Австралия, чья экономика испытывала не самые лучшие времена и до пандемии из-за многих лет засухи и пожаров, теперь оказалась один на один в противостоянии с Китаем, готовым идти на самые жесткие меры против тех, кто поднимает вопрос Тайваня, Гонконга и борьбы Пекина с коронавирусом на начальных этапах пандемии, пишет Зоя Шефталович в статье, опубликованной 31 мая в европейской версии Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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Так, Австралия вместе с США, Канадой и Соединенным Королевством выступила с критикой нового закона по обеспечению безопасности в Китае, отметив, что этот закон идет вразрез с международными обязательствами Пекина. Кроме того, Канберра была одной из тех, кто призвал провести независимое расследование обстоятельств появления пандемии коронавирусной инфекции на фоне опасений о том, что активное распространение патогена было вызвано недостаточностью принимаемых в КНР мер. В результате Пекин ввел пошлины на ряд австралийских товаров.

Тем не менее ЕС, похоже, не спешит поддерживать своего союзника в его взаимоотношениях с Пекином. Более того, ослабление Австралии может сыграть Евросоюзу на руку, поскольку в этом году Канберра и Брюссель должны заключить соглашение о свободной торговле.

Главы МИД стран ЕС провели 29 мая встречу, направленную на формирование общей позиции по Китаю. Они подготовили итоговое заявление, в котором выразили «серьезную обеспокоенность» преследованиями в Гонконге. Затем на пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что «автономия Гонконга действительно ослабла». Однако когда его спросили, угрожает ли жесткая политика КНР в Гонконге инвестиционным сделкам с Пекином, Боррель дал недвусмысленный отрицательный ответ.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

Что же касается санкций, то, по словам дипломата, этот вопрос поднимался лишь в Швеции. В этом плане курс ЕС сильно расходится с политикой США, руководство которых пригрозило Пекину санкциями. Напротив, Брюссель продолжает подготовку саммита ЕС — КНР, который должен состояться в сентябре в Лейпциге.

«Мы продолжим предпринимать попытки оказать давление на китайские власти для того, чтобы донести до них мысль о том, что этот вопрос скажется на решении нами вопросов по взаимно интересующим нас темам», — указал дипломат.

«Но в повестке дня больше ничего нет», — добавил он.

Иными словами, подними только ЕС неудобные для КНР вопросы, у Брюсселя начнутся неприятности.

Напряженность в отношениях между Пекином и консервативным правительством Австралии обострялась в течение нескольких лет. Так, Канберра запретила двум фирмам из КНР участвовать в тендере на покупку энергетической сети Австралии Ausgrid, сославшись на необходимость обеспечения национальной безопасности, а также закрыла доступ китайской компании Huawei к своим сетям 5G в 2018 году. Отношения достигли точки кипения, когда в апреле глава МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила о необходимости незамедлительного проведения расследования — независимо от ВОЗ — обстоятельств вспышки коронавирусной инфекции.

Мэрис Пейн с Ицунори Онодерой и Джеймсом Маттисом на трехсторонней встрече в июне 2018 года

ЕС же, по сути, оставил Австралию на произвол судьбы на организованной ВОЗ в мае Всемирной ассамблее здравоохранения и, выдвинув альтернативный и более компромиссный вариант, подорвал позиции Канберры и Вашингтона, которые призывали к проведению такого независимого расследования.

Со своей стороны, Китай ответил на выпад Австралии, введя 80-процентные пошлины на экспорт австралийского ячменя и запретив четырем крупнейшим мясоперерабатывающим заводам страны поставлять на свой рынок красное мясо. Этот шаг Пекина, который также пригрозил ввести запрет на импорт австралийского угля, очевидным образом был предупреждением. В редакционной статье китайского издания the Global Times, которое считается рупором правительства КНР, авторы предостерегли Канберру от того, чтобы и впредь вызывать неудовольствие Пекина, поскольку он может «дать ей урок посерьезней, чем было с пошлинами на ячмень».

"Европейский союз — решительный сторонник открытой торговли в рамках основанной на правилах и многосторонности торговой системы», — подчеркнула в свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Вирджини Батту-Хенрикссон, когда ее попросили прокомментировать оказываемое на Австралию Пекином давление.

