слейтер назвал герб «закодированной историей монархий». Если предположить, что «галицийский лев» является закодированной историей Галицкого королевского дома, то напрямую выходим к его источнику и прототипу — гербу королевской династии другой страны, Швеции.