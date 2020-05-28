О важности содействия отечественному предпринимательству и конкретных мерах поддержки ИА REGNUM рассказал директор Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

ИА REGNUM:Владимир Андреевич, как вы оцениваете состояние малого и среднего бизнеса в текущих условиях?

— На фоне существующих ограничений в наибольшей мере пострадал малый и средний бизнес, ориентированный на предоставление услуг в режиме офлайн. Организации, оказывающие услуги в сферах общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, развлечений, а также индустрии красоты столкнулись с невозможностью эффективной работы в прежнем режиме.

При этом у предпринимателей сохранилась необходимость платить заработанную плату сотрудникам, арендные платежи, налоги, кредиты и иные взносы. Все виды бизнеса, которые не успели перейти на предоставление услуг в режиме онлайн, сейчас подвержены риску банкротства.

В России уже сейчас на федеральном уровне принимаются отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса — преимущественно в части отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, но в текущих условиях одной этой помощи недостаточно — предпринимателям требуется дополнительная поддержка.

ИА REGNUM:О каких мерах в качестве дополнительной поддержки бизнеса идет речь?

— Торгово-промышленная палата работает в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом. Ведется работа по сбору, анализу и систематизации проблем предпринимателей, возникших в условиях существующих ограничений. На основе которых вырабатываются консолидированные предложения и направляются в адрес правительства России и профильных органов государственной власти. Все наши предложения направлены на сохранение действующих предприятий, существующих рабочих мест, а также устойчивое развитие всех отраслей экономики.

Не могу не отметить тот факт, что Торгово-промышленная палата России запустила консультационную линию по вопросам выхода предпринимателей на рынок электронной торговли. Данный проект был инициирован экспертами Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции и был запущен 26 мая в День российского предпринимательства.

Помимо этого, Торгово-промышленная палата Российской Федерации предоставляет программы лояльности своим членским организациям. Нами проделана большая работа в этом направлении. Мы ведем работу в сфере выстраивания коммуникаций с потенциальными партнерами, в рамках предоставления преференций для членов системы палат в России.

В текущих реалиях мы заинтересованы во взаимодействии с крупными банками. Сотрудничество с кредитными организациями позволит не только технически оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, но и придать уверенности в завтрашнем дне.

ИА REGNUM:Владимир Андреевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о программе лояльности, которая действует для членов системы ТПП РФ.

Smolenskcci.ru Владимир Маслов

— Сегодня Торгово-промышленная палата России — это эффективная площадка для диалога между бизнесом и государством на всех уровнях. Одним из основных преимуществ, которое получает предприниматель — член системы ТПП РФ, является представление и защита палатой его интересов в органах исполнительной и законодательной власти.

Также палата России работает над созданием системы дополнительных преференций для членских организаций. Получая преференции от наших партнеров, члены палат получают выгоду в виде приобретения товара или услуги по цене ниже рынка, и, как следствие, экономят свой бюджет.

Мы не являемся первооткрывателем в этом вопросе. Программы лояльности существуют во всем мире и ориентированы на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. И главная их задача — востребованность клиентом. Мы придерживаемся именно этой позиции в разработке нашей программы лояльности.

В настоящее время для предпринимателей — членов системы торгово-промышленных палат в России доступны специальные условия обслуживания от таких организаций, как «ЭКСПОЦЕНТР», «Центр международной торговли», «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА», АНО ДПО «МИМОП»; РЭУ им. Г. В. Плеханова, СКБ Контур, «Лаборатория Касперского», «Мегафон» и Компания «Гарант».

Мы постоянно работаем над расширением перечня организаций, участвующих в программе лояльности. Так, например, в ближайшее время к ним добавится АК «Сибирь». Договоренности с ними уже достигнуты.

ИА REGNUM:А какие меры в рамках программы лояльности были направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии?

— Например, компания «МегаФон» открыла бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса, что позволило членам системы ТПП РФ оставаться на связи с сотрудниками в условиях карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

В рамках нашего сотрудничества и учитывая реальные потребности современного бизнеса, с компанией «МегаФон» были достигнуты договоренности о предоставлении корпоративного тарифного плана на мобильную связь для новых и действующих членов системы ТПП РФ.

РЭУ им. Г. В. Плеханова открыл бесплатный доступ к обучающему контенту нашим членским организациям.

Brateevsky Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

В текущих сложных условиях компания «Гарант» в качестве информационной поддержки для членов системы ТПП РФ предоставила дополнительные возможности, направленные на обеспечение максимально оперативного информирования и консультирования по всем мерам, принимаемым органами государственной власти.

Это бесплатный доступ к интернет-версии системы ГАРАНТ и бесплатный доступ к трансляции семинаров. Компания СКБ «Контур» в качестве поддержки членам системы ТПП РФ предоставила часть своих решений на специальных условиях.

Конечно, все вышеперечисленные предложения — это только небольшая часть мер, которые входят в программу лояльности. Они были специально разработаны и носят временный характер, а также направлены на поддержание предпринимателей в этот непростой период, но именно в этот период членские организации нуждаются в созданных механизмах.

ИА REGNUM:Каким образом предприниматели могут воспользоваться специальными условиями в рамках программы лояльности?

— Все достаточно просто. На нашем официальном сайте есть отдельный раздел, посвященный преференциям для предпринимателей — членов системы ТПП РФ. Для получения преференции предпринимателю необходимо ввести данные своей организации и нажать кнопку «получить преференцию». После этого система автоматически проверит актуальность его членства в ТПП РФ, сотрудник палаты свяжется с предпринимателем и проинформирует о порядке получения соответствующей скидки.

Вместе с тем мы понимаем, что данный ресурс необходимо развивать с участием предпринимателей, и мы предлагаем нашим членским организациям предоставлять нам информацию о федеральных компаниях, продукты и услуги которых будут им интересны.

Хотелось отметить, что мы открыты и готовы к диалогу, готовы оказывать помощь и поддержку бизнесу.