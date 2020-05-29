В Северной Осетии министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и ущербе бюджету на более чем 400 млн рублей, отправлен на два месяца под арест. ИА REGNUM выяснило некоторые детали контракта, который стоил свободы высокопоставленному чиновнику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело министра Мамиева

Под стражей Чермен Мамиев решением Ленинского суда Владикавказа пробудет до 27 июля 2020 года. Суд полностью удовлетворил ходатайство следственного отдела УФСБ России по региону по мере пресечения.

Подробности уголовного дела, фигурантом которого стал министр, раскрыла Генпрокуратура РФ. Дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Подозреваемым выступает пока только глава регионального министерства, но расследование всё ещё продолжается — в деле могут появиться и другие лица.

Следователи установили, что в мае 2019 года министерство и коммерческая компания подписали госконтракт стоимостью 405,93 млн рублей, который должны были оплатить через финансирование нацпроекта «Экология».

Alania.gov.ru Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания Мамиев Чермен Михайлович

По соглашению исполнитель должен был ликвидировать негативное воздействие на окружающую среду Унальского хвостохранилища, где, по открытым данным, содержится порядка 4 млн тонн отходов переработки полиметаллической руды. В ходе расследования выяснилось, что исполнитель даже не имеет лицензии на производство подобных работ, да и экспертиза проектно-сметной документации была проведена неуполномоченным органом.

«Достоверно зная, что все предусмотренные контрактом работы не выполнены, цели, указанные в государственном контракте по ликвидации опасных производственных отходов, не достигнуты, министр природных ресурсов и экологии региона подписал документы, на основании которых была произведена полная оплата контракта», — отмечается в сообщении прокуратуры.

О контракте, который лёг в основу уголовного дела

Остановимся подробнее на контракте, который стал основой для уголовного дела.

В конце апреля 2019 года был объявлен тендер на «выполнение работ по ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду в районе с. Н. Унал Алагирского района РСО-Алания». Начальная цена контракта составляла 405 932 530 рублей. В качестве источника финансирования фигурировала субсидия из федерального бюджета с софинансированием из республиканского бюджета.

По условиям аукциона победитель должен был до 6 декабря 2019 года выполнить все работы, которые содержались в графике.

Из пояснительной записки к проектной документации, подготовленной АО «Севосетингеоэкомониторинг», следует, что хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики возвели в 1984 году. Ежесуточно фабрика выдавала 6−7 тыс. кубометров хвостов, «содержащих 1,5−2,0 тыс. тонн твердой фракции, с концентрацией цинка 0,15−0,25% и свинца 0,13−0,19%, которые транспортировались по пульпопроводу к месту хранения». Фабрика была главным «источником техногенного загрязнения окружающей среды в районе». Например, в 2002 году при сходе селевого потока в чашу хвостохранилища произошёл «перелив накопленных отходов в пойму реки из-за размыва гребня дамбы».

Alania.gov.ru Хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики

Возвращаясь к контракту. На аукцион поступила единственная заявка, и именно с этой компанией по начальной цене был подписан контракт. От министерства под ним подпись поставил Чермен Мамиев. А в октябре 2019 года его же подпись значилась под дополнительным соглашением, которым разрешалось однократно изменять срок исполнения контракта, а также допускалась корректировка цены в пределах 10%.

О подрядчике: казалось бы, при чём тут экс-министр строительства

Дорогостоящий контракт получило ООО «Гарантпромбизнес», которое обязано было «привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства».

Исполнитель относится к малому предприятию и по основному виду деятельности специализируется на оптовой неспециализированной торговле. Среди дополнительных видов деятельности есть строительство жилых и нежилых зданий. Каких-либо лицензий на деятельность, за которую взялось ООО в рамках контракта с минприроды, в выписке ЕГРЮЛ не фигурирует. Компания существует с марта 2008 года, на начало 2020 года в ней работали около 65 человек.

Директор ООО с июля 2019 года — Сосланбек Зангиев. Владелец с ноября 2018 года — Мамука Хачиров. Ни за Зангиевым, ни за Хачировым не зарегистрировано иных должностей и компаний.

Директором компании ранее был Вильям Гагиев (предприниматель, который в 2018 году работал как ИП с основным видом деятельности «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»). До Гагиева должность занимал Руслан Валерьевич Шотаев, а до него — Таймураз Касаев, чьи данные совпадают с данными соучредителя ликвидированного в августе 2019 года отделения политической партии «Города России» («Гросс»). Один из соучредителей отделения выступал также создателем самой партии, базировавшейся в Москве, но ликвидированной в августе 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

До Хачирова владельцем «Гарантпромбизнес» числился как раз Касаев.

По открытым данным, ООО «Гарантпромбизнес» было исполнителем в 16 государственных контрактах на сумму более 3,433 млрд рублей, из которых 15 на сумму более 3,02 млрд рублей были заключены в 2017—2019 годы с ГКУ «Управление капитального строительства», созданным минстроем Северной Осетии. Последний контракт на сумму более 299,4 млн рублей был заключён в 2019 году. По нему ООО должно было до 30 декабря 2021 года выполнить реконструкцию средней общеобразовательной школы №1 с. Ногир Пригородного района.

Почти все госконтракты, где ООО «Гарантпромбизнес» фигурирует исполнителем, касаются строительства и реконструкции объектов социально-образовательной сферы.

Примечательно: с ноября 2018 года и по январь 2020 года министром строительства и архитектуры Северной Осетии был как раз Таймураз Касаев, в чьей официальной биографии фигурирует руководство ООО «Гарантпромбизнес». 27 марта 2020 года, через два месяца после оставления министерского поста, Касаев создал строительную компанию «Домус», где является директором и единственным владельцем.