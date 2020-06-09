После того, как 21 мая президент СШАДональд Трамп заявил о том, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), многие поспешили обвинить главу Белого дома в еще одном шаге по демонтажу стабильного миропорядка, в рамках которого отношения США с их противниками хороши и дружественны, тогда как любое соглашение в сфере международной безопасности имеет независимую ценность, пишет политолог, специализирующаяся на ядерном сдерживании и противоракетной обороне в Центре национальной обороны при фонде Heritage FoundationПэтти-Джейн Геллер в статье, опубликованной 26 мая консервативным изданием The Daily Signal.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

К счастью, администрация Трампа признала суровую реальность: хотя ДОН действительно может быть полезным США, позволяя им собирать разведывательные данные в относительно короткие сроки и облегчая обмен информацией с союзниками, к сожалению, больше нельзя закрывать глаза на «многолетние нарушения и злоупотребления договором со стороны России».

Так, Москва отказала Вашингтону и его союзникам в осуществлении наблюдательных полетов над ключевыми военными объектами, что не только нарушает договор, но и наносит ущерб самой его цели — укреплению доверия и безопасности между участниками. Россия также использовала договор в собственных враждебных и ревизионистских целях, в том числе для сбора информации для наведения своего оружия на гражданскую инфраструктуру США и для оправдания своей региональной агрессии против суверенных государств Украины и Грузии.

Mil.ru Разведывательный самолет Ан-30

После нескольких лет нарушений Россией не только ДОН, но и почти всех других международных соглашений, участником которых является РФ, таких как Договор о ракетах средней и меньшей дальности, администрация Трампа вправе, наконец, встать и показать России и миру, что такое поведение не будет безнаказанным. Итак, что это значит для отношений США и России?

Вопреки убежденности многих в том, что выход из ДОН приведет к гонке вооружений, благодаря этому решению США могут создать более прочную основу для будущих переговоров по контролю над вооружениями.

Прежде всего следует отметить, что администрация ясно дала понять, что, если Россия вернется к полному соблюдению Договора по открытому небу, США могут пересмотреть вопрос о своем выходе из него. В конце концов, соглашения об укреплении доверия и доверия, такие как ДОН действительно могут носить стабилизирующий характер, когда все стороны их соблюдают. Но что еще более важно, выход из ДОН может укрепить позиции США на переговорах по заключению нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ) с Россией, соглашения, которое ограничивает развертывание ядерных боеголовок и систем доставки в США и России и срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

На начальных этапах обсуждений со своим российским коллегой специальный посланник президента США Маршалл Биллингсли начал подчеркивать озабоченность США в связи с Договором СНВ-3. Россия воспользовалась недостатками Договора СНВ-3, чтобы расширить свой ядерный потенциал, а также беспрепятственно наращивая его и создавая новые системы доставки, не подпадающие под действие Договора СНВ-3.

Специальный посланник президента США Маршалл Биллингсли

Хотя Государственный департамент США и подтвердил соответствие Москвы условиям Договора СНВ-3, то, как она эксплуатирует слабые стороны соглашения, ничуть не отличаются от эксплуатации ею ДОН. Трамп также дал понять, что в следующем соглашении о контроле над вооружениями должен принять участие Китай, который не ограничен в развитии своей ядерной триады и боеголовок.

Выход из ДОН в ответ на российские нарушения и злоупотребления демонстрирует вполне реальный факт того, что США откажутся от переговоров по Договору СНВ-3, если Вашингтон не получит желаемого, включая помощь Кремля в том, чтобы заставить Китай присоединиться к трехстороннему соглашению контролю над вооружениями. Учитывая, что Россия неоднократно предлагала продлить Договор СНВ-3, становится все более очевидным, что у Вашингтона может появиться преимущество на переговорах. Тем не менее, чтобы воспользоваться этими преимуществами для укрепления своей переговорной позиции, США необходимо сделать две вещи.

Во-первых, следует ожидать, что Россия в ближайшие недели усилит антиамериканскую пропаганду, обвиняя США в разрыве ДОН, но правительство США, американскую общественность, а также союзников и партнеров Вашингтона по НАТО этим не купишь. Россия отточила свое мастерство распространения дезинформации, возлагая на США ответственность за нарушение соглашений о контроле над вооружениями, даже несмотря на то, что при более внимательном рассмотрении становится очевидным, что обманывать и находить лазейки склонна Россия. Как республиканцы, так и демократы должны объединиться вокруг правильной версии произошедшего, обличая поведение Москвы.

Во-вторых, США должны придерживаться своего плана ядерной модернизации. Любые сокращения программ в этой области ослабят рычаг давления США и ослабят опасения России и Китая по поводу возможностей США, из-за которых они и готовы вести переговоры.

Minuteman III в шахте

Предпринимая реальные действия против российских нарушений и злоупотреблений международными соглашениями в области безопасности, администрация Трампа продемонстрировала, что она не смотрит на мир сквозь розовые очки. Все могут согласиться с тем, что цель состоит в формировании действующих соглашений об укреплении доверия между сторонами, но для этого необходимо вести переговоры с позиции силы.

Остается надеяться, что выход США из Договора по открытому небу, если он потребуется, докажет России, Китаю и остальному миру, что когда дело доходит до эффективного контроля над вооружениями и других соглашений о безопасности, США предельно серьезны.