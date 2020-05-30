Продолжение интервью с сербским оппозиционным политиком Младжаном Джорджевичем. Первую часть читайте здесь.

Черногория

В Черногории не утихают народные протесты против закона о свободе вероисповедания. Тем временем президент страны Мило Джуканович заявляет о намерениях создать «православную церковь этнических черногорцев». Как Вы видите выход из сложившееся ситуации?

Мило Джуканович — последний коммунистический диктатор в Европе, который уже 30 лет находится у власти. Во всех других странах этого региона коммунистические власти сменили демократические, в некоторый странах они возвращались в результате выборов, только в Черногории не было никаких изменений. Правящая Демократическая партия социалистов — прямое продолжение КП Черногории. Поэтому, когда человек подобного идеологического определения и атеист говорит о создании национальной церкви в стране, которая к тому же является светской по конституции, это звучит просто абсурдно. Еще более абсурдным является тот факт, что Джуканович о планах создания «православной церкви этнических черногорцев» заговорил на съезде своей партии. Получается, что он хочет создавать церковь не для черногорцев, а для членов своей партии. Это будет какая-то партийная церковь.

Может ли спорный закон о свободе вероисповедания, который в Черногории вступил в силу 8 января, помочь Джукановичу в осуществлении его планов, и каким образом?

Вступивший в силу в Черногории закон о свободе вероисповедания — антиконституционный и антицивилизационный. Он нарушает базовые права граждан, такие, как право на имущество и право на вероисповедание. Так что по логике вещей международные организации и отдельные страны должны были бы намного активнее критиковать режим в Подгорице за их действия по отношению к православной церкви, но они этого не делают. Это лишь доказывает тот факт, что Джуканович все эти годы пользуется международной поддержкой, несмотря на его связи с преступным миром, начиная с контрабанды оружия и сигарет, и до контрабанды наркотиков. К тому же, что также немаловажно, Джуканович пользуется поддержкой президента Сербии Александра Вучича. Я считаю, что он не мог бы сегодня делать в Черногории то, что он делает, если бы не было этой поддержки.

Gov.me Президент Черногории Мило Джуканович

На Ваш взгляд, власти в Белграде и в Подгорице действуют скоординировано?

В 2012 году на выборах в Сербии победил кандидат от Сербской прогрессивной партии Томислав Николич, при этом благодаря финансовой и логистической поддержке черногорского лидера Джукановича. Это не новость, давно уже стали достоянием общественности данные об их встречах в Швейцарии. Интересен, например, тот факт, что Александр Вучич с момента прихода к власти ни разу не посетил с официальным визитом Черногорию — ни в качестве первого вице-премьера, ни премьер-министра, ни президента. Положение сербов в Черногории, возможно, худшее среди всех стран бывшей Югославии, но Александр Вучич никогда не занимался этим вопросом по сути. Для того, чтобы у одного лидера сложилось представление о том, как твой народ живет в других странах, нужны официальные визиты, встречи, разговоры. Но когда речь идет о сербах в Черногории, он ничего из этого не делал. Тем не менее, каждый раз, когда в Черногории проходят выборы, Вучич спешит на помощь Джукановичу. В 2016 году, во время инсценировки так называемого государственного переворота, с помощью которого какие-то силы якобы планировали свергнуть Джукановича, всю необходимую логистику предоставила Сербия. Эта акция была проведена по договоренности спецслужб и режимов двух стран. В результате черногорскому лидеру удалось получить на два депутатских мандата больше и сформировать правительство. Потом оказалось, что в «государственный переворот» якобы вмешалась и Россия.

Franz Johann Morgenbesser Президент Сербии Александр Вучич

Но давайте вернемся к спорному закону. Как он вписывается в этот сценарий сотрудничества властей в Белграде и Подгорице?

Подготовка закона о свободе вероисповедания в Черногории шла около пяти лет. А потом он был принят в предвыборном году — предвыборном как для Черногории, так и для Сербии. Напрашивается вопрос, почему это случилось именно в это время. Потому что он принимался в том числе с целью предвыборной пропаганды. Мило Джуканович и Александр Вучич изображают конфликт для того, чтобы каждый из них защищал свой народ от другого. Джуканович защищает черногорцев от «посягательств Сербии», а Вучич защищает сербский народ и Сербскую православную церковь в Черногории. Но на самом деле каждый из них защищает свою власть и свой бизнес. Это секрет полишинеля, что современный жилой квартал «Белград у воды» является совместной инвестицией Вучича и Джукановича, и что у них также есть совместные проекты на черногорском побережье.

