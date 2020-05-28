Если бы США прекратили на время пандемии коронавирусной инфекции транспортное сообщение с Западной Европой так же, как это было сделано в случае с Китаем, страна могла бы избежать нынешнего кризиса, пишетСальваторе Бабонес в статье, опубликованной 27 мая в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вызванный коронавирусной инфекцией кризис уже обошелся правительству США в $3 трлн. Какой ущерб будет американской экономике вообще, пока никто не знает. На этом фоне актуален вопрос, можно ли было избежать такого развития событий. Кроме того, как и очень многое в политической жизни США, кризис с пандемией оказался крайне политизирован, и найти золотую середину оказывается очень непросто.

Тем не менее именно в непростой ситуации и оказалась страна, пострадавшая от пандемии в такой же степени, как и вся Западная Европа, которая во многом приближается к США по уровню доходов, здравоохранения и населения. Ряду европейских стран — Германии, Дании и Норвегии — сопутствовала большая удача в борьбе с пандемией, другие же — Франция, Испания, Италия, Соединенное Королевство и другие — показали себя гораздо хуже.

Если присмотреться к США внимательнее, то можно заметить такую картину: в некоторых штатах ситуация была такой же благоприятной, как и в самых «удачливых» странах. Например, в штате Техас эпидемиологическая ситуация была лучше, чем в Бельгии и Нидерландах, несмотря на приблизительно одинаковую численность населения. Густонаселенные штаты Калифорния и Флорида смогли избежать наиболее негативных проявлений пандемии. В них число жертв патогена сопоставимо с числом погибших в ФРГ. Если убрать из общеамериканской статистики штат Нью-Йорк, то окажется, что ситуация в целом не столь плачевна.

The National Guard Коронавирус в США

Пока члены Демократической партии пытаются возложить вину за пандемию на президента Дональда Трампа, а тот пытается переложить ее на Китай, может ли быть так, что виновником прихода эпидемии в США является Европейский союз?

Китай — простая цель, как потому, что именно в нём и произошла первая вспышка, так и потому, что КНР не пользуется популярностью ни у демократов, ни у республиканцев. Китай с самого начала скрывал информацию о том, насколько серьезную угрозу представляет собой уханьская пневмония, а также сделал так, чтобы ВОЗ не рекомендовала вводить запрет на въезд людей с территории КНР, хотя китайские власти и ввели жесткие меры внутри страны. Иными словами, Пекину есть за что ответить. Однако всё это затмевает тот факт, что пандемия коронавирусной инфекции пришла в США не из Китая, а из Европы.

Как показали генетические исследования, большинство случаев заражения коронавирусом в США можно проследить до Нью-Йорка, в который патоген был завезен по большей части из Западной Европы. Пока в феврале всё внимание было уделено Китаю, оказалось, что вирус уже был широко распространен в Нью-Йорке. Введенный Трампом запрет действительно защитил страну от «китайского вируса», как его назвал глава Белого дома. Такой шаг, однако, никак не остановил проникновение инфекции из Европы.

Из-за того, насколько тесные взаимоотношения Вашингтон поддерживает с КНР, неудивительно, что США стали первой страной за пределами Восточной Азии, которая поняла весь риск коронавируса для общественного здравоохранения. Уже в январе все прибывающие из КНР стали проходить тестирование, к февралю был введен запрет на въезд из Китая. Те же, кто возвращался в США из Уханя, проходили обязательный карантин.

Cnic.navy.mil Американский супермаркет во время коронавируса

Примеру США последовали Новая Зеландия и Австралия, которые также прекратили транспортное сообщение с Китаем. Эти «островные» государства, у которых нет бесперебойного авиасообщения с Европой, в целом легко перенесли пандемию. Основная же часть австралийских случаев была завезена из США. Поэтому если бы Канберра ввела запрет на въезд из США, она могла бы вообще избежать пандемии.

В случае с Европой и США та же история: хотя Трамп и говорил о необходимости ввести запрет на въезд людей из Италии еще на пресс-конференции 26 февраля, тогда политический класс США не хотел вводить дополнительных запретов, а ввести их следовало бы. Если бы Трамп пошел на этот шаг всего лишь на две недели раньше, США могли бы избежать этого масштабного кризиса. Когда Трамп наконец ввел запрет на въезд из стран Шенгенской зоны, критиков как внутри страны, так и за ее пределами «чуть не хватил удар»: лидеры ЕС сразу же осудили шаг Трампа, тогда как один из чиновников блока заявил, что Трамп «бьет лежачего». Внутри страны эпидемиологи и разного рода политиканы также обрушились на этот запрет. Ярче всего себя показал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который сначала молчал, а затем заявил, что Трамп ввел запрет на въезд из Европы недостаточно оперативно.

Если бы Соединенные Штаты проявили такую же осторожность в отношениях с Европой, как и с Китаем, можно было бы избежать полномасштабного прекращения работы американской экономики. Если бы власти просто приостановили внутреннее авиасообщение, большая часть страны могла бы остаться открытой. Федеральному правительству было бы гораздо дешевле заплатить авиакомпаниям, чтобы они не летали, чем компенсировать ущерб, нанесенный продолжавшимся перед пандемией авиасообщением. Пожертвуй авиаперевозчики несколькими месяцами, и общенациональной эпидемии не было бы.

Пункт досмотра в аэропорту США

В сложившейся ситуации работа авиаперевозчиков в любом случае оказалась прекращена. Задержка этого решения купила им месяц, но обошлась очень дорого остальной экономике США. То же самое можно сказать о морских пассажирских перевозчиках, которым было разрешено работать до середины марта, несмотря на знание того, что риски распространение коронавируса были очень высоки. В течение решающего месяца Вашингтон стремился сэкономить пенни, а потерял доллар.

По мере того как ущерб от пандемии достигает отметки в триллионы долларов, очевиден тот урок, который можно уяснить на будущее, — закрытие границ работает. Эпидемиологи и прочие эксперты в области общественного здравоохранения, возможно, не хотят этого признавать, но это правда. Чтобы доказать это, можно просто посмотреть на опыт «островных» стран, таких как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань, и сравнить их с другими островными государствами, такими как Ирландия и Великобритания. Всемирная организация здравоохранения и ее сторонники продолжают выступать против закрытия границ, но когда разразится следующая эпидемия, остальные будут готовы прекратить работу аэропортов — и дать остальному обществу жить и работать как ни в чём ни бывало.