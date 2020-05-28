Адвокат Денис Цыпин подал в Печерский суд исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, передает «Провінція» (Черкассы). Напомним, Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что против Бондаренко ведется 19 уголовных производств и «с такими бандитом» он «за один стол не сядет». «Вот ответ на это обвинение, — сказал Цыпин в своем видеообращении, демонстрируя текст иска. — Наш справедливый неподкупный Печерский районный суд города Киева рассмотрит исковое заявление и определит, кто прав, а кто нет, и может ли президент Украины называть любого в этой стране бандитом. Я считаю, что это незаконно. Итак, посмотрим. И увидимся с президентом Украины в суде». Как видно из текста искового заявления, Бондаренко просит суд взыскать с Зеленского в свою пользу моральный вред за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривны.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Одесса присоединилась к акции против политики Зеленского, сообщает «Думская» (Одесса). Акция в рамках всеукраинского протеста «Стоп реванш!», приуроченного году правления президента, состоялась в центре города возле памятника Дюку. Более 200 человек с флагами и плакатами собрались на площади, чтобы выразить свое отношение к политике действующего главы государства. В акции приняли участие представители партии «Европейская солидарность», ветераны вооруженных сил — участники «российско-украинской» войны, представители добровольческого движения, волонтеры, участники одесского Евромайдана и ряда общественных организаций. «Такие акции сейчас проходят по всей Украине. Люди собрались, чтобы напомнить власти: движение сопротивления капитуляции никуда не исчезло», — заявил депутат Алексей Гончаренко. «К сожалению, проблемы не закончились, власть все еще проявляет слабость и демонстрирует страх перед Путиным, — сказал он. — Сегодня у нас и карантин, и коронавирус, но мы все прекрасно понимаем, что наибольшей опасностью остается вирус короны российской империи, которая пытается сделать нас своей частью и лишить независимости и нашего европейского будущего. При этом миллионам украинцев понятно одно: будущее Украины — в Европе, наша страна должна быть независимой, суверенной. Крым — это Украина. Донбасс — это Украина». Закончилась акция флешмобом — участники надели маски с изображением главы офиса президента Андрея Ермака. В руках они держали плакаты, намекающие на скандальные ситуации, в которых оказывался Ермак на своем посту. В конце мероприятия человек с лицом Зеленского символически изобразил знаменитый эпизод игры на рояле из раннего творчества президента.

President.gov.ua Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

CШA будут пoмoгaть в paзвитии туpизмa нa югe Xepcoнщины, информируют «Херсонцы» (Херсон). 21 мaя в Гeничecкe был пoдпиcaн мeмopaндум o coтpудничecтвe мeжду Гeничecким гopcoвeтoм и Aгeнтcтвом пo мeждунapoднoму paзвитию Гocдeпapтaмeнтa CШA (USAID) по проекту «Экoнoмичecкaя пoддepжкa Bocтoчнoй Укpaины». «Имeннo блaгoдapя ему peгиoн Пpиaзoвья cмoжeт пoлучить нoвый тoлчoк в paзвитии инфpacтpуктуpы туpизмa. Cpeди пepвooчepeдныx зaдaч — coздaниe eдинoгo бpeндa и кoнкуpeнтocпocoбнoгo туpиcтичecкoгo пpoдуктa, улучшeниe инфpacтpуктуpы и кaчecтвa пpeдocтaвлeния уcлуг, a тaкжe opгaнизaция мoщнoй peклaмнoй кaмпaнии туpиcтичecкиx вoзмoжнocтeй peгиoнa. Bижу в пoдпиcaнии мeмopaндумa нoвый шaг для peaлизaции нaшиx aмбициoзныx плaнoв», — cкaзaл диpeктop пpoeктa Мaйкл Пиллcбepи. Гpaнтoвaя и oбpaзoвaтeльнaя пoмoщь пpeдпpинимaтeлям нa вocтoкe Укpaины пpeдocтaвляeтcя USAID в paмкax инфopмaциoннoй кaмпaнии «Bocтoк экoнoмичecкиx вoзмoжнocтeй».

