Итоги прокатившейся по миру пандемии коронавируса подводить рано, но некоторые уроки мы уже извлекли, получив новые знания о SARS-CoV-2. В конечном итоге это позволит по-другому назначать лечение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новая инфекция показала, что некоторые старые подходы не работают, мы имеем дело с абсолютно новым вирусом. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) Александр Румянцев:

ИА REGNUM: Александр Григорьевич, давайте поговорим об уроках и итогах пандемии: чем мы ответили на этот вызов?

Александр Румянцев: Прежние пандемии и вспышки инфекции длились достаточно долго — только примерно через полтора года всё устаканилось. Поэтому в нашей ситуации делать какие-то выводы пока преждевременно. Что мы сейчас имеем? Фактически новая пандемия длится уже шесть месяцев, и в течение всего этого времени стало понятно, что медицинские службы (не только в нашей стране) должны быть лучше подготовлены к так называемой биологической войне. Для этого должно быть готово государство, медики, население — всё то, что входило в позицию, упрощённо говоря, гражданской обороны. То есть речь шла о том, чтобы в необходимое время страна могла перестроиться определённым образом, ввести жёсткие эпидемиологические меры: передвижение, контроль, изоляция, самоизоляция.

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Кроме того, должны быть готовы системы средств индивидуальной защиты, медицинские и другие системы. Более того, узким местом была интенсивная терапия или реанимация, как вы говорите, потому что именно там происходило экстремальное и экспериментальное лечение и так далее.

ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

Александр Румянцев:С точки зрения медицины была очень важна готовность к тому, чтобы проводить конкретные исследования. Потому что мы основываемся только на том, что у нас был опыт, а новая инфекция показала, что некоторые старые подходы и методы, которые использовались при лечении больных во время пандемии, которая была 100 лет назад (так называемая «испанка» — H1N1), они не сработали. Потому что это — новая инфекция, она имеет свои пути распространения, свои способы заражения населения. SARS-CoV-2 передается не только воздушно-контактным путём, но и другими методами.

Но для меня лично эта ситуация была связана с тем, что в это дело серьезным образом вмешалась наука. Научные исследования в этой области ведутся практически во всех странах по конкретным направлениям. А именно — изучается патогенез — взаймодействие этого вируса с организмом человека в самых разных аспектах. Исследуется, как ведёт себя вирус при различных видах заболеваний.

ИА REGNUM: Что именно является предметом исследования?

Александр Румянцев:Вирус серьезным образом всколыхнул вирусологические исследования. Исследуется геном вируса, чтобы установить, какие гены участвуют в производстве вирусных белков. Кроме того, тщательным образом изучаются способы проникновения этого вируса в различные виды клеток. Потому что вирусы имеют свои биологические мишени.

Коронавирус

Это не просто поражение всех клеток организма, вирус поражает определённые клетки, и именно это формирует определённый симптоматический комплекс, определённый ответ больного человека. Если мы будем знать генетику вируса, поймём, каким образом он проникает в клетки, то мы сможем устроить ему определённые методы препятствия. Такая группа исследований тщательным образом проводится во всём мире, в том числе и в России. Организовано несколько научных консорциумов, я являюсь участником одного из них. Благодаря изучению мы получили много новых, абсолютно принципиальных знаний, которые позволяют по-другому назначать лечение.

ИА REGNUM: Можете привести примеры?

Александр Румянцев: Например, почему часть пациентов не болеет? Или если они даже заражены, то почему у них нет проявлений болезни? Мало того, почему у них не формируется иммунный ответ? Таких пациентов очень много, они в большинстве своем являются носителями вируса. Оказалось, что вирус — это РНК-вирус. Он может проникать в клетки и достаточно длительно там находиться. У молодых людей, которые хорошо справляются с этим вирусом, у них присутствует так называемая внутриклеточная защита, состоящая из собственных нуклеиновых кислот хозяина. Именно она блокирует вирус, не дает ему размножаться, образовывать вирусные белки.

Вирус в организме может сидеть достаточно долго, не проявляя никаких заболеваний, а может потом, что называется, выходить из клетки. У пожилых людей этой защиты меньше, поэтому вирусные клетки начинают размножаться, однако именно у стариков формируется очень мощный иммунный ответ.

ИА REGNUM: Что ещё необычного увидели?

Александр Румянцев:Одним из побочных явлений этого вирусного поражения является развитие васкулита — поражения сосудов, которые, прежде всего, снабжают кровью лёгкие и целый ряд других жизненно важных органов. Научные исследования в этой области ведутся, и это означает, что мы получили абсолютно новые знания, с помощью которых мы можем предложить целый ряд новых принципиальных подходов к лечению, а также новых подходов к получению вакцины. Разработки сейчас ведутся, такая вакцина готовится к разным белкам этого вируса.

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Коронавирус это вызов обществу в целом, бизнесу, который должен научиться работать в этих условиях, медикам, социальной сфере (она тоже должна перестроиться и работать по-другому) и науке, в основе которой в конечном итоге лежит разработка вакцины. Поэтому, попав в такую ситуацию, весь мир и учёные всех стран работают в этом направлении. За все годы работы я никогда не сталкивался ни с чем подобным, и у меня есть неподдельный интерес получить новые знания, которые я раньше не мог приобрести. Не было такой ситуации!

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 мая в 85 регионах России зарегистрировано 387 623 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 159 257 человек.

Ранее Александр Румянцев рассказал, почему в России наблюдается низкая смертность среди носителей коронавируса и для чего так важна иммунная прослойка, основу которой оставляют не заболевшие носители коронавирусной инфекции.