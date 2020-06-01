По всей Европе карантинные меры для сдерживания пандемии коронавируса лишили страны доступа к иностранной рабочей силе, оставив их без рабочих рук в сборе урожая фруктов и овощей. При этом один крупный источник этой рабочей силы — Украина — не особенно спешит заполнять этот трудовой вакуум, пишетЛили Хайд в статье, опубликованной 31 мая в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Автор отмечает, что в марте украинское правительство призвало всех своих граждан, работающих за границей, вернуться на родину до закрытия границ, чтобы не оказаться оторванными от своих семей. По некоторым оценкам, до 2 млн граждан Украины, которые зарабатывают на жизнь в ЕС и которые поспешно вернулись на родину, теперь оказались не у дел у себя дома: отрезанные от источника доходов из-за жестких правил официального Киева относительно того, кто сможет выехать из страны.

Такой шаг направлен не только на борьбу с коронавирусом. С помощью таких жестких требований украинские власти хотят остановить утечку рабочих рук и мозгов за рубеж.

«Мы хотим попытаться оставить людей на Украине, и приложим для этого максимум усилий», — заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью украинским СМИ в конце апреля.

«На Украине также полно работы», — добавил Шмыгаль.

President.gov.ua Денис Шмыгаль

Вячеслав, 29 лет, работал в Чешской Республике, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении жестких мер по борьбе с пандемией и призвал граждан вернуться на родину до закрытия границ. Сегодня, как и многие его сограждане, спешным образом вернувшиеся на родину, он не рад оставаться в своей деревне Нижнее Селище. Однако ему всё очевиднее, что возможностей у него выехать с Украины на заработки всё меньше.

«Все сидят по домам и ждут, — сказал он. — Я не могу вернуться».

«Украинское правительство вроде как выпускает меня — они говорят, что никого не держат здесь, — но в то же самое время я понимаю, что не могу выехать, потому что у меня нет документов о том, что я работаю», — добавил он.

Граждане Украины составляют крупнейшую по численности группу иностранных рабочих в ЕС. Больше всего их в Польше, Италии и Чешской Республике. Большую часть своих средств они направляют на родину. По данным Всемирного банка, в 2019 году на Украину из стран ЕС посредством денежных переводов было направлено $16 млрд — 10% ВВП страны. На западной Украине те, кто уезжает на заработки в ЕС, считаются «ценным ресурсом» — «настолько», что в одной из деревень «в их честь» воздвигли Памятник Заробитчанам.

Зеленский видит это «по-другому». Этот комик, ставший политиком, сделал возвращение и интеграцию приблизительно 4 млн работающих за границей граждан Украины одним из столпов своего президентства, отметив во время своей инаугурации, что «каждый из нас — заробитчанин, что в борьбе с бедностью вынужден терять на чужбине собственное достоинство», а также призвав сограждан «ехать на Украину не в гости, а домой».

Его правительство ввело ряд мер, которые должны сделать работу в стране привлекательной. В частности, малому и среднему бизнесу оказывается поддержка, разворачиваются масштабные строительные проекты, направленные на создание рабочих мест. Тем не менее на Украине одна из самых низких заработных плат в ЕС. В стране остро стоит ситуация с коррупцией, рынок труда нестабилен и может еще сильнее пострадать в результате пандемии коронавируса. По данным властей, более 2 млн граждан остались без работы, вынуждены временно не работать или перешли в теневой сектор.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По словам Вячеслава, граждане Украины будут по-прежнему искать работу в ЕС, поскольку там можно заработать в 10 раз больше, чем на родине, тогда как трудоустройство там более надежно.

«Они знают, что там у них работа есть и сегодня, и завтра, тогда как дома нужно постоянно искать заработок», — указал он.

Даже в условиях пандемии многие по-прежнему стремятся получить более высокооплачиваемую работу. Так, в рекрутинговую компанию Gremi Personal, которая занимается подбором персонала на Украине для работы в Польше, с конца апреля поступило более 4 тыс. звонков. По словам основателя компании Евгения Кириченко, около 67% граждан страны, которые уехали из Польши из-за карантина, теперь хотят вернуться.

Тем не менее пока границы закрыты, такие компании, как Gremi Personal, находятся в крайне затруднительном положении. В апреле чартерные рейсы с украинскими рабочими в Финляндию и Соединенное Королевство были заблокированы украинскими пограничниками. Один из рейсов не мог вылететь в течение девяти часов. Пассажиры, которые заключили договоры о работе на фермах в Великобритании, слонялись по аэропорту, почти не соблюдая социальное дистанцирование.

Произошедшее оказалось пиар-катастрофой. Правительство было вынуждено разъяснять свою позицию: рабочие могут покидать страну, но они должны доказать, что у них заключен как минимум трехмесячный контракт на работу, есть медицинская страховка (покрывающая лечение COVID-19), а также решен вопрос с проживанием и транспортом.

«Никто не запрещает выезд сезонных рабочих с Украины. Правительство лишь пытается защитить как самих рабочих, так и тех граждан, с которыми они будут контактировать после возвращения», — заявили изданию в офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В офисе подчеркнули, что эти условия соответствуют требованиям норм по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

В результате, хотя рабочие на бумаге могут выезжать за рубеж, большая их часть вынуждена оставаться дома, поскольку выполнить требования властей непросто. Большинство работающих за рубежом украинских граждан привыкли самостоятельно организовывать свои поездки, некоторые заключили контракты на более короткие сроки или такие, которые не включают в себя проживание. Многие, как Вячеслав, вообще работали без официальных договоров.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Перчатки гастарбайтера

В Gremi Personal указывают, что компания следует новым правилам, делая всё, чтобы их клиенты соответствовали требованиям в плане заключения соглашений и получения страховки. Недавно первый чартерный рейс со 178 украинскими работниками вылетел в Польшу. Там украинские граждане проведут первые две недели в карантине. Другие компания организовали чартерные рейсы с несколькими сотнями рабочих в ФРГ и Австрию. Как отметили в офисе вице-премьера, обсуждается возможность возобновления рейсов в Финляндию, Данию, Норвегию и Чешскую Республику.

Тем не менее этот курс официального Киева едва ли поможет таким работникам, как Вячеслав, которые находят работу через устоявшуюся сеть посредников и работают неофициально. Заработок они получают наличностью, чтобы избежать налогов как на родине, так и за рубежом. По мнению Вячеслава, платить налоги не имеет смысла, поскольку Украина не заботится о своих гражданах.

На данный момент, однако, основной проблемой рабочих-мигрантов на западе Украины является то, как обойти новые барьеры для их мобильности. В социальных сетях они организовывают цепочки автомобилей, чтобы добираться от границы к границе, или устраивают поездки с водителями-дальнобойщиками. Ждать возврата к нормальной жизни не вариант, независимо от того, есть жесткие меры по борьбе с карантином или нет.