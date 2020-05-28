Эпидемиологическая обстановка в Москве начала стабилизироваться, и вся сфера услуг ждёт самой важной новости — с какого числа можно открыться. Коллеги из других регионов уже приступили к работе, многие салоны красоты открыли свои двери для клиентов.

Парикмахерская

Когда дата открытия в Москве будет известна, клиенту достаточно будет позвонить и записаться на определенное время и день, а вот салону красоты предстоит достаточно серьезная работа.

В первую очередь необходимо рассчитать новый бюджет каждой услуги. Скорее всего, цены увеличатся из-за дополнительных затрат на костюмы для персонала, дезинфицирующие средства, установки видеонаблюдения для контроля процесса, увеличение временного интервала услуги.

Руководителям салонов необходимо будет ознакомить сотрудников с недавними рекомендация Роспотребнадзора относительно сферы услуг. В первую очередь это дополнительные санитарные меры. Помимо основных: стерилизация инструментов и рабочих поверхностей, уборка помещений, очистка воздуха, утилизация волос и расходных средств, персонал обязан перед открытием салона и каждый день работы проводить генеральную уборку с дезинфицирующими средствами, проветривать помещение после каждого клиента, между записью клиентов обрабатывать антисептиком все контактные поверхности (ручка двери, кресла, зону мойки и т.д.).

Demidland Барбершоп

Во всех местах нахождения людей необходимо будет нанести специальную разметку для сохранения социальной дистанции. Кроме того, в течение рабочего дня требуется обеззараживать воздух с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов и для сотрудников дополнительно будут установлены антисептики на рабочих местах

Запись клиентов будет составляться таким образом, чтоб сохранять социальную дистанцию в помещении, и интервал между записями увеличится до 20 минут. Из-за этого уменьшится количество обслуживаемых клиентов в день.

Сотрудники салона будут обслуживать клиентов в масках, перчатках и специальных защитных костюмах, клиенты тоже будут в масках и перчатках. Расстояние между рабочими зонами увеличено до 1,5 метров в целях соблюдения дистанции.

Перед началом и в течение рабочего дня все сотрудники салона красоты будут проходить медицинский осмотр. Будет бесконтактно, тепловизором измеряться температура, выявляться наличие и отсутствие простудных симптомов. При появлении первых симптомов любой простуды сотрудник неотлагательно отстраняется от работы. Для сотрудников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных, живущих в одном помещении с людьми группы риска, сохранится режим самоизоляции.

Мастер работает над стрижкой

Для клиентов при входе в помещение будут расположены антисептики, содержащие более 70% этилового спирта. Часть привычного для клиента сервиса будет приостановлена. Так, во время ожидания клиенту не будут предлагать чай или кофе.

За соблюдением всех правил и норм, помимо видеонаблюдения, следят руководители и администраторы салона красоты. Все защитные и дезинфицирующие средства должны быть приобретены заранее и заготовлены с запасом на следующие 5 рабочих дней.

По разным причинам не все салоны красоты смогут осуществить все рекомендации Роспотребнадзора, поэтому в первое время после разрешения начать работу сфера красоты заработает не в полную мощность. Часть салонов красоты вовсе прекратит свою деятельность из-за отсутствия денежных средств. Те, которые выживут, будут более серьёзно относиться к своему бизнесу, его планированию.