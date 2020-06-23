



Иван Шилов ИА REGNUM

Очередной ход сирийских курдов — политическая консолидация

Как сообщает турецкая редакция DW, в Северной Сирии было создано политическое объединение, состоящее из 25 партий, включая партию «Демократический союз» (ПДС). Основной целью данного объединения, названного «Партиями национального единства курдов», является установление политической консолидации, в первую очередь, курдского движения в Северной Сирии. Как отметил пресс-секретарь ПДС Салих Муслим: «Разобщенность курдов в Северной Сирии только наносит всем вред». В числе вступивших в данное политическое объединение партий и движений есть и арабские, и сирийские политические структуры. Вместе с этим также известно, что упомянутые политические движения имели отношение к самопровозглашенной в 2014 году в Северной Сирии администрации и ПДС.

Попытки устранить Турцию

Журналист новостного веб-портала Artı Gerçek Хамиде Йигит опубликовала статью, где задается вопросом: «Пытается ли ОАЭ устранить Турцию из Сирии?» Йигит также подробно анализирует отношения между двумя странами, наблюдаемые за последнее время. В минувшее время напряжение между Турцией и ОАЭ достаточно сильно возросло. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) опубликовала в подконтрольных ей СМИ новости о том, что «наследный принц ОАЭ Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян имеет отношение к вражде к Турции», а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил Абу-Даби «новым врагом, нападающим на Турцию». Вместе с этим также и Аль Нахайян в последнее время проявил небывалую активность своим участием в процессах касательно Йемена, Ливии и Сирии. Всё это порождает новые споры и вопросы. Отвечая на вопрос, как же так случилось, что ОАЭ стали новым врагом номер один в подконтрольных ПСР медиасредствах, Йигит отмечает следующее: «На прошлой неделе состоялась телеконференция между Францией, Египтом, Греческой Администрацией Южного Кипра и ОАЭ. По итогам были приняты решения не в пользу Турции. Представители пяти стран отметили, что действия Турции в Ливии создают опасную ситуацию для соседних африканских стран и для стабильности Европы. По всей видимости, всё идет к тому, что ОАЭ станут оппонентами Турции не только в Ливии, но и в Сирии».

(сс) Stausifr Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян

Коронавирус в Турции

Согласно сообщению портала TR724, число летальных исходов по причине эпидемии коронавируса в Турции достигло цифры в 4611. За последние несколько дней количество случаев заражения снова превысило 1000. Начиная со дня первого случая заражения (13 марта) и по сей день, общее число зараженных достигло 163 979. На заседании администрации президента Турции были приняты решения об ослаблении ограничительных мер, предпринятых ранее в связи пандемией. Начиная с 1 июня, открываются рестораны, кафе и пляжи. Сняты и ограничения на междугородние передвижения. Государственные служащие снова будут работать по прежнему графику. Однако ограничения по выходу на улицу для пожилых старше 65 лет все еще остаются в силе. Детские сады и дневные ясли также откроются 1 июня. Отменены ограничения в сфере морского туризма, рыболовства и транспортировки. Вместе с этим 1 июня открываются и курсы вождения и другие курсы, библиотеки, молодежные центры и лагеря, которые смогут осуществлять свою деятельность при соблюдении определенных условий. Разрешено и проведение концертов на открытом воздухе до 24:00.

Коронавирус нанес серьезный удар

Как сообщает AktifHaber, в апреле, когда влияние пандемии коронавируса ощущалось сильнее всего, количество иностранных гостей Турции снизилось на 99,26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным министерства туризма Турции и Главного управления по обеспечению безопасности Турции, в апреле 2020 года количество иностранных граждан, посетивших Турцию, составило 24 238 человек. Вместе с этим, зафиксировано снижение на 51,2% числа иностранных гостей в Турции и за первые четыре месяца 2020 года. Всего страну посетило 4 262 882 иностранных гостей.

(сс) Maurice Flesier Закрытая в период пандемии пекарня в Измире. Турция

Поставки военных грузов Турции в Ливию перехватывают

Согласно сообщению Deutsche Welle, в рамках секретного положения ООН якобы сформированы специальные отряды перехвата с участием представителей восьми стран для преграждения поставок военных грузов Турции в Ливию. Немецкое информационное агентство DPA получило доступ к отчету из около 80 страниц, где упоминается о миссии под названием «Проект Опус». Говорится, что был сформирован специальный «западный» отряд для набегов на турецкие морские суда в открытых водах Ливии, а координация проекта осуществляется из ОАЭ. Особенно привлекает внимание упоминание о том, что в конце июня 2019 года группа как минимум из 20 человек на турбовинтовом грузовом самолете, вылетев из Аммана, посетила город Бенгази, контролируемый силами генерала Халифы Хафтара.

