Госкомпании передадут в одни руки, уверенно сообщает «Парламентская газета». По данным издания, Росимущество сможет влиять на деятельность госкомпаний от имени государства самостоятельно, без вмешательства отраслевых министерств, которые в иных случаях полностью перетягивают на себя одеяло, снижая эффективность менеджмента. В Минфине, который и разместил на портале проектов нормативных актов соответствующий проект постановления правительства, убеждены, что концентрация управления госкомпаниями у одного федерального органа исполнительной власти, который одновременно является и акционером, и отраслевым регулятором, способствует возникновению конфликта интересов, что мешает долгосрочным целям деятельности акционерного общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Минфин

Между тем напомним, что именно Минфину подведомственно Росимущество. Отказ от влияния отраслевых министерств в пользу исключительно Росимущества приведет, в свою очередь, к концентрации полномочий у Минфина. Не возникает ли и в этом случае конфликта интересов? Минфин сегодня не только через Бюджетный кодекс сконцентрировал власть над всеми субъектами хозяйственной деятельности страны, но и через ФНС сконцентрировал цифровые данные всех ключевых ведомств страны, а теперь хочет в обход многих ведомств управлять отраслевым госимуществом.

С одной стороны, понятно, действительно, порою отраслевые министерства могут иметь «за спиной» довольно корыстные интересы, тем самым мешая эффективно пополнять бюджет, в том числе за счет средств от распоряжения ими госимуществом. А с другой, возникает вопрос — насколько эффективно управление самого Росимущества под крылом Минфина? Разве к этому ведомству нет претензий и не возникало скандальных ситуаций вокруг управления им госимуществом? Но наиболее важным все-таки является вопрос возможной оптимизации госимущества. Минфин, как известно, любит оптимизировать расходы. Не к исполнению ли мечты Алексея Кудрина, Германа Грефа и, вероятно, Антона Силуанова по приватизации «Всея Руси» Минфин и затеял этот проект? Как известно, до сих пор исполнению этих планов в полном объеме мешали либо отраслевые министерства, либо убыточность некоторых компаний, от которых у приватизаторов было бы больше проблем, чем прибыли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

Неожиданно помешала этим планам и пандемия, переключив внимание всего мира на решение других, более важных проблем. Однако Минфин продемонстрировал желание во чтобы то ни стало, здесь и сейчас, несмотря ни на что, решить вопрос, связанный с управлением госимуществом, завязав его на себя. Хотя глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин буквально на днях говорил о первоочередной важности и необходимости перехода государства к производству высокотехнологичной продукции, то есть перехода экономики со старых рельсов на новые. Но Минфин РФ снова взялся за старое.

Издание упоминает примеры неэффективного использования бюджетных средств существующими госкомпаниями. Опустим вопрос, почему, когда речь идет об эффективности управления госимуществом, приводятся факты неэффективного использования бюджетных средств, выявленные СП, но раз уж так, то спросим, почему же, несмотря на все призывы к СП провести тщательную проверку эффективности использования средств Роснано, проверка до сих пор так и не осуществлялась? А ведь нам необходимо сейчас знать, что у России есть за плечами для разворота к высокотехнологичному производству. Ведь именно Роснано, а также ряду других компаний, например Сколково, государство выделяло огромные средства как раз для того, чтобы слезть с нефтяной иглы и перейти на высокотехнологичные рельсы. С момента открытия этих компаний прошло почти десять лет. Какими весомыми достижениями они могут похвастаться? Как бы там ни было, но современные самолеты, ракеты, оружие мы видим, а где другие высокотехнологичные товары, производимые в России и экспортируемые из нее?

Дарья Антонова ИА REGNUM Глава Роснано Анатолий Чубайс

Если уж сейчас зашла речь о необходимости передать управление госимуществом Росимуществу, лишив этих полномочий отраслевые министерства, то, может, стоит рассмотреть вопрос и о переподчинении Росимущества правительству РФ, для того чтобы избежать конфликта интересов?

Отметим, что авторы проекта постановления предлагают пересмотреть действующую систему управления госкомпаниями, в которую не войдут те акционