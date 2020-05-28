С момента вступления в свою должность президент США Дональд Трамп неоднократно оскорблял профессионалов по вопросам внешней политики, которые постоянно обвиняют его в большом числе просчетов. И самый вопиющий из них — то, что Трамп «плохо обращается с союзниками». На самом же деле Вашингтону давно пора перестать действовать в выборе союзников по принципу «чем больше, тем лучше» и начать внимательнее относиться к тому, с кем они формируют альянсы, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда РейганаДаг Бендоув статье, опубликованной 27 мая The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По мнению разного рода экспертов, глава Белого дома совершает «нападки» на систему альянсов США, которой уже 70 лет, ставя под сомнения обязательства Вашингтона в рамках НАТО, требуя увеличить вклад союзников в обеспечение их безопасности, а также говоря о том, что союзники, которые не хотят платить за свою безопасностью, могли бы обеспечить ее за свой счет. В результате союзники США в Азии и Европе теперь сомневаются в способности США вновь стать заслуживающим доверия гарантом безопасности. Для ряда из них такая оценка деятельности Трампа — жесточайшая критика, даже осуждение. Она обусловлена принадлежностью их к тому самому «пузырю», против которого и выступает глава Белого дома.

Если же обратиться к цифрам, то выяснится, что спустя 75 лет после Второй мировой войны совокупный экономический потенциал стран Европы превосходит российский в десять раз, демографический — в три раза. Несмотря на это, континент по-прежнему «беспомощен» против Москвы и ожидает защиты со стороны США. И ни один из якобы уязвимых членов НАТО не направляет на нужды обороны такую часть своей экономики, как США. Этого нельзя сказать даже о странах Прибалтики и Польше, которые постоянно требуют американского военного присутствия.

Совместные упражнения войск Венгрии и США, во время учений НАТО «Железный меч»

Среди крупнейших и наиболее процветающих стран континента Италия и Испания едва беспокоятся о том, чтобы создать свои вооруженные силы. Боеготовность Германии смехотворна, несмотря на постоянные призывы к проведению реформ. Только у Соединенного Королевства и Франции есть вооруженные силы, обладающие достаточно боеспособностью и использующиеся, прежде всего, в конфликтах на территории их бывших колоний. Они, в частности, продемонстрировали небольшой интерес в том, чтобы противостоять России для спасения «новой Европы».

Предыдущие президенты бичевали, плакали, умоляли, просили, требовали и скулили о том, что страны Европы не предпринимают необходимых усилий, но всё было безрезультатно. Европейские государства, очевидно, не особенно обеспокоены нападением. И они полагают, что Вашингтон спасет их, если произойдет нечто неожиданное. Так зачем беспокоиться обеспечением своей безопасности? С точки зрения США, не кажется критика вполне уместной?

Затем, не стоит забывать о том давлении, которое президент США оказывает на Южную Корею и Японию с тем, чтобы они делали больше. Безусловно, выбранный Трампом тон груб, но для того много поводов. Война в Корее закончилась 67 лет назад, и на сегодняшний день ВВП Южной Кореи в 53 раза больше северокорейского. По демографическому же потенциалу Юг превосходит Север в два раз. Так зачем Сеулу нужно, чтобы американский гарнизон обеспечивал его защиту, и почему Южная Корея не сможет принять необходимые меры для обеспечения собственной безопасности?

Кроме того, КНДР ведет разработку ядерного оружия лишь с одной целью — для защиты от США, которые доказали свою склонность к свержению неугодных им режимов. Пхеньян пойдет на применение ядерного оружия лишь в одном случае: если в войну КНДР и Южной Кореи вмешаются США. В этом случае актуален вопрос, есть ли для США что-то на Корейскому полуострове, что оправдывает такой риск? Внешняя политика, гарантии обороны и военные развертывания должны меняться по мере изменения обстоятельств. Альянс США и Южной Кореи больше не имеет смысла.

Lsm.lv Испытания ракеты Хвасон-14. КНДР

С другой стороны, Токио, который годами направлял на оборону недостаточно средств, даже во время холодной войны. Если бы Япония, когда она была второй в мире по объему экономики, вкладывала в свою оборону больше, Китаю, прежде чем он смог бы подумать о том, чтобы догнать по военному потенциалу США, пришлось бы сначала поравняться со своим соседом. Безусловно, в Токио ссылаются на «мирную конституцию». Тем не менее ее можно изменить, отмечает автор, чего не произойдет, пока на территории страны будут находиться защищающие американские войска. В этом азиатском государстве предполагают, что Вашингтон будет готовить подставить под удар Лос-Анджелес для спасения Токио. Тем не менее такой вариант неприемлем для США.

Разного рода эксперты также сетуют на то, что отныне другие страны не верят в данные Вашингтоном гарантии безопасности. Что неплохо, с точки зрения автора, поскольку если вечно успокаивать американских союзников, у них не будет мотивации делать больше для обеспечения собственной безопасности. Есть что-то извращенное в том, что иностранные государства считают, что Вашингтон обязан убедить их в том, что он достоин защищать их.

Нет никаких сомнений в том, что союзники полезны в бою, но их нужно рассматривать как средство, а не как самоцель. Иными словами, США должны набирать себе союзников тогда, когда им это необходимо. Сегодня Вашингтон относится к союзникам как к цели, считая, чем больше, тем лучше. По сегодняшней логике выходит, что США выигрывают от того, что набирают себе беспомощных клиентов, которых должны защищать от вооруженных ядерным оружием врагов. Действительно, Дядя Сэм смотрит на союзников как на друзей в Facebook, преследуя основную цель — набрать как можно больше, какую бы ценность они ни представляли. Чем еще объяснить включение Северной Македонии и Черногории в НАТО?

Сегодня у США нет причин для конфликта с Россией. Ее президент Владимир Путин — «тот еще тип», но он не продемонстрировал никакого стремления к войне против Европы, даже против его соседей в «новой Европе», не говоря уже о США. Нет таких жизненно важных интересов, из-за которых Вашингтон и Москва могли бы оказаться в состоянии вооруженного конфликта. Поэтому напрашивается вопрос, каким образом членство в НАТО выгодно для США. И страны Европы, и государства Азии вполне могут обеспечить собственную безопасность.

Kremlin.ru Встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

США могли бы взять на себя определенную роль противовеса там, где появляется новый потенциальный гегемон — Китай. Тем не менее и здесь Вашингтон не должен вмешиваться в противостояние Пекина с Токио или Манилой из-за периферийных островов. Напротив, США должны способствовать тому, чтобы их союзники брали на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Прекращение устаревших союзов не исключает сотрудничества на равных для продвижения общих интересов, таких как борьба с терроризмом и пиратством, обеспечение кибербезопасности и многого другого. Всё острее встает вопрос того, каким образом противодействовать Китаю. В рамках менее формальных партнерских отношений появляется возможность разрабатывать планы, проводить совместные учения, обеспечивать доступ вооруженным силам друг друга на свои базы и многое другое. Те, кто выступает за широкую систему альянсов, ведут себя так, как будто США может работать с другими народами, только пообещав защитить их. Такое видение могло быть привлекательным для ряда стран-просительниц, но не для США.

Во внешней политике Дональда Трампа есть что критиковать, но его отношение к альянсам сюда не относится. «Пузырь» превратил их в священную корову. Тем не менее политики должны начать рассматривать альянсы только как один из многих способов обеспечения безопасности в США.