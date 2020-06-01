Интернет — это необходимый инструмент в повседневной жизни каждого из нас. В докладе Генеральной Ассамблеи ООН от 16 мая 2011 года доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отнесен к базовым (или неотъемлемым) правам человека, а ограничение доступа к нему признано нарушением базовых прав человека. Интернет предоставляет современным детям огромные возможности для развития, обучения, виртуального общения со сверстниками, получения важной информации об окружающем их мире.

Иван Шилов ИА REGNUM

13 марта 2020 года на территории России был введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19, в результате чего школьники были переведены на дистанционное обучение с использованием сети «Интернет». Ребенок остался один на один с компьютером, подключенным к сети «Интернет», при этой форме обучения учитель не может контролировать ребенка. Функция контроля за кибербезопасностью детей возложена на их родителей.

Определение термина «информационная безопасность детей» содержится в Федеральном законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», регулирующие отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Согласно данному закону, «информационная безопасность детей» — это состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

В силу Федерального закона № 436-ФЗ информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, является:

— информация, запрещенная для распространения среди детей;

— информация, распространение которой ограничено среди детей определенных возрастных категорий.

Mos.ru. Евгений Самарин Дистанционное ообразование

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится:

1) информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способность вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям и животным;

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;

6) содержащая нецензурную брань;

7) содержащая информацию порнографического характера.

К информации, распространение которой ограничено среди детей определенного возраста, относится:

1) информация, представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

Ольга Перегут ИА Красная Весна Дистанционное образоввание

Какие образовательные (и, возможно, регуляторные) меры сегодня необходимы для того, чтобы максимально эффективно защитить детей от этих угроз? Я считаю, что необходимо в первую очередь в семье доводить до ребенка необходимую информацию о наличии угроз в интернете, также необходимо в школе уделять достаточное время и информировать детей об этом. Детям необходимо прививать правильные жизненные принципы, воспитывать нравственно, объяснять о наступлении правовой ответственности.

На мой взгляд, самыми опасными киберугрозами сейчас являются:

— детская порнография,

— террористическая и экстремистская информация,

— наркопропаганда,

— иная киберинформация девиантной направленности: группы смерти и иные…

Дети должны чувствовать безусловную любовь от родителей, внимание, значимость, помощь, безопасность и поддержку.

Если Ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных сервисов, необходимо внимательно изучить, какую информацию помещают его участники в своих профилях и блогах, включая фотографии и видео. Проверьте, с какими другими сайтами связан социальный сервис Вашего ребенка. Странички Вашего ребенка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки на нежелательные и опасные сайты. Поощряйте Ваших детей сообщать обо всем странном или отталкивающем и не слишком остро реагируйте, когда они это делают. Будьте в курсе сетевой жизни Вашего ребенка. Интересуйтесь, кто их друзья в интернете так же, как интересуетесь реальными друзьями. Разговаривайте с ребенком. Учите ребенка мыслить критически. Следите за изменениями в поведении ребенка. По статистике 80% подростков, совершивших суицид, говорили родителям о своем нежелании жить, но взрослые не воспринимали эти слова всерьез.

Всегда поддерживайте разговор с ребенком, о чем бы он ни был. Придумайте ребенку занятие: постарайтесь заинтересовать ребенка: музыкой, чтением книг, спортом, помощью в домашних делах. Чаще обедайте вместе. Налаживайте контакт и доверие с ребенком.

Как же еще родители, помимо должного воспитания, могут обезопасить своих детей от кибер-угроз?

Wwwanglia Урок во время пандемии

Родительский контроль — программное обеспечение электронных средств, используемых детьми и подростками, направленных на защиту их от влияния негативного интернет-пространства. На сегодняшний день существует большое количество вариантов родительского контроля. Способы родительского контроля:

— родительский контроль средствами операционной системы Windows,

— родительский контроль в браузере,

— родительский контроль средствами антивирусов,

— родительский контроль на уровне провайдера,

— родительский контроль на Wi-Fi-роутере,

— специальные программы для родительского контроля (Crawler Parental Control 1.1, KidsControl 2.02, ParentalControl Bar 5.22, КиберМама, KinderGate, ОдинДома, КиберЦензор),

— родительский контроль на смартфонах: специальная программа (например, Safe Lagoon) или подключение у мобильного оператора специальной услуги «Детский Интернет».

Помните, что ни один из перечисленных способов не гарантирует на 100% защищенность вашего ребенка от опасностей современного интернета. Важно приложить усилия к тому, чтобы дети в силу воспитания сами не стремились к поиску запрещенного контента, знали о возможных последствиях всех своих действий в интернете.