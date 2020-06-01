



Agropolinews.it Архиепископ Песто Джованни д’Аньелло

Сегодня, 1 июня, в 12 часов по римскому времени Святой престол объявил, кто будет представлять его интересы в России. Новым апостольским нунцием назначен титулярный архиепископ Песто Джованни д’Аньелло, который должен прибыть в Москву из Бразилии, где он возглавляет с февраля 2012 года ватиканское посольство. По пути монсеньор вначале остановится в Риме, возможно, после этого возьмет положенный ему отпуск. Или не возьмет. Но в любом случае путь нового нунция в Россию окажется не таким, как обычно, из-за ограничений и осложнений, наложенных пандемией коронавируса.

Джованни д’Аньелло родился в небольшом, но имеющем древнейшие корни итальянском городе Аверса (район Казерта) 5 января 1955 года. В молодом возрасте был рукоположен в священники, это произошло 8 декабря 1978 года. В Аверсе началось и его пастырское служение, хотя было оно недолгим, вскоре д’Аньелло пригласили на учебу, после чего 1 июня 1983 года он поступил на ватиканскую дипломатическую службу. Работал в секции по связям с государствами Государственного секретариата Святого престола, до Бразилии служил в представительствах в Бурунди, Таиланде, Ливане. Монсеньор знает английский, французский, испанский и португальский языки. Любой апостольский нунций сочетает в себе компетенции как дипломата, так и священника. Но есть, конечно, свои нюансы. Говоря о д’Аньелло, нельзя не начать с Аверсы, поскольку малая родина имеет для монсеньора большое значение, он очень привязан к ней устойчивой эмоциональной связью.

В 1030 году герцог Неаполитанский Сергий IV пожаловал предводителю норманнов Райнульфу руку своей сестры и графство Аверса, каковое стало первым норманнским графством в Южной Италии. В дальнейшем, благодаря дипломатическим усилиям Роберта Гвискара, здесь появилась епископская кафедра Католической церкви. При этом считается, что Аверсу, еще не город, посещал на заре христианства апостол Павел. Этот великий христианский святой и считается покровителем Аверсы, а собор святого Павла является кафедральным. За многие века городок пережил разных правителей, его терзали чума и землетрясения, но тем не менее люди как-то жили, занимались земледелием, изготавливали вкусный сыр моцарелла и кисловатое белое вино. Иногда бывает так, что выходцы из подобных небольших поселений, имеющие большие амбиции, при возвышении забывают о месте своего происхождения, стесняются его, что ли. Однако только не д’Аньелло. Для него характерно подчеркивание даже не просто своего места рождения, но и прихода, где это состоялось.

Dinamo86 Обзор епископальной семинарии, прислоненной к боковому фасаду собора Аверсы

Не забывал он о своих земляках и будучи на дипломатической службе далеко за пределами Италии. Как отмечало в феврале 2012 года одно из изданий Казерты, назначение монсеньора апостольским нунцием в Бразилию представляет собой еще одно подтверждение «духовного призвания церкви Аверсы, с которой сам д’Аньелло всегда чувствовал себя глубоко связанным. Всего несколько дней назад, 11 февраля, он вместе с нашим епископом Анжело Спинильо служил евхаристию по случаю Всемирного дня больных». В 2013 году в честь 35-летия иерейского рукоположения монсеньора городские власти предоставили ему почетное гражданство. «Несмотря на то, что его призвали заниматься деликатной работой в отдаленных и непростых католических общинах, монсеньор всегда был тесно связан с церковью Аверсы и нашей общиной, всегда чувствовал свою близость к земле», — говорил о нем тогда мэр Джузеппе Сальокко. Спустя три года уже д’Аньелло, возглавив духовенство на похоронах мэра, обращал внимание на то, что Сальокко был «скромным человеком, внимательным к нуждам людей».

Но, конечно, сводить всю деятельность монсеньора к ностальгической романтике невозможно. Поскольку Бразилия страна большая и сложная, как и Россия, наверное, имеет смысл взять ее для анализа профессиональных качеств ватиканского дипломата. И тут интерес представляет следующее. Несмотря на разобщенность бразильского общества и попыток политиков влиять на внутренние дела Католической церкви, апелляции самых разных влиятельных людей и сил к д’Аньелло, которые призывали его стать посредником в переговорах и разрешить ситуации, зачастую выглядевшие скандально, не было случая, чтобы нунция идентифицировали с той или иной стороной. А это во многих случаях было непросто. Так, на него выходили в 2017 году правительство Бразилии и президент Мишел Темер (2016−2019), обеспокоенные сопротивлением бразильского католического епископата проекту пенсионной реформы. Ведь Католическая церковь в Бразилии склонна к левым взглядам, выступает за бедных.

Diego DEAA Мишел Темер

Это нравится далеко не всем. В 2018—2019 годах определенные «активисты» атаковали бразильскую Конференцию католического епископата за сближение церковной общины Лондрины (штат Парана) с левыми политическими партиями. В июне 2019 года они направили открытое письмо д’Аньелло с жалобами на распространение в Лондрине священниками и местным архиепископом «теологии освобождения». В октябре того же года нунция принимал у себя президент Бразилии Жаир Болсонару. «Встреча проходит на фоне «озабоченности» команды Болсонару, вызванной проведением Синода епископов, посвященного региону Амазонки, — писало одно из изданий. — Саммит, созванный аргентинским лидером (папой Римским Франциском — С. С.), считается формой иностранного «вмешательства» в вопросы, которые затрагивают «суверенитет Бразилии». А в феврале сего года накануне визита в Ватикан бывшего бразильского президента Лула да Силва (2003−2011), с которым папа Франциск согласен по вопросам социальной справедливости, в адрес нунция поступило письмо с выражениями на грани приличий от бразильского депутата и члена императорской фамилии, принца Луи Филиппа Орлеанского-Браганса. Понтифику выставляли требование не принимать «преступника» и «тирана-социалиста».

Одним словом, скучать апостольскому нунцию в Бразилии не приходилось. Но он смог там проявить дипломатический талант, умело лавируя между «политическими айсбергами». Несомненно, эти качества помогут монсеньору и в России, где католикам нужно быть очень внимательными в делах с Московской патриархией.