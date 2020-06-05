Ещё одним «новичком» среди соревновательных дисциплин чемпионата России по компьютерному спорту 2020 стала StarCraft II — культовая стратегия от небезызвестной студии Blizzard Entertainment. Словно настоящие полководцы, киберспортсмены сталкивали свои армии на огромных полях боя в надежде выяснить, кто из них окажется остроумнее и хладнокровнее.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Гуревич

Победу на чемпионате удалось одержать Никите «SKillous» Гуревичу — уже бывалому игроку в StarCraft II и члену киберспортивной организации Cascade Esports. После окончания матча новоявленный чемпион согласился ответить на несколько вопросов корреспондента ИА REGNUM и рассказать о своём профессиональном пути в этой непростой соревновательной дисциплине.

Расскажи о старте своей киберспортивной карьеры. Какой чемпионат был первым?

Никита «SKillous» Гуревич: Я часто принимал участие в различных небольших турнирах (как онлайн, так и офлайн). Но если говорить про серьезные соревнования, то это был, пожалуй, IEM Katowice, который в 2019 году проходил в Польше. Это второй по величине турнир года в дисциплине StarCraft 2, так что впечатления непередаваемые.

Как ты пришёл к соревнованиям по StarCraft II? И почему именно эта дисциплина?

Никита Гуревич: Меня заинтересовала эта дисциплина ещё в далёком 2010 году — в первую очередь из-за того, что матчи проходят в формате 1×1. К тому же в StarCraft II сочетаются невероятная стратегическая глубина и сложная игровая механика, в которых можно совершенствоваться годами! До этого я много играл в шахматы, а StarCraft — это такие своеобразные новые шахматы XXI века.

Ходят слухи, чтобы побед в StarCraft II добиваются только сверхлюди: с невероятной скоростью реакции и каким-то запредельным умением быстро отдавать приказы войскам. Это правда?

Никита Гуревич: Мне так не кажется. Я считаю, что StarCraft II — это такая же игра, как и все остальные. Даже если в некоторых моментах она чуть сложнее. В любой киберспортивной дисциплине важны в первую очередь усидчивость и желание много и усердно тренироваться.

Скриншот из игры StarCraft II StarCraft II

Какими ещё качествами нужно обладать, чтобы добиваться побед в StarCraft II?

Никита Гуревич: Помимо уже указанных усидчивости и желания много тренироваться, очень важно уметь учиться на своих ошибках. Также стоит понимать, что в StarCraft II крайне необходима именно эта «механика». То есть физические навыки, скорость принятия решений и мультизадачность — а эти умения приходят только с опытом.

Вспомни свой «самый-самый» чемпионат. Почему именно он запомнился тебе больше всего?

Никита Гуревич: Думаю, это был последний NationWars. Этот турнир принес мне больше всего положительных эмоций и перевел меня на другой уровень. Да и в целом быть избранным для представления целой страны — это очень круто.

Как ты относишься к соревнованиям по WarCraft III — идейному «брату» твоей дисциплины? Не пробовал ли себя и на этом поприще?

Никита Гуревич: Я не большой фанат Warcraft, так как это всё же немного другое. В этой игре упор делается больше на «микромоменты» (то есть контроль войск и небольшие локальные сражения), а понятие «макро» практически отсутствует. В StarCraft II же «макро» — это практически основа соревновательной игры. Из-за него мне и кажется, что StarCraft II сложнее и, что самое главное, быстрее. А я очень ценю именно эту «скорость» игры.Тогда во что играешь помимо StarCraft II?

Скриншот из игры StarCraft II StarCraft II

Никита Гуревич: На данный момент, помимо StarCraft II, я играю только в шахматы. Раньше пробовал многие игры, но ни в одну не хотелось возвращаться.

Как ты оказался на чемпионате России по компьютерному спорту? Как относишься к тому, что StarCraft II стал одной из дисциплин этого турнира?

Никита Гуревич: Просто увидел анонс турнира в интернете и захотел поучаствовать. Здорово, конечно, что StarCraft II присутствует, ибо это не самая популярная на данный момент дисциплина (хоть и входит в один из первых десятков). Ну и, конечно, захотелось выиграть, так как помимо хорошего призового фонда — это еще и некий почет. Стать лучшим в целой стране.

Расскажи о финальном матче. Что чувствует спортсмен, когда обыгрывает своего противника со счётом 3:0?

Никита Гуревич: Если честно, то после полуфинала, в котором я очень нервничал и переживал (так как очень долго и усердно к нему готовился), в финале я не испытывал практически никаких эмоций. В начале первой игры немного шалили нервы, но после ее окончания я уже был практически уверен, что этот финал останется за мной. Думаю, что победу удалось одержать благодаря собранности и уверенности в своих силах. Да, безусловно, этот результат принёс много радости. Но её сразу же перекрыла ментальная усталость, так как последние две недели прошли в сложнейшей подготовке.

Как ты оцениваешь проведение чемпионата России по компьютерному спорту? Что понравилось и что стоило бы исправить?

Никита Гуревич: В целом все было хорошо. Не хватило, конечно, офлайн-финалов, но в этом виноваты не организаторы, а внешние факторы. Правда, в следующий раз хотелось бы немного переработать «посев» игроков. Чтобы он был не случайным, а исходил из какого-то рейтинга. Пожалуй, это единственное замечание к формату проведения.

Скриншот из игры StarCraft II StarCraft II

Расскажи о своих дальнейших планах на киберспортивную карьеру. Чего фанатам стоит ждать от SKillous в ближайшие 3−5 лет?

Никита Гуревич: Очень хочу стать лучшим в StarCraft II, так что буду работать в этом направлении. Думаю, что многое впереди, и победы на международной арене тоже будут (улыбается).

Если бы не киберспорт, то как сложилась бы твоя жизнь сейчас? Какую профессию выбрал бы в качестве основной?

Никита Гуревич: Честно, не уверен. Скорее всего, я бы учился, параллельно изучая какой-то полезный навык. Ничего необычного. Возможно, если бы я не увлекся StarCraft II, то продолжал бы играть в шахматы. Может, совершал бы попытки достичь высот на этой арене.

Чем планируешь заняться после окончания карьеры? Продолжишь путь в киберспортивной среде или переключишься на что-то совсем иное?

Никита Гуревич: Сложно забегать настолько вперед, но мне очень хочется остаться в этой среде, и именно в качестве игрока. Пока я молод, мне хочется добиться максимальных высот. Если думать прямо на 10−15 лет, то, наверное, я буду развиваться именно в медийном пространстве. Быть может, попробую себя в роли комментатора или аналитика.