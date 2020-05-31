Совсем недавно были оглашены итоги чемпионата России по компьютерному спорту 2020. К сожалению, бушующая пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы — зрелищный финал турнира планировалось провести в Нижнем Новгороде, столкнув лучших киберспортсменов страны лицом к лицу. Вместо этого претенденты на титул победителя поудобнее устроились в своих домашних креслах, взяли в руки затёртые за годы игры мышки и приготовились удивлять. Кто сказал, что чемпионом страны по компьютерному спорту нельзя стать не выходя из дома?

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Фёдоров

Другим необычным нововведением, помимо онлайн-формата, стало расширение списка соревновательных дисциплин. Одним из новичков чемпионата стал NHL 20 — соревновательный симулятор хоккея, разработанный Electronic Arts на основе реальных матчей Национальной хоккейной лиги. И несмотря на невысокую популярность этой игры на российской киберспортивной сцене, всё же нашлись энтузиасты, готовые заявить своё право на чемпионство.

В небольшом перерыве после финального матча корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Романом «Danzel70» Фёдоровым — первым чемпионом России в дисциплине NHL 20. Покоритель виртуального льда рассказал о своём соревновательном опыте, отношению к настоящему хоккею и своей повседневной жизни.

Какие у тебя отношения с реальным хоккеем? Есть ли любимый игрок?

Роман «Danzel70» Фёдоров: Я никогда не занимался хоккеем. На лёд выходил редко, да и на коньках стою не слишком хорошо. Мои главным спортивным увлечением всю жизнь был футбол — играю в него с семи лет. Поэтому с хоккеем у меня исключительно виртуальные отношения.

Тем не менее я слежу за многими играми и болею за любимые команды. Среди наиболее значимых в моей жизни спортсменов могу выделить Эрика Стаала — помню, как болел за «Каролину» в 2006 году (в 2006 году Эрик Стаал выиграл Кубок Стэнли в составе команды «Каролина Харрикейнз», прим. ред). А из абсолютных легенд хоккея — пожалуй, Марка Мессье.

Connor Mah Канадский хоккеист Марк Мессье

Вспомни свой самый первый киберспортивный чемпионат. Как это было?

Роман Фёдоров: Это было в далёком 2013 году. Помню, что турнир проходил онлайн и что я очень быстро с него вылетел. Всё-таки это был мой первый опыт соревновательного хоккея — тогда мы ещё играли в NHL 14! После поражения я решил, что нужно больше времени уделять этой игре, так как очень многое не получалось. Собственно, с тех самых пор я и стал чаще играть, а заодно и участвовать в различных турнирах.

Какая версияNHL была у тебя первой? Какую из всех инкарнаций этой игры считаешь самой лучшей?

Роман Фёдоров: Я играю в NHL с 2011 года. Как сейчас помню: у меня был старенький Xbox 360, а диск с игрой мы с другом покупали по объявлению на «Авито» — потом ещё долго играли за одну команду. Таким было моё первое знакомство с виртуальным NHL. А соревноваться онлайн я начал лишь с конца 2013 года.

Я большой фанат NHL 16 — на мой взгляд, это самая сбалансированная часть франшизы. В ней хорошо всё: и физика, и механика, и подбор карт. Правда, если правильно помню, в ней ещё не было соревновательных сезонов, а только дивизионы. Сейчас же я отдаю предпочтение самой современной, двадцатой части. Она нравится мне по механике, хоть к ней и пришлось довольно долго привыкать.

Какими навыками нужно обладать, чтобы хорошо играть вNHL? Как сделать первый шаг навстречу киберспортивной карьере?

Роман Фёдоров: Чтобы достичь высот в киберхоккее, нужно играть с головой. Жизненно важно, чтобы руки (моторика пальцев) поспевали за мыслями. Если научиться такому подходу, то многое станет получаться само собой.

Конечно, прежде всего нужно изучить механику игры: понять, как и куда двигаются боты, сколько на это уходит времени, как лучше отдавать пасы и т.п. Если ты хорошо знаком с механикой NHL, то все остальные соревновательные аспекты будут даваться куда легче.

Цитата из трейлера игры NHL 20 NHL 20

Как ты попал на чемпионат России по компьютерному спорту — 2020?

Роман Фёдоров: Я подписан на башкортостанское отделение Федерации компьютерного спорта России «ВКонтакте» — там была новость о старте отборочного онлайн-турнира. Не стал терять ни секунды и зарегистрировался. Уж очень хотелось попасть на турнир.

На самом деле я очень надеялся, что гранд-финал всё же пройдёт в Нижнем Новгороде, как изначально и было заявлено в регламенте турнира. Дело в том, что у меня совсем нет опыта LAN-соревнований, поэтому хотелось наверстать упущенное.

Как оцениваешь работу организаторов чемпионата? Хотел бы что-то улучшить или изменить?

Роман Фёдоров: В плане организации мне всё понравилось, команда чемпионата показала довольно неплохой уровень. Всё-таки NHL — это довольно молодая кибердисциплина в России, поэтому ей нужны развитие и подобные мероприятия. Я рад, что стал участником турнира, а организаторов из ФКС России хочется лишь похвалить.

Единственная претензия у меня была к разработчикам из Electronic Arts. Из-за P2P соединения многие участники турнира оказывались в неравных условиях, поэтому многие спортсмены остались недовольны подобным раскладом. Хотелось бы в будущем избежать возможных проблем с соединением.

Как выглядят твои будни на карантине? Насколько сильно пандемия повлияла на твою обычную жизнь и повлияла ли вообще?

Роман Фёдоров: Карантин на меня практически не повлиял. Моя работа связана с добычей и переработкой сырья, поэтому производство идёт без перерывов. После старта пандемии у меня даже график не изменился! Единственное, что ушло из повседневной жизни — это тренировки по футболу. Раньше я занимался любимым спортом по пять-шесть дней в неделю, а сейчас уже два месяца живу без этого.

Цитата из трейлера игры NHL 20 NHL 20

Сколько может зарабатывать игрок вNHL 20? Можно ли на эти деньги прокормить себя и семью?

Роман Фёдоров: Я не думаю, что киберспортсмен из России сможет прокормить семью одними лишь матчами по NHL, у нас эта дисциплина не сильно развита. А вот в Финляндии она куда более распространена: там и крупные турниры, и большие контракты, и более серьёзные деньги.

Поэтому думаю, что нужно привлекать больше спонсоров к соревнованиям по NHL. Я был бы очень рад, если бы в России эта дисциплина вышла на более высокий уровень.

Что станет с твоим увлечениемNHL после окончания киберспортивной карьеры?

Роман Фёдоров: Думаю, что даже после окончания карьеры в моей жизни всегда останется место для NHL. Как минимум продолжу следить за играми онлайн, а иногда и соревноваться самостоятельно. Может, уже не в таких количествах, как раньше, но всё ещё с удовольствием.