Politico: у Канберры большие проблемы с КНР, а ЕС спокойно стоит в сторонке
Австралия, чья экономика испытывала не самые лучшие времена и до пандемии из-за многих лет засухи и пожаров, теперь оказалась один на один в противостоянии с Китаем, готовым идти на самые жесткие меры против тех, кто поднимает вопрос Тайваня, Гонконга и борьбы Пекина с коронавирусом на начальных этапах пандемии, пишет Зоя Шефталович в статье, опубликованной 31 мая в европейской версии Politico.
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Так, Австралия вместе с США, Канадой и Соединенным Королевством выступила с критикой нового закона по обеспечению безопасности в Китае, отметив, что этот закон идет вразрез с международными обязательствами Пекина. Кроме того, Канберра была одной из тех, кто призвал провести независимое расследование обстоятельств появления пандемии коронавирусной инфекции на фоне опасений о том, что активное распространение патогена было вызвано недостаточностью принимаемых в КНР мер. В результате Пекин ввел пошлины на ряд австралийских товаров.
Тем не менее ЕС, похоже, не спешит поддерживать своего союзника в его взаимоотношениях с Пекином. Более того, ослабление Австралии может сыграть Евросоюзу на руку, поскольку в этом году Канберра и Брюссель должны заключить соглашение о свободной торговле.
Главы МИД стран ЕС провели 29 мая встречу, направленную на формирование общей позиции по Китаю. Они подготовили итоговое заявление, в котором выразили «серьезную обеспокоенность» преследованиями в Гонконге. Затем на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что «автономия Гонконга действительно ослабла». Однако когда его спросили, угрожает ли жесткая политика КНР в Гонконге инвестиционным сделкам с Пекином, Боррель дал недвусмысленный отрицательный ответ.
Что же касается санкций, то, по словам дипломата, этот вопрос поднимался лишь в Швеции. В этом плане курс ЕС сильно расходится с политикой США, руководство которых пригрозило Пекину санкциями. Напротив, Брюссель продолжает подготовку саммита ЕС — КНР, который должен состояться в сентябре в Лейпциге.
Иными словами, подними только ЕС неудобные для КНР вопросы, у Брюсселя начнутся неприятности.
Напряженность в отношениях между Пекином и консервативным правительством Австралии обострялась в течение нескольких лет. Так, Канберра запретила двум фирмам из КНР участвовать в тендере на покупку энергетической сети Австралии Ausgrid, сославшись на необходимость обеспечения национальной безопасности, а также закрыла доступ китайской компании Huawei к своим сетям 5G в 2018 году. Отношения достигли точки кипения, когда в апреле глава МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила о необходимости незамедлительного проведения расследования — независимо от ВОЗ — обстоятельств вспышки коронавирусной инфекции.
ЕС же, по сути, оставил Австралию на произвол судьбы на организованной ВОЗ в мае Всемирной ассамблее здравоохранения и, выдвинув альтернативный и более компромиссный вариант, подорвал позиции Канберры и Вашингтона, которые призывали к проведению такого независимого расследования.
Со своей стороны, Китай ответил на выпад Австралии, введя 80-процентные пошлины на экспорт австралийского ячменя и запретив четырем крупнейшим мясоперерабатывающим заводам страны поставлять на свой рынок красное мясо. Этот шаг Пекина, который также пригрозил ввести запрет на импорт австралийского угля, очевидным образом был предупреждением. В редакционной статье китайского издания the Global Times, которое считается рупором правительства КНР, авторы предостерегли Канберру от того, чтобы и впредь вызывать неудовольствие Пекина, поскольку он может «дать ей урок посерьезней, чем было с пошлинами на ячмень».
Торговая война с Китаем никому не в радость, однако наиболее проблематичной она является для Австралии. В отличие от США и ЕС, поддерживающих с Китаем торговый дефицит, у Австралии значительный торговый профицит.
В Китай направляется до трети австралийского экспорта, страна закупает более 80% произведенного на Зеленом континенте железа, до трети сжиженного газа, три четверти шерсти и более трети алкогольной продукции и — до недавнего времени — 57% своего ячменя и четверть говядины. На долю китайских граждан приходится около трети иностранных туристов и студентов в Австралии.
Посол КНР в Австралии Чэн Цзинье дал понять, что поставлено на карту, когда он заявил в интервью the Australian Financial Review в апреле, что со временем китайские граждане могут начать задаваться вопросом, зачем им иметь дело со страной, которая не столь дружественна к Китаю.
За примерами того, чем чревато неудовольствие Пекина, далеко ходить не нужно. Китай заморозил отношения с Норвегией, после того как назначенный норвежским парламентом комитет присудил китайскому диссиденту Лю Сяобо Нобелевскую премию мира. В течение года отношения Пекина и Южной Кореи носили крайне напряженный характер из-за решения Сеула предоставить площадку американской системе ПРО на территории страны. Канада по-прежнему ощущает последствия своего решения арестовать финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.
Если Китай перестанет закупать австралийскую говядину, ячмень и вина, протянуть руку помощи своему партнеру по «основанному на правилах глобальному миропорядку» вполне способен ЕС. По словам экономиста и главы брюссельского аналитического центра ECIPE Хосука Ли-Макиямы, ЕС может оказаться последней глобальной силой, которая может помочь Канберре с говядиной.
Дело в том, что австралийская говядина, выращиваемая без использования гормонов, подпадает под квоты ЕС, которые в угоду США Брюссель сокращает с прошлого года. На 2020 год они почти полностью истощены, и в Брюсселе, как отмечают источники, разговоров о возможности их расширения нет.
Недавно закончился седьмой раунд переговоров о торговом соглашении ЕС и Австралии. Хотя на Зеленом континенте и настаивают на том, что нынешние торговые противоречия с Китаем не оказывают прямого воздействия на переговоры с Брюсселем, сложно себе представить, чтобы необходимость найти новых покупателей для своей сельскохозяйственной продукции, не играла для них никакой роли.
По словам его коллеги, экономиста Сол Эслейк, если об отчаянии Канберры говорить рано, то из-за разлада торговых отношений с Китаем переговорная позиция Австралии серьезно пострадала.
На сегодняшний день всё же есть основания надеяться, что Пекин в скором времени откажется от полномасштабной торговой войны с Канберрой. Китай уже ведет борьбу с президентом США Дональдом Трампом из-за коронавируса и Гонконга, страна по-прежнему не оправилась от экономического ущерба, вызванного вспышкой этого заболевания. Хотя Китай и является крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим рынком сбыта ее товаров, обе страны взаимозависимы. В том, что касается трех основных статей австралийского экспорта в Китай — железа, угля и природного газа, — у Пекина нет альтернатив.