«Мы призываем все страны избегать барьеров на пути свободной и открытой торговли, а также не допускать эскалации напряженности, особенно когда наши усилия должны быть направлены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями», — добавила она.

Торговая война с Китаем никому не в радость, однако наиболее проблематичной она является для Австралии. В отличие от США и ЕС, поддерживающих с Китаем торговый дефицит, у Австралии значительный торговый профицит.

В Китай направляется до трети австралийского экспорта, страна закупает более 80% произведенного на Зеленом континенте железа, до трети сжиженного газа, три четверти шерсти и более трети алкогольной продукции и — до недавнего времени — 57% своего ячменя и четверть говядины. На долю китайских граждан приходится около трети иностранных туристов и студентов в Австралии.

Посол КНР в Австралии Чэн Цзинье дал понять, что поставлено на карту, когда он заявил в интервью the Australian Financial Review в апреле, что со временем китайские граждане могут начать задаваться вопросом, зачем им иметь дело со страной, которая не столь дружественна к Китаю.

«Сомнения могут появиться у туристов. Семьи студентов могут также задуматься, будет ли страна, недружелюбная, и даже враждебно настроенная, таким уж хорошим местом для отправки в нее своих детей», — отметил дипломат.

«Кроме того, простые люди могут также задаться вопросом, зачем пить австралийское вино или есть австралийскую говядину», — добавил он.

Китайские туристы

За примерами того, чем чревато неудовольствие Пекина, далеко ходить не нужно. Китай заморозил отношения с Норвегией, после того как назначенный норвежским парламентом комитет присудил китайскому диссиденту Лю Сяобо Нобелевскую премию мира. В течение года отношения Пекина и Южной Кореи носили крайне напряженный характер из-за решения Сеула предоставить площадку американской системе ПРО на территории страны. Канада по-прежнему ощущает последствия своего решения арестовать финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Если Китай перестанет закупать австралийскую говядину, ячмень и вина, протянуть руку помощи своему партнеру по «основанному на правилах глобальному миропорядку» вполне способен ЕС. По словам экономиста и главы брюссельского аналитического центра ECIPE Хосука Ли-Макиямы, ЕС может оказаться последней глобальной силой, которая может помочь Канберре с говядиной.

Дело в том, что австралийская говядина, выращиваемая без использования гормонов, подпадает под квоты ЕС, которые в угоду США Брюссель сокращает с прошлого года. На 2020 год они почти полностью истощены, и в Брюсселе, как отмечают источники, разговоров о возможности их расширения нет.

Недавно закончился седьмой раунд переговоров о торговом соглашении ЕС и Австралии. Хотя на Зеленом континенте и настаивают на том, что нынешние торговые противоречия с Китаем не оказывают прямого воздействия на переговоры с Брюсселем, сложно себе представить, чтобы необходимость найти новых покупателей для своей сельскохозяйственной продукции, не играла для них никакой роли.

«Австралия как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции очевидным образом хочет получить доступ к этим рынкам [в ЕС]. Ее интерес еще больше подстегивается происходящим в ее отношениях с Китаем», — подчеркнул ведущий международный экономист в аналитическом центре Lowy Institute Роланд Раджа.

«Мы будем надеяться на некоторый уровень солидарности [со стороны ЕС]», — добавил он.

Погрузка в порту

По словам его коллеги, экономиста Сол Эслейк, если об отчаянии Канберры говорить рано, то из-за разлада торговых отношений с Китаем переговорная позиция Австралии серьезно пострадала.

На сегодняшний день всё же есть основания надеяться, что Пекин в скором времени откажется от полномасштабной торговой войны с Канберрой. Китай уже ведет борьбу с президентом США Дональдом Трампом из-за коронавируса и Гонконга, страна по-прежнему не оправилась от экономического ущерба, вызванного вспышкой этого заболевания. Хотя Китай и является крупнейшим торговым партнером Австралии и крупнейшим рынком сбыта ее товаров, обе страны взаимозависимы. В том, что касается трех основных статей австралийского экспорта в Китай — железа, угля и природного газа, — у Пекина нет альтернатив.