Тем не менее Мило Джуканович не скрывает своего прозападного курса, в то время как Вучич настаивает на взаимовыгодном многовекторном сотрудничестве, в том числе с Россией и Китаем…

Эта дружба действительно выглядит на первый взгляд странно. Мило Джуканович позиционирует свою страну как последнюю линию защиты от «злокачественного» российского влияния на Балканах. Из-за этого он и пользуется поддержкой Запада. Одновременно он является лучшим другом Александра Вучича, который, со своей стороны, позиционирует себя как преданного друга российского государства. По словам Вучича, отношения между Сербией и Россией никогда в истории не были на таком высоком уровне, как сейчас. Отношения с Черногорией тоже. Я тоже задаюсь вопросом, как это возможно — враг России Мило Джуканович поддерживает лучшие из возможных отношений с лучшим другом России Вучичем? Но если мы копнем глубже, то увидим, что Джуканович, который «защищает Балканы от пагубного российского влияния», нападает на Сербскую православною церковь — религиозную организацию, которая традиционно считается проводником русских интересов в силу принадлежности к общему православному миру. А в этих нападках на СПЦ Джукановича негласно поддерживает Вучич, так же, как и многие международные организации, которым на руку вытеснение российского влияния из балканского региона.

Gov.me Президент Черногории Мило Джуканович

Народ в Черногории тем временем твердо стоит на защите своей веры и традиций. Рассчитывал ли Джуканович на такую реакцию населения?

То, что произошло в Черногории, можно назвать поистине библейским событием. Сербский и черногорский народы не согласились играть в игру Джукановича и Вучича. В эту игру двое лидеров втянули и некоторых черногорских политиков, которые якобы защищают интересы сербов и сербской церкви, но на самом деле им уготована такая же роль, как и для партии «Сербский список» в Косово и Метохии. Я имею в виду Андрию Мандича из «Демократического фронта», который перед принятием закона в парламенте съездил в Сербию и попросил благословения патриарха Иринея. Он также встречался и с президентом Сербии. Эти его встречи дали Джукановичу все основания утверждать, что он прав, и что в церковный спор вмешивается сербское государство.

Тем не менее, народ Черногории отказался играть в эти игры и пошел за митрополитом Амфилохием, которого можно считать духовным отцом Черногории и самой влиятельной личностью в стране. Протесты приняли библейскую, мирную форму — крестных ходов, в которых вместе участвуют сербы и черногорцы. Это та сила, которой не смогут противостоять ни Джуканович, ни Вучич, так как их основное умение вносить раздор, а не объединять народ.

Значит ли это, что большинству черногорцев и не нужна своя национальная православная церковь?

Православная церковь в Черногории существует для всех православных верующих. Туда ходят как те, кто считают себя черногорцами, так и те, кто считают себя сербами. Митрополит Амфилохий говорит про себя, что он и черногорец, и серб одновременно. Как раз очень важно, чтобы это народное единство сохранилось, потому что только благодаря ему спорный закон не может быть внедрен на практике. К сожалению, здесь, в Сербии, власти делают акцент на ущемленном положении сербской церкви в Черногории и на том, что сербская и черногорская идентичность — это два отдельных понятия. Таким образом они дают повод Джукановичу заявлять о том, что черногорцы должны иметь свою национальную православную церковь. Это не так: в Черногории уже существует церковь и для сербов, и для черногорцев, так как все они православные. К тому же, это один народ.

Никто не отрицает государственность Черногории, ни у кого нет амбиций что-либо в этом плане менять. Но нельзя отрицать, что сербы и черногорцы — это один народ, у них своя православная церковь — Сербская православная церковь, митрополия Черногорско-Приморская и другие епархии. Все мы знаем, что проект создания черногорской православной церкви существует уже почти 30 лет. Но тем не менее, никто из черногорских руководителей не ходит в самопровозглашенную церковь Мираша Дедеича, чтобы там венчаться или крестить детей. Этот факт лучше всего показывает, что проект Джукановича нежизнеспособен, и что для его реализации недостаточно заручиться поддержкой тех, кто приветствует его антироссийскую политику.

