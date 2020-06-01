Нельзя не признать: Международный валютный фонд все эти годы действительно «подкармливал» Украину. По данным самого фонда, «непогашенные приобретения и ссуды» составляли на 31 марта 6 488,75 миллиона Специальных прав заимствования (SDR), или 8 860,777 миллиона долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

Нельзя не понять: МВФ совсем не хочет эти деньги потерять, а рассчитывать на их возврат страной с прогнозируемым падением ВВП на 7,7% в 2020 году несколько легкомысленно.

При таких «вводных» наиболее рациональным решением задачи является снижение затрат и «перенацеливание» их не на лечение экономики, а на обретение контроля над суверенитетом страны. Причем не в форме скрытого политического влияния, а в чеканных фразах законодательства. Что МВФ и делает.

Деятельность режима президента Зеленского в течение его первого года где-то напоминает бег за фата-морганой, за миражем десяти миллиардов долларов. Достаточно вспомнить, что необходимость принятия двух наиболее резонансных законов последнего времени — о земле и о банках, президент мотивировал «требованием МВФ», как условием для получения этих денег. Законы проголосованы, но деньги не то, что не появились, но и, более того, «свет фата-морганы» съежился с $10 миллиардов до 3,6 миллиарда SDR, а требований становится все больше и больше. Появились новые по энергетике, судам, фискальной политике, банкам и даже по необходимости аудита расходования средств антикоронавирусного фонда.

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского и представителей МВФ

Последние «требования МВФ» удовлетворяются в меморандуме, который планирует в ближайшее время подписать президент Зеленский. Но самого текста меморандума на сайте МВФ нет. Это не особо удивляет, поскольку фонд не публикует рабочие документы. Но его нет и в украинском медиапространстве, хотя он напрямую касается и будущего страны, и карманов «пересичных» украинцев.

Известно только, что кабинет министров «одобрил проект меморандума», но о самом его содержании украинские аналитики вынуждены судить по информационным «сливам», которые сейчас проводят, в основном, через оппозиционный ресурс «Страна». Ресурс неплохой, но «слив» совсем не всегда бывает идентичен содержанию оригинала. Но если «Страна» права, то содержание меморандума — это о:

поднятии тарифов для населения;

поддержке медицинской реформы американки Ульяны Супрун (уже давно у нас называемой «доктор Смерть»;

ручном (для МВФ) «Нафтогазе»;

ручном (для МВФ) Нацбанке и банках,

ручной (для МВФ) фискально-таможенной службе;

ручном (для МВФ) Высшем совете правосудия и судьях;

новом управляемом формате образования

и прочая, прочая, прочая… Что, собственно, и есть полное обретение контроля над суверенитетом страны. За 3,6 миллиарда SDR.

Как украинский гражданин, до последнего буду подвергать сомнению информацию «Страны», но поводов для сомнения, к сожалению, остается все меньше. 21 мая на пресс-брифинге МВФ Джерри Райс, директор Департамента коммуникации, особо не «темнил» по поводу Украины: «Эта договоренность обеспечит платежный баланс и поддержку бюджета в рамках политики, что, опять же, поможет Украине справиться с кризисом. А затем…, когда восстановление экономики будет более прочным, политическая направленность должна вернуться к решению вопроса о долгосрочной структурной реформе в Украине (курсив мой — А. Г.) которая должнаспособствовать сильному и всеобъемлющему росту». Но ведь «долгосрочная структурная реформа» в видении МВФ это и есть ручное управление, поднятие тарифов и ликвидация тех жалких ошметков социального государства, которые в стране еще остались.

Обнищание

И, кстати, не факт, что Украина получит даже эти деньги. В «Календаре исполнительного совета МВФ» на ближайшую неделю кого только нет: и Гондурас, и Монголия, и Барбадос, и Соломоновы острова с Багамскими, и даже Папуа-Новая Гвинея. Все заседания связаны с финансированием. Украины в этом перечне нет. Перспектива денег для нее, по определению МВФ, «это соглашение на уровне персонала».

И МВФ не одинок в своем стремлении оседлать украинский суверенитет. Это прошло менее замеченным в СМИ, но 29 мая Европейская комиссия от имени ЕС одобрила выплату Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках своей четвертой программы макрофинансовой помощи (МФА). С этой выплатой ЕС предоставил Украине 3,8 миллиарда евро в виде займов МФА с 2014 года. Это самая большая сумма МФА, которую ЕС выделил какой-либо одной стране-партнеру. Но тут же добавлено: «Комиссия готова выплатить первую часть этого нового МФА как можно быстреепосле заключения меморандума о взаимопонимании с Украиной(курсив мой — А. Г.). В этом меморандуме будут изложены политические меры, которыеУкраина обязуется принять для получения второй части помощи». То есть в перспективе — еще один меморандум, новый ряд требований, с азартом «принимаемых к исполнению» ЗЕвластью. Техника, с которой МВФ и ЕС «распасовывают» Украину, вызывает искреннее восхищение.

Осла заманивают морковкой. Но заманивают его, в итоге, в стойло, где никуда уже рыпнуться он не может. А там хозяин и на морковке может сэкономить.