Китайское интернет-издание SOHU обращает внимание на то, что в последнее время США стали «включаться в борьбу за Курилы». При этом включение МИД Японии южно-курильских островов в «Синей книге по дипломатии» под «японский суверенитет» китайские аналитики связывают с тем, что к игре присоединился новый игрок, а именно, главный военный союзник Японии — Соединенные Штаты Америки. Комментируя публикацию китайского издания, РИА «ПолитРоссия» отмечает, что «США фактически всегда поддерживали Токио в вопросе четырех северных островов, однако старались избегать делать это публично».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В действительности же не заинтересованный в советско-японском, а ныне российско-японском добрососедстве Вашингтон вовсе не скрывал свои цели и меры по недопущению полной нормализации отношений двух соседних стран и их взаимовыгодного экономического сотрудничества. Автору этих строк уже доводилось рассказывать о том, как американцы на протяжении всего послевоенного периода вставляют «палки в колеса» отношений Москвы и Токио. Но в связи с продолжением этой политики Белого дома и в наши дни, дальнейшим вовлечением Страны восходящего солнца в антироссийскую военную стратегию приходится возвращаться к событиям не столь уж далекого прошлого.

Во время состоявшейся в январе 2017 года пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров особо отметил, что администрация США во главе с президентом Бараком Обамой предпринимала шаги с тем, чтобы помешать нормализации отношений между Россией и Японией. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на Токио оказывалось давление со стороны Белого дома, который пытался «максимально подорвать перспективы нормальных отношений» Японии и России. Министр назвал эти действия недостойными, ибо американцы «попытались злоупотребить своими отношениями с Японией, относиться к своим японским союзникам как к второстепенным членам международного сообщества, подчиненным членам международного сообщества».

Presidential Press and Information Office Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Что касается отношений Японии с нашей страной, то они регулируются дядей Сэмом с первых послевоенных лет. Достаточно напомнить, что территориальная «кость в горле» до сих пор не удалена в первую очередь из-за интриг и прямого вмешательства Вашингтона. Именно Госдепартамент США в лице госсекретаря Джона Даллеса в 1956 году шантажом и угрозами воспрепятствовал заключению всеобъемлющего японо-советского мирного договора, заставив правительство Японии, вопреки уже согласованным договоренностям, выдвинуть неприемлемые для Москвы территориальные требования. Если бы не грубое американское вмешательство, в том году была бы подписана не Советско-японская совместная декларация, а полноценный мирный договор, устранявший все препятствия для широкого развития отношений между двумя странами-соседями. Тогдашнее правительство Японии во главе с премьер-министром Итиро Хатояма было согласно урегулировать проблему территориального размежевания на согласованных компромиссных условиях.

Стремясь затруднить японо-советское урегулирование, Госдеп напрямую вмешивался в проходившие в Лондоне переговоры о заключении между Москвой и Токио мирного договора. Как признавали участники переговоров, на них незримо присутствовали американцы. Дело доходило до того, что чиновники Госдепа заставляли руководство японского МИД знакомить их с советскими нотами, дипломатической перепиской, с докладами японской делегации и инструкциями Токио о тактике ведения переговоров. Советские участники лондонских переговоров сообщали в Москву, что «С. Мацумото (глава японской делегации — А.К.), члены и советники делегации давали понять, что территориальный вопрос, вопрос о международных обязательствах и военных союзах Японии, а также пункт проекта мирного договора о режиме прохода военных судов через японские проливы — все это были области, по которым Япония не могла принимать самостоятельных решений без согласования с США». Эти вопросы фактически были изъяты Соединенными Штатами из ведения правительства Японии.

Госсекретарь США Джон Даллес угрожал, что согласие японского правительства с советскими условиями заключения мирного договора побудит Вашингтон навечно сохранить за собой оккупированный американской армией остров Окинава и весь архипелаг Рюкю. Более того, в ноте правительству Японии от октября 1955 года Госдеп предупреждал, что расширение экономических связей и нормализация отношений с СССР «может стать препятствием для осуществления программы помощи Японии, разрабатываемой правительством США». Даллес строго-настрого наказал послу США в Японии Джону Аллисону и его помощникам не допустить успешного завершения японо-советских переговоров.