Странно только то, что Александр Вучич никогда не критикует лично Джукановича. Если он отрицательно отзывается о действиях черногорского режима, он всегда упоминает премьер-министра Душко Марковича, но не и президента. Если Белград желает защищать сербский народ и сербскую церковь в Черногории, для этого существуют и дипломатические каналы, которые Сербия не задействовала. Это тоже странно. Также в Сербии есть некоторые историки, некоторые публичные личности, которые считают, что сербы для того, чтобы реализовать свои права в Черногории, должны получить статус национального меньшинства. Но сербы не пришли в Черногорию извне, они автохтонный народ на этой территории.

Foreign and Commonwealth Office Премьер-министр Душко Маркович

Протесты против закона о свободе вероисповедания не могут продолжаться вечно. В какой-то момент Подгорица должна поменять тактику по отношению к Сербской православной церкви. Какого развития событий Вы ожидаете?

В этом году пройдут парламентские выборы в Черногории. Мне кажется, что спорный закон и был принят именно для того, чтобы в стране возникла конфликтная ситуация. Благодаря ей, Джуканович может мобилизовать своих избирателей — они теперь должны защищать Черногорию от Сербии, а также и от российского влияния через православную церковь. Мне кажется, что конфликт сохранится вплоть до выборов.

А что касается путей его разрешения, то они существуют. Насколько мне известно, митрополит Амфилохий уже встречался с премьер-министром Черногории Марковичем. Планируется и новая встреча. Вопрос можно решить просто. Митрополия Черногорско-Приморская уже предложила несколько дополнений к спорному закону, которые защитили бы интересы Сербской православной церкви. Вторая возможность — отозвать закон. Черногорское государство могло бы тогда подписать базовое соглашение с СПЦ, наподобие тех соглашений, которые уже подписаны с католической церковью и с исламским и еврейским религиозными сообществами.

В определенном смысле единство сербов и черногорцев в защите своей церкви должно стать примером для подражания среди черногорских политиков, которые желают составить серьезную конкуренцию Джукановичу. Только объединившись сербы и черногорцы могут избавится от диктатора, который уже 30 лет правит страной.

Они могут определиться в пользу бойкота выборов осенью этого года, так как нет условий для их прозрачного проведения. Если они примут участие в выборах и Джуканович победит, они тем самим придадут легитимность его режиму. А с другой стороны, если власть Джукановича не будут легитимной, она не сможет реализовать спорные законы. Я считаю, что и в Черногории, и в Сербии выборы покажут, кто является настоящей оппозицией, а кто работает на президента.

Крестные ходы в Черногории продолжатся. Это давление — а в какой-то момент в шествиях участвовало около 200 тысяч граждан в разных городах страны — приведет к решению вопроса. Никто не может игнорировать такое количество протестующих, это фактически треть страны. Решения два — или внести изменения в существующий закон, или подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью. Джуканович пока не спешит, так как не ощущает давления Белграда и международного сообщества. Но митрополит и черногорский народ — это верующие люди. Я верю, что Бог — более могущественная сила, и что он сохранит Сербскую православную церковь в Черногории.

Отношения между Сербией и Черногорией на днях омрачила и новость о том, что Черногория после эпидемии открывает границы, но не для сербских граждан. Как Вы рассматриваете это решение Подгорицы?

Это решение пришло из кухни главного советника Мило Джукановича и Александра Вучича — Бебы Поповича. Это человек, который придумал «государственный переворот» в Черногории в 2016 году, человек, который является неформальным советником Вучича, и его институт финансирует сербское государство. Попович также сотрудничает с британской разведкой. Я лично считаю, что это решение направлено только на то, чтобы подогреть страсти во время предвыборной кампании. За ним стоит пропаганда, которая, к сожалению, вызывает только ненависть и раскол среди людей. Это как раз то, на чем зиждутся режимы обоих лидеров. Но я также знаю, что национальная идентичность наших народов неделима.