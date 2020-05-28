Вот уж и правда, заметки про «вашего мальчика», прямо как в советских мультиках.

Иван Шилов ИА REGNUM

Я не пишу обычно рецензии на политические книги (в том числе поскольку не очень уверен, что в России политика существует), но уж и совсем избегать их тоже было бы странно. Особенно когда перед нами книжка, которая претендует на «памфлет», то есть какую-то и художественную составляющую. Вероятно, лавры Салтыкова-Щедрина пришлись бы автору по душе. Если я не ошибаюсь, то в одном из интервью, впрочем, автор признавался, что когда-то писал с журналистом, которого потом выгнал. Речь шла о другой книге. Но общие вопросы остаются. Были ли соавторы? Негры? Литературные редакторы? Каков их вклад? Как именно шла работа над текстами? Какие внутренние и внешние цензоры и как участвовали? Хотя несомненно автор и сам образован. Остроумен. Наблюдателен. Прежде всего профессионально. Но вот иногда в интервью он забывает слова: «солонина» или «Джуна». Это заметно. Годы не щадят даже царских охранников.

Впрочем, понятно, что главное в таких книжках не в красотах слога, а в «фактуре». Хотя я и стараюсь относиться к этому, как к плоду «босхианской» фантазии, поскольку если это правда, пусть и даже не целиком, то не очень понятно, что со всем этим делать… К счастью, книжка определена как сказки. А что с них взять. Давным-давно в одном царстве-государстве. Сразу скажу, что я человек очень далекий от «инсайдов», «картотек», «информаторов», «сливов» etc. Но почти всё, что в этой книжке можно прочитать, я, так или иначе, где-то слышал: в СМИ, в крайнем случае специализированных на компромате. Это и понятно. Если и есть вещи, которые нельзя говорить, то их обычно и не говорят. Даже генералы. Особенно с семьёй. Главная тема книжки — перерождение. Злокачественное перерождение СССР. Партии и разных её органов. Интересно, что написано это как бы изнутри. Почти как история собственной болезни устами врача.

Борис Ельцин (слева), Александр Коржаков и Виктор Золотов у Белого дома в августе 1991 года

Книга создаёт целый веер вопросов и тем. Среди которых, кстати говоря, и мотивы её написания. И это не так тривиально. Есть ли в этой симфонии нотки обиды? Зависти? Мести и сведения счётов? Совести (внезапно проснувшейся)? Корпоративной чести? Попытки казаться лучше, чем есть? Близости к «правде» (читай «телу», «телам»). Или просто попытки политического пиара? Или (что, вероятно, один из самых сильных мотивов) желание «остаться в вечности». Хотя куда уж больше. Но хочется ведь в правильном свете. Мораль. Нравственность. Совестливость. Честь. Ум. Долг. Кому это может быть интересно? Многим. Простым честным русским мужикам, вероятно…

Хотя, если честно, то плебсу с его плебисцитом до этого дела особенно нет. Даже мне, как и большинству «когда-то подавших надежды», разница между Илюшиным и Илюхиным не кажется очень существенной. Да и история родной страны не так много оставляет вариантов понимания. Ради интереса желающие могут прочитать примерно про это же у С. К. (который допущен до СМИ) или Д. З. (который уехал в страну озёр), или у Ю. Ш. (который тоже знал за дела северных столиц), или у А. Б., или у Б. В., или у Г. Д… И тогда в мозаике совершенно разных людей и войнах компроматов, возможно, может проступать что-то похожее на тошнотворную искомую «правду жизни». Если ещё покрыть это сверху пудрой «правильной официальной точки зрения». То пирог окончательно пропечётся. Только вот что делать с этим? Катарсиса от таких книжек не испытываешь. В гамаке, пожалуй, могут читать разве что коллеги автора на пенсии, которые вспоминают битвы, где вместе рубились.

Вообще, чем дальше, тем тоньше эти грани между гениальными прозрениями и бездарной конспирологией, возникает подозрение, что это почти две стороны одной медали. Как ни странно, именно попытки «делать интересно» в такой прозе обрекают её в лучшем случае на беллетристику смутных времён. Но, с другой стороны, в этом есть и ресентимент, если угодно. Читаешь и думаешь. Как же жить в этом мире? Столь несправедливом. А то раньше мы думали, что он воистину прекрасен. А вот как оказалось. Несколько невинных цитат, чтобы возникло ощущение от книжки. Самое интересное прочитаете сами. Может быть, даже в других местах. Или вообще между строк.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

«Кремлевские сказы». Александр Коржаков Как говорится, друзьям царя — все, а крестьянам — закон и силовиков на воротник. Но сколько веревочке ни виться…

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«Кремлевские сказы». Александр Коржаков Книжек больше прочитал. Знает, чем твиттер отличается от клитора, а транш — от пунша.

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«Кремлевские сказы». Александр Коржаков Но наука чистыми руками не делается. Зато какова отдача! Один изобрел саморасстегивающуюся молнию, другой — музыкальную приставку для самогонного аппарата, а третий — искусственную репу, которую парить не надо.

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«Кремлевские сказы». Александр Коржаков Нечаянно пригретый славой плешивый щеголь, враг труда. Но тебе будет оказана великая честь — принять скипетр и державу.

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«Кремлевские сказы». Александр Коржаков Очень дорого стоят места в приказах, ведающих проверками базаров и лавок от огненного вреда и заразной напасти. Там золотое дно, поэтому, чтобы купить такую должность, люди в долги залезают. Но быстро их отдают.

Ну, и так далее. И тому подобное. Очень небезынтересная книга для учителей новейшей истории и других сочувствующих или смеющихся по этому поводу. И прекрасно, что в жанре русских сказок почти. Так и представляется широкая масленица русская. Бои петухов. Прыжки скоморохов. Сдержанный смех опричников. Попы на иномарках. А это что? А это бывший ручной медведь, который сахар с рук брал. Сейчас на балалайке играет. И все довольны.