Для «подкрепления» территориальных требований Токио к СССР 7 сентября 1956 г. Госдепартамент направил правительству Японии меморандум, в котором заявил, что США не признают никакого решения, подтверждающего суверенитет СССР над территориями, от которых Япония отказалась по Сан-Францисскому мирному договору. Чиновники Госдепа изобрели следующую формулировку: «Правительство США пришло к заключению, что острова Итуруп и Кунашир (наряду с островами Хабомаи и Шикотан, которые являются частью Хоккайдо) всегда были частью Японии и должны по справедливости рассматриваться как принадлежащие Японии». Далее в ноте говорилось: «США рассматривали Ялтинское соглашение просто как декларацию об общих целях стран — частниц Ялтинского совещания, а не как имеющее законную силу окончательное решение этих держав по территориальным вопросам». Смысл этой «новой» позиции США состоял и в том, что Сан-Францисский мирный договор якобы оставил открытым территориальный вопрос, «не определив принадлежность территорий, от которых Япония отказалась».

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией

Фактический отказ американского правительства выполнять обязательства по условиям вступления СССР в войну против Японии на стороне союзников поощрил Токио к попыткам кардинально пересмотреть территориальные итоги Второй мировой войны. Вопреки международным соглашениям, под которыми стоят и подписи правительства Японии, фактически не признаются российскими и остаются не закрашенными в цвета нашей страны вся Курильская гряда и упорно именуемая по-старому Карафуто южная часть Сахалина. Причем это распространяется и на учебные карты в утверждаемых министерством просвещения и науки Японии школьных учебниках. Изобретенная в 60-е годы прошлого века и используемая в пропагандистских целях «географическая новация» — «северные территории» имеет и расширительное толкование, а именно под ними понимаются, особенно правыми силами страны, все возвращенные нашей стране по итогам войны дальневосточные земли.

Поощряемое Вашингтоном японское правительство не оставляет надежды получить поддержку своих территориальных требований к России со стороны подписавших Сан-Францисский мирный договор ведущих государств мира. Впервые такая попытка была предпринята в октябре 1955 года. Тогда японское правительство обратилось к правительствам США, Великобритании и Франции с дипломатическим запросом. Правительствам этих стран предлагалось ответить на вопрос: «Существует ли у вас понимание того, что в «Курильские острова», о которых говорится в Сан-Францисском договоре, не включаются острова Кунашир и Итуруп?» Поддержку своей позиции Япония получила лишь от Вашингтона. Великобритания и Франция же в своих официальных ответах, по существу, отказались согласиться с ничем не обоснованным вариантом толкования Сан-Францисского мирного договора. Как известно, по этому договору японское правительство признало свой отказ от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

Однако стремление Токио «интернационализировать» созданную фактически американцами надуманную «территориальную проблему» сохраняется. Отмечались попытки при поддержке Вашингтона вносить японские территориальные требования к России в постановления «большой семерки», в совместные японо-американские документы, что вынуждало российский МИД выражать протест и делать соответствующие представления дипломатическому ведомству США.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Приход в США администрации Трампа ознаменовался дальнейшим укреплением военного союза США и Японии, враждебной политикой в отношении открыто именуемых противниками восточноазиатских стран, среди которых и Россия. Как уже доводилось отмечать, наметившаяся в результате контактов президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ некоторая активизация японо-российских отношений возможна лишь до определенных пределов, не нарушающих стратегических интересов Белого дома и Пентагона. Поэтому звучавшие от некоторых российских дипломатов призывы чуть ли не к «стратегическому партнерству» между Россией и Японией не должны вводить в заблуждение, ибо подлинным стратегическим партнером Японии есть и будут еще долго оставаться Соединенные Штаты Америки, имеющие весьма эффективные рычаги контроля за своим младшим дальневосточным союзником. И это хорошо понимают японские лидеры, включая тех, кто проявляет стремление к большей самостоятельности в политике и дипломатии.

Кстати, об этом предупреждают и китайские аналитики из издания SOHU, которые отмечают: «По всей видимости, желание создать проблемы для России у США настолько велико, что они в качестве тайной третьей стороны включились в борьбу за Курилы. Американские политики могли пообещать закрыть глаза на намерения Токио разработать гиперзвуковое вооружение, о начале работы над которым стало не так давно известно. Ранее подобный сценарий был немыслим, так как американцы всегда сдерживали рост боеспособности японских вооруженных сил. Помимо этого, Вашингтон может оказывать Японии консультативную, военную и другую поддержку. Таким образом, Москве следует ожидать новых ударов и провокаций со стороны США».

Отрадно, что в Москве видят эти угрозы и адекватно на них реагируют, укрепляя обороноспособность нашей страны на Дальнем Востоке, включая имеющие большое военно-стратегическое значение Курильские острова.