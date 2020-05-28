Специально для ИА REGNUM ситуацию на рынке арендного жилья, комментирует руководитель благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь», центра юридической и психологической поддержки для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации Олеся Соловьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

В период пандемии и всеобщей самоизоляции для борьбы с финансовым кризисом многие объединяются и поддерживают друг друга. В социальных сетях делятся советами, рассказывают, как и где сэкономить на покупках, или советуют друг другу местный малый бизнес в районе, которому важен каждый клиент и заказ. Образовательные центры открывают бесплатный доступ к своим курсам. Но так поступают далеко не все. У кризисных ситуаций есть и обратная сторона.

К сожалению, некоторые восприняли тяжелую ситуацию, в которой оказались люди, как дополнительную возможность нажиться на них. О конфликтах между владельцами жилья их квартирантами и о том, как не дать себя обмануть, мы и расскажем в этой статье.

Около 10 млн россиян снимают квартиры. В период самоизоляции многие потеряли работу, сократился доход, кому-то необходимо сменить место жительства, чтобы оказывать помощь близким. Ситуации бывают разные. Большинство арендодателей охотно снижают арендную плату на месяцы самоизоляции, идут навстречу арендаторам, ведь в ближайшие месяцы спрос на аренду жилой недвижимости упадет и найти хороших квартиросъемщиков будет непросто.

В. Г. Васильев. Семья командующего.1938

Так, по данным крупнейшего интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья (Циан.ру), спрос на аренду московских квартир в мае упал более чем на 70%. Эксперты также предупреждают, что в летний период ситуация станет еще хуже, и арендодателей ждет массовое досрочное расторжение договоров аренды.

Вот, например, Анна из Москвы снимает квартиру уже более 2 лет: «Мы с мужем и двумя детьми снимаем квартиру рядом со школой детей. Раньше и я, и муж работали, но 1 марта мужа отправили в неоплачиваемый отпуск, а моей зарплаты хватит только на питание семьи. Хозяйка квартиры пошла нам навстречу и снизила арендную плату на 50%, с возможностью заплатить за летние месяцы в августе — октябре, когда у мужа возобновится работа».

Но есть и те, кто готов воспользоваться ситуацией, чтобы незаконно обогатиться. По статистике, каждый 14 арендодатель пытается найти причины, чтобы не возвращать арендатору страховой депозит, используя надуманные предлоги. Только за май 2020 года и только в наш центр юридической помощи женщинам поступило более 50 запросов на консультации, связанные с вопросами расторжения договора аренды жилья.

Ольга из Новосибирска поделилась с нами своей историей: «Я снимала квартиру, проблем не было, вовремя оплачивала. Моя дочь в связи с ситуацией с коронавирусом, работает в круглосуточном режиме, без выходных. А у нее двое маленьких детей. Мы приняли решение, что летом дети будут со мной, чтобы дочь могла работать. Я заранее сообщила собственнице квартиры, что по семейным обстоятельствам мне необходимо найти другую квартиру, где будет возможно находиться с двумя детьми. Хозяйка квартиры попросила меня съехать ранее запланированной даты с возвратом залога, но в день приемки квартиры залог возвращать отказалась, хотя никаких повреждений и недоплат с моей стороны не было, что отражено в акте приема квартиры. Отказ она мотивировала тем, что договор прекращен раньше срока — и в этом случае залог не возвращается».

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Что делать в подобной ситуации? Часто арендодатели ссылаясь на досрочное расторжение договора отказываются возвращать залог.

Рассмотрим судебную практику на этот счет.

В большинстве случаев, мировой суд встает на сторону истца, залог рассматривается как страховая сумма на случай, если при приеме квартиры будут обнаружены повреждения имущества, либо будет присутствовать задолженность за воду и свет, междугородние телефонные переговоры. Залог должен быть возвращён нанимателю в случае расторжении договора найма жилища после того, как собственником последнего будет проведена проверка сохранности имущества, а также наличия задолженностей за предусмотренные договором платежи.

При отсутствии задолженности по платежам, а также при нахождении жилого помещения и имущества в должном состоянии, сумма залога подлежит возврату нанимателю в полном объёме. Если присутствуют задолженности, повреждение имущества или жилого помещения, арендодатель имеет право удержать сумму причиненного ущерба из залога.

Досрочное расторжение договора по согласованию сторон не является причиной в удержании залога и попадает под ст. 395 ГК РФ — пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания.

Если арендодатель отказывается возвращать залог по причине досрочного расторжения договора, необходимо составить исковое заявление и обратиться в суд.

Судебная практика показывает, что данные дела рассматриваются в пользу истца. Например, 15 августа 2016 года мировой судья судебного участка Центрального района города Сочи Краснодарского края решил исковые требования о возврате денежных средств удовлетворить.

Оноре Домье. Защитник

Мировой суд Солнцевского судебного района 13 октября 2016 года также удовлетворил исковые требования по возврату страхового депозита при досрочном расторжении договора. Из мотивированного решения судебного участка мирового судьи Железнодорожного района Екатеринбурга следует, что исковое заявление о взыскании страховой депозитной суммы (залога) по договору найма жилого помещения удовлетворено в пользу истца.

Необходимо отметить, что собственники квартир часто рассчитывают на то, что арендаторы не пойдут в суд, и пользуются этим. Но им необходимо учитывать, что при обращении в суд, судебные расходы ложатся на проигравшую сторону — арендодателя, неправомерно удерживающего и пользующегося чужими денежными средствами, и в итоге они потеряют значительно больше.

Если вы столкнулись с такими арендодателями, не опускайте руки. Сперва подготовьте и отправьте досудебную претензию с предложением урегулировать вопрос, не обращаясь в суд. Если это не принесло ожидаемого результата, подавайте исковое заявление в мировой суд — и помните, в большинстве случаев судья встает на сторону истца и обязывает владельца жилья вернуть квартиранту сумму залога.