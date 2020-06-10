



Александр Горбаруков ИА REGNUM Школа насилия и издевательств

Ко мне за юридической помощью обратились родители восьмиклассника. Они ещё не утратили веры в то, что недостойный учитель будет уволен. Их обнадёживает первая реакция директора школы на их официальное обращение: «Добрый день. Ваше заявление с приложением получила. Приношу извинения за некорректный стиль общения учителя. Лично испытываю неприятные эмоции и стыд. Выясню обстоятельства у классного руководителя. Проведу педагогическое расследование. С уважением…».

По просьбе родителей пока не раскрываю имён участников и места действия, но уже есть признаки того, что дело пытаются замять и даже повернуть против пострадавших: профессионально непригодного учителя выгородить, а смело воспротивившихся унижениям и травле детей вынудить к переходу в другую школу. Однако обычного плохого решения у этого дела не будет, чему порукой эта статья.

Если право и справедливость не восторжествуют в стенах конкретной школы, последуют обращения в Рособрнадзор, прокуратуру и выше, вплоть до руководства страны. В целях же развития общественной дискуссии по актуальной проблеме воспитания нового поколения российских граждан поведаю эту историю в виде документальной сказки, которая быль, да в ней намек, добрым молодцам — урок.

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В некотором царстве, в некотором государстве жила-была школа. Престижная школа, не абы какая — гимназия. И работала в ней учительница истории и обществоведения. Тоже не абы какая учительница, а заслуженная — «Отличник народного просвещения».

Назовём её для простоты изложения Шехерезадой Ивановной. Почему именно Шехерезада Ивановна, спросите вы? Можно было бы назвать и Бабой-ягой, потому что она годами детям ядовитые свои небылицы травила. Но надо быть добрее, поэтому так.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Сказ о слабостях ЕкатериныI

«Портанутая латышская Марта Скавронская прошла сотни мужчин в своей жизни. [.] Жениться на бабе портанутой, грязной, которая прошла все круги шалашей и шатров, и таскалась со всеми, спала с каждым первым во время войны ливонской (вместо Северной — прим. автора) — не царское дело. Почему эта грязная латышская портануйя оказалась рядом с ним? У Петра начинался припадок, похожий на эпилептический. Она сажала его на колени, сжимала его и начинала гладить его и качать как ребёнка, и в этих припадках Пётр переставал биться. Ну, и потом, гиперсексуальная, с большим опытом женщина. [.] Дура портанутая, Екатерина I, когда Пётр мало и слабо исполнял свои мужские обязанности — у него была аденома предстательной железы, заведёт себе любовника».

(Портанутая — это такой сетевой сленг, используется как синоним «кривой», «сломанный» и т.п.).

Сказ о слабостях ЕкатериныII

«Агатовые комнаты связаны с ещё одной частью жизни Екатерины II… Есть такие взрослые экскурсии в которых показывают, что у разных народов есть техники искусства любви. Наивные девочки и мальчики, считающие, что сексуальная жизнь не является составной частью их жизни, иногда наламывают дров, потому что не умеют вступать в сексуальные отношения и не умеют правильно доставлять друг другу сексуальное удовольствие. Екатерина очень заточена была на эти вопросы и поэтому на стенах Агатового павильона вы увидите сцены любовных отношений. Ничего нового в мировой практике, это считается шедеврами и в Индии, и в ряде храмов Альджанры (sic!), ну, соответственно, японцы этим занимаются. Но люди, которые понимают, что, например, гейша — это тоже самое, что проститутка, не понимают ничего. Есть искусство любви, ему нужно учиться. [.] И [есть], соответственно, места, где люди доставляли себе за закрытыми дверями удовольствия.»

Таким местом и стало для Шехерезады Ивановны учебное заведение, в котором она трудоустроена. Приятно же ходить на работу, как на праздник, который всегда с тобой. Тут, «за закрытыми дверями» класса наш «Отличник народного просвещения» и «доставляла себе удовольствия» во весь опор своего темперамента, демонстрируя восьмиклассникам удивительное искусство, которому её обучили в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена.

(сс) Лейтенант Коломбо Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена.)

«Самое большое, что бесит меня в вашем классе — это идиоты»

Шехерезада Ивановна «доставляла себе удовольствия» с девочками. Им она при всём классе вставляла шпильки. Скажет одной: «Знаешь, вот там тебе место — горничной, в лёгкую вообще. Застилай себе постельки и застилай». Или другой: «Прежде чем батрачить на кого-то за три копейки, надо самой попробовать кем-то поуправлять». И всем приятно.

«Постельки застилать», — это пунктик такой у Шехерезады Ивановны, когда речь заходит о девочках. И ещё «кофточки». Кофточками (правда, без указания расцветки) пестрит цитатник Шехерезады Ивановны. Похоже, ничто сексистское Шехерезаде Ивановне не чуждо. Да и то сказать, чего можно ожидать от праправнучек Евы? Одной из них Шехерезада Ивановна так и сказала: «Ты из ребра адамова — белого, пустого и безмозглого». Хотя тут ещё надо взвесить, какому полу больше выпало, женскому или мужскому?

Да, с мальчиками Шехерезада Ивановна «доставляла себе удовольствия» тоже. Об одном из них принародно: «Данный молодой человек может быть офисным планктоном». Другому при всех: «Пережёг мозги что ли, высвечивая волосы?!». Третьему: «Балбес — это надолго». Четвёртому: «Мне с тобой скучно. Пускай пустышкам с тобой будет интересно».

Вы тоже заметили, что Шехерезада Ивановна неравнодушна к проблеме наполненности? «Ты очень большой по размеру, но совсем пустой по содержанию», — сказала она одному высокому мальчику.