В документах об американских биолабораториях в Украине упоминаются Одесса и Херсон, пишет «Таймер» (Одесса). Министерство обороны США в рамках «Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность» предоставляло техническую помощь лабораториям в Украине, которые были ранее построены и модернизированы при содействии американского Агентства уменьшения угрозы (до 1998 года — Агентство специального оружия обороны). Об этом говорится в ответе министерства здравоохранения Украины на информационный запрос Українських новин. Уточняется, что до остановки программы в 2014 году на Украине уже были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий на базе областных лабораторных центров в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской, областях, а также на базе республиканского лабораторного центра Крыма. Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного между министерством по вопросам европейской интеграции Украины и американской компанией «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп». Согласно ему в 2016 — 2019 годах планировалось освоить 1,28 млн долларов. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ (Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями). В меморандуме отдельно прописывается, что участвовать в программе могут лишь лаборатории и институты МОЗ Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Кроме того, в документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям «Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп». Более точные данные содержатся в регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года Максимом Нефедовым, занимавшим тогда пост первого замминистра экономики. Там перечислены 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также пять лабораторий в Киеве и Киевской области, две лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днепропетровске и Одессе. Напомним, что в конце апреля посольство США в Киеве подтвердило, что американское правительство действительно финансирует работу на Украине нескольких бактериологических лабораторий, специализирующихся на работе с опасными патогенами и токсинами.

(сс) jarmoluk Лаборатория

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь назвал «подлым» и «низким» заявление бывшего канцлера Германии, ныне председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера, в которой тот сравнил украинского посла Андрея Мельника с «карликом», рассказывает «Збруч» (Галичина). «Но, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься… Этот комментарий Шредера — предостережение для других сторонников России в Европе: не водитесь с российскими деньгами», — прокомментировал замминистра, добавив, что МИД не даст обидеть посла. 26 мая Шредер представил собственный подкаст. В своем комментарии он раскритиковал интервью Андрея Мельника берлинской газете Der Tagesspiegel, в котором украинский дипломат выступил против призыва экс-канцлера снять санкции из Москвы, а также смириться с тем, что Крым принадлежит России. Тогда Мельник назвал Шредера «топ-лоббистом Путина», а сами заявления бывшего канцлера — «бесстыдными». В своем подкасте Шредер отреагировал: «Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то посол, то бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины, меня критикует? Да-да, какой-то карлик с Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии».

В Венгрии уверены, что Зеленский скоро изменит закон об украинском языке, передает Mukachevo.net (Мукачево). Будапешт ожидает изменений после совместного украинского-венгерского саммита. Об этом заявила Чилла Фединец, научный сотрудник Института социальных исследований Венгерской академии наук. «Это пока не касается украинского закона об образовании, но ожидается, что положения закона о языке, касающиеся венгерского меньшинства, будут смягчены после запланированной встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Зеленского», — отметила Фединец в интервью MTI. Эксперт по украинским вопросам напомнила, что президент Украины выразил намерение урегулировать венгерско-украинские отношения с Орбаном в рамках двусторонней встречи. По ее словам, украинско-венгерские отношения требуют перезагрузки. Ведь с тех пор, как Зеленский занял пост президента, он уже встретился с лидерами всех «важных» стран, а также с лидерами стран, соседствующих с Украиной. Исключение составляет только Венгрия. Ранее венгерский ученый уже заявляла, что «закон об украинском языке будет иметь катастрофические последствия для закарпатских венгров».

Виктор Орбан

Днепропетровские ракетчики могут вытеснить россиян из проекта «Антарес», утверждает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). У Украины (читай, Южмаша» и КБ «Южного») есть все шансы занять своими изделиями место россиян в американской космической программе «Антарес». Так считает новый глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов. «Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум. Мы уже дали альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагают россияне американцам», — заявил он. Свою точку зрения Усов подкрепляет тем, что украинские ракетостроители входят в своеобразный элитный клуб государств, которые обладают полным циклом производства ракетных двигателей. Таких стран в мире только пять, в отличие от стран, которые могут создавать какую-то космическую технику. Новое руководство ГКАУ всерьез настроено отстаивать национальные интересы на мировом космическом рынке. «У нас есть американский проект по созданию среднего ракетоносителя Antares, где мы поставляем две первые ступени в год. Однако этого мало. Но я уже говорил о наших возможностях относительно двигателей. Мы можем стать частью многих американских программ. И это даст пользу всем: американской стороне — качественную продукцию и независимость от России, а украинской — добавленную стоимость для наших предприятий», — говорит Усов. Напомним, что сегодня «Южмаш» изготавливает только основную конструкцию для первой ступени «Антареса». В самой ступени используется российский двигатель РД-181. Ракета-носитель «Антарес» выводит на орбиту космические грузовики для МКС.