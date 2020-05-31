Когда президентДональд Трамп объявил 29 мая о разрыве связей США со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), он прибег к старому приему американских лидеров: уйдя со скандалом из международной организации или разорвать то или иное соглашение с тем, чтобы заработать политические очки дома. Проблема только в том, что такой отказ от международного сотрудничества всегда недолговечен: президенты или их преемники быстро осознают проблемы, связанные с неучастием в международных организациях или договорах, признавая, что фанфаронада часто не стоила того. Впоследствии Вашингтон возвращался — часто по-тихому — в те же структуры, после того как глупость выхода из них становилась очевидной, пишет Джон А. Турес в статье, опубликованной 30 мая в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Хотя и кажется, что отказываться от участия в международных организациях со скандалом склонны прежде всего члены Республиканской партии, бывший президент США Джимми Картер показал, что на это способны и демократы. Прежде чем он стал главой Белого дома, в США уже стали звучать голоса о том, что США должны выйти из Международной организации труда (МОТ). Эта организация была создана после Первой мировой войны, чтобы продемонстрировать озабоченность западного мира проблемами рабочего класса и противостоять привлекательности коммунизма. В 1970-х годах МОТ стала вызывать неудовольствие у американских консерваторов и даже ряда профсоюзов в США. Критики организации говорили о том, что структура принятия решений построена таким образом, который играет на руку Советскому Союзу и его союзникам.

К тому же МОТ занимала слишком антиизраильские и слишком пропалестинские позиции. Представители Западной Европы не особо стремились осуждать СССР за его трудовые практики. Планы выхода из МОТ начали разрабатывать еще при администрации Джеральда Форда, но Картер не остановил этот процесс. США перестали быть участником МОТ уже в первый год правления 39-го президента. Нет особых сомнений в том, что Картер находился под влиянием сильной оппозиции из Американской федерации труда и еврейских организаций США, которые являются ключевыми сторонниками Демократической партии.

39-й президент США Джимми Картер

Спустя три года всё было совсем по-другому, и когда в администрации Картера поняли, что отсутствие в МОТ никак не способствует достижению поставленных целей, членство США в организации было восстановлено. Кроме того, в Американской федерации труда сменилось руководство, да и в Вашингтоне стали понимать, что сами по себе — вне международных структур — мало чего могут добиться.

Тем не менее США совершали подобные ошибки и в следующем десятилетии. Возможно, наиболее ярким примером этого стал выход США в 1984 году из ЮНЕСКО — организации, которая, по словам тогдашнего главы Белого дома Рональда Рейгана, принимает политизированные решения и проявила враждебность по отношению к свободному обществу, свободному рынку и свободной прессе.

Выход из ЮНЕСКО был частью более широкого плана Вашингтона, желавшего проложить курс в обход международных организаций. Так, США отказались подписывать Конвенцию ООН по морскому праву, а также планировали выйти из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Всё это делалось с тем, чтобы привлечь на свою сторону американских националистов, составлявших костяк избирательной коалиции Рейгана. По мнению эксперта по международным отношениям Стивена Ливингстона, представление о внешней политике Рейгана как о чем-то успешном во многом ошибочно, поскольку в результате возможности Вашингтона сократились.

40-й президент США Рональд Рейган

Единоличный подход администрации Рейгана уступил впоследствии место курсу Джорджа Буша — старшего, который был до прихода в Белый дом послом США в ООН. Буш был готов работать совместно с ООН, о чем говорит начатая им война в Персидском заливе. Тем не менее его сын Джордж Буш — младший пошел по стопам Рейгана, выйдя за первые два года пребывания у власти из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и из Международного уголовного суда, чем вызвал осуждение широкого круга стран. Затем Буш столкнулся с проблемами в ходе войны в Ираке — конфликте, который не пользовался той же поддержкой, как битва за Кувейт его отца. Не в последнюю очередь с этим было связано решение Буша-младшего вернуть США в число членов ЮНЕСКО в 2003 году, поскольку в его администрации поняли, что взаимодействие с ООН предпочтительнее изоляции.

Джордж Буш младший и Джордж Буш старший

Поскольку Трампа едва ли можно назвать любителем исторических исследований, его администрация стала повторять те же ошибки, что предшественники. Нынешний глава Белого дома считает себя продолжателем Рейгана, выведя в 2017 году США из числа членов ЮНЕСКО. Одной из причин, по которой Вашингтон вышел из этой организации, стало якобы плохое отношение к Израилю.

И выходом из ЮНЕСКО дело не ограничивается. С момента прихода в Белый дом Трамп вышел из целого ряда других соглашений и структур ООН. В частности, в мае нынешнего года президент США заявил о выходе США из Договора по открытому небу, предназначенного для обеспечения безопасных разведывательных полетов над территорией стран-участников. В 2019 году Трамп заявил о выходе из подписанного Рейганом Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Бывший телеведущий и бизнесмен вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. По его же инициативе США прекратили свое членство в Совете по правам человека, что потом помешало Вашингтону эффективным образом противодействовать партии ХАМАС в Генеральной Ассамблее ООН.

Когда же Трамп поставил точку в членстве США в Парижском соглашении по климату в ноябре 2019 года, целый ряд эксперт заявил о том, что такой шаг сыграл на руку Пекину, который теперь сможет устанавливать собственные стандарты. Многие уверены, что просчетом был и отказ от соглашения о Транстихоокеанском сотрудничестве, с помощью которого Вашингтон мог бы получить преимущества над КНР.

Gage Skidmore 45-й президент США Дональд Трамп

Не будучи способным извлечь уроки из собственного ошибочного курса в отношении ООН и международных соглашений, Трамп, кажется, стремится совершить ту же ошибку, которую Вашингтон совершал уже неоднократно. Теперь он, пытаясь переложить вину за пандемию на кого-то другого, обвинил ВОЗ в медлительности и подверженности влиянию КНР.

Тем не менее, как показал пример Картера, выход из МОТ не сократил влияния в организации Советского Союза, так и влияние КНР в ВОЗ, скорее всего, возрастет после ухода США. Заморозка финансирования ВОЗ, может, и понравится части электоральной базы Трампа, но даже члены его администрации сомневаются в мудрости этого шага. Выход из ВОЗ лишь подчеркнет допущенные Трампом ошибки при борьбе с пандемией. Если же США нужно будет пойти на международное взаимодействие в создании лекарства, вакцины от коронавируса или же нужно будет останавливать вторую волну болезни, стране следует оставаться в рядах членов ВОЗ. История неоднократно показывала ошибочность курса тех президентов, которые бежали от широкого международного сотрудничества.