«Заточена была на эти вопросы»

Не довольствуясь девочками и мальчиками в классе, Шехерезада Ивановна заглазно «доставляла себе удовольствия» с их родителями: «Вот нестандартный молодой человек с очень хлопотливой, мелочной, суетящейся мамой»; «Потому что жаба с большими глазами (в смысле жадная — прим. автора) — это мама кое-какой девочки»;

«Да ваше семейство я знаю. Вы все дебилы, дегенераты и неудачники. Такие, как ваш отец, его я тоже учила, тот ещё придурок. Ты, как и твоя сестра, у меня больше тройки не получите».

Мощь интеллекта Шехерезады Ивановны буквально выжигает «низкоподлость» (это её словечко) всего окружающего на много миль вокруг: «Не думала, что его семья такая бедная»; «При нищете, в которой живёт сейчас Прибалтика, жуткой нищете, они все барыжат: продуктами, кофточками — ну, чем могут»; «Латвия готовит экспортный товар (гастарбайтеров — прим. автора), мы не готовим. Нам самим нужны не люди, которые будут физически работать, а те, кто будут развивать науку»; «Финляндия — нищая страна».

Вы только не подумайте, что Шехерезада Ивановна какая-нибудь там, прости Господи, ура-патриотка. Режет правду-матку: «Что такое казённая школа? Казённая школа это мы. Потому, что нас содержит муниципальный совет. Мы — нищая школа, нищего дотационного района». И вообще, ей не чужды идеи либерализма, ибо «буржуазия — это люди, которые просто много работают» в отличие от всяких там «нищебродов», а Сталин — «тиран, душитель, диктатор».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Учебник истории

Современно мыслит Шехерезада Ивановна. Ведь в некотором царстве, в некотором государстве знак «Отличник народного просвещения» абы кому не вручают. «Учитель истории и обществоведения средней школы» — это звучит гордо.

Кстати, об обществоведении. Шехерезада Ивановна внимательно следит за всеми перипетиями внутренней политики, и воспитанников своих не забывает сориентировать в присущей ей манере иносказания.

«Личная зависимость — это когда любимых разлучали, использовали право первой ночи. Это когда помещик, если ему нравилась крестьянка, забирал её на первую ночь и делал с ней что хотел… Поэтому вспомните, что скоро у нас ещё и голосование по Конституции, которая нуждается в поправках…», — сообщила она восьмиклассникам незадолго до ухода на дистанционное обучение под конец учебного года.

Ну, разве это не мило?!

«Неуместна в педагогической среде»

Было бы мило, кабы не дети. Можно лишь поражаться тому факту, что Шехерезаду Ивановну до сих пор не уволили за профнепригодность. Так, например, заключение психолога не оставляет сомнений: детям общество Шехерезады Ивановны противопоказано.

«Высказывания учителя истории свидетельствуют о проблемах личностного характера, которые неуместны в педагогической среде, поскольку травмируют еще неустойчивую психику ребёнка, дают неверное представление его образа «Я», подрывают уверенность школьника в себе и своих силах, понижают самооценку ребёнка и создают условия для развития невроза», — говорится в заключении по ознакомлении с цитатником.

По мнению психолога, личность учителя находится в постоянном и не осознаваемом внутреннем конфликте, который проявляется не просто в заниженной самооценке, а в глубоком комплексе неполноценности. Чтобы выжить в этой ситуации, психика педагога выработала механизм подпитки собственной значимости за счёт унижения и обесценивания всего и всех вокруг — живых (учеников и их родителей) и мёртвых (исторических личностей и персонажей), соседних стран и школы, в которой трудится.

В свою очередь, неудовлетворительна и юридическая оценка Шехерезады Ивановны, виновата она в грубом нарушении должностных обязанностей учителя согласно ст. 48 закона «Об образовании в Российской Федерации», перечень её нарушений таков: пренебрежение правовыми, нравственными и этическими нормами; оскорбление чести и унижение достоинства обучающихся и других участников образовательных отношений; подрыв познавательной активности, самостоятельности, инициативы и творческих способностей обучающихся; навязывание ученикам своих сугубо личных сумасбродных убеждений относительно государственных деятелей в истории России, а также препятствие формированию у обучающихся собственных убеждений относительно предмета изучения; допущение реплик о неполноценности по признаку социальной и национальной принадлежности.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный стенд

Сердобольный читатель скажет, что у заслуженного педагога профессиональное выгорание. В некотором царстве, в некотором государстве у любого проступка найдётся адвокат. Но ясно одно, человеку с такими проблемами и наклонностями не место в системе образования, если мы действительно хотим, чтобы школа готовила достойную смену, а не плодила «офисный планктон», «дебилов и дегенератов».

По-моему, самый гуманный выход из сложившейся ситуации — это отправить Шехерезаду Ивановну «на заслуженный отдых». Тут одно из двух: или руководство отправляет её на пенсию, либо родители детей ведут её к прокурору. И тогда уже люди узнают Шехерезаду Ивановну по имени, а школу — по номеру.

Не следует тешить себя мыслью, что это единичный случай. К сожалению, в педагоги идут люди не только по зову сердца, но и по причинам далёким от призвания.

В данном случае родители услышали своего ребёнка, поверили ему, проверили его жалобы, убедились в их обоснованности и встали на его защиту. Но сколько лет издевательство над детьми сходило Шехерезаде Ивановне с рук и сколько таких шехерезад подвизается на ниве просвещения на просторах необъятной России?

Между тем участники образовательного процесса — администрация, учителя, учащиеся и их родители обязаны помнить, что назначение школы — развивать и укреплять, а не развращать и разрушать ребёнка. Если действительно всё лучшее — детям, то к чему им в школе Шехерезада Ивановна?!