Нападение на конвой вооруженных сил Турции

Как сообщает новостное агентство Demirören Haber Ajansı (DHA), на трассе M4 близ села Гассания в сирийском городе Идлиб произошел взрыв самодельного взрывчатого устройства во время прохождения конвоя вооруженных сил Турции. Раненные военные были доставлены на вертолетах в госпиталь в районе Рейханлы города Хатай. Пострадавший во время взрыва уроженец города Элязыг лейтенант Джанберт Татар погиб в госпитале.

twitter @tcsavunma (Министерство обороны Турции) Конвой вооруженных сил Турции и России на трассе M4

В чем причина поддержки Турцией Ливии?

Как передает турецкая редакция BBC, появляется всё больше утверждений о том, что в последнее время Анкара направила из Сирии в Ливию тысячи джихадистов, и это влияет на изменение баланса между ливийскими силами. В британской газете The Guardian была опубликована статья с анализом данного вопроса. Газета взяла интервью у одного из бойцов оппозиционного блока, направленного в Ливию из Идлиба, где он участвовал в военных действиях. Со слов 22-летнего Валь Амра в статье заявляется: «В марте он внес свое имя в список турецкой армии, в котором фиксировали тех, кто отправится воевать в Ливию. После этого пересек границу в Идлибе и попал в Турцию. Далее в первый раз в жизни совершил перелет на самолете из Турции в Ливию. Таким образом, он оказался на полной опасностей передовой линии войны не за свою страну». В статье цитируют следующие слова Амра: «Мне было сказано, что за хорошее денежное вознаграждение я буду работать на линии поддержки или в медицинской части. Но война здесь намного хуже того, что я видел в Сирии. В узких переулках все время идут перестрелки. Некоторые сирийцы приезжают сюда для того, чтобы заработать деньги, а некоторые — чтобы спасти ливийцев от произвола. Лично я действительно не имею никакого представления о том, зачем Турция привезла воевать в Ливии бойцов сирийской оппозиции. Я не знаю ничего об этой стране, кроме того, что она совершила революцию против [Муаммара] Каддафи».

Шведский парламент о курдах и ПСР

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, всё больше растет поддержка депутатов шведской Социал-демократической рабочей партии, которая попала под прицел СМИ, подконтрольных правящей турецкой Партии справедливости и развития. Парламент Швеции поддержал право курдов на самоопределение. К депутатам присоединились курдские, алевитские и шведские неправительственные организации. Свое заявление сделали и социал-демократы, которые пользуются популярностью и являются партнером правящей коалиции. В нем сказано, что лидеры авторитарного режима продолжают ограничивать свободу демократии, печати и выражения мнений и используют правовую систему в своих собственных интересах во время коронавирусного кризиса. Вместе с этим добавлено: «Нападение подконтрольных турецкому режиму СМИ на депутатов шведской Социал-демократических рабочей партии неприемлемо». Социал-демократы выразили солидарность турецкой Демократической партии народов (ДПН) и турецкой Республиканской народной партией (РПН) в борьбе против режима Эрдогана, который становится все более авторитарным. Ссылаясь на ситуацию с сопредседателями ДПН Селахаттином Демирташем и Фиген Юксекдаг, которые были арестованы, подчеркнуто: «ПСР делает все, чтобы остаться у власти».

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Объем пакета экономических мер по поддержке и стимулированию в размере 190 миллиардов турецких лир (27 миллиардов долларов), объявленного правительством Турции в связи со вспышкой коронавируса, остается равен 3,78% от национального дохода. В рейтинге пакетов экономических мер по поддержке и стимулированию Анкара оказалась на 63 месте среди 168.

Рост насилия со стороны турецкой полиции после установления из-за эпидемии коронавируса ограничений по выходу на улицу становится актуальной темой в повестке дня социальных сетей, и обсуждение его набирает обороты.

Повысились ставки налога на иностранную валюту и торговлю золотом в Турции. Ставка на банковские и страховые операции увеличилась до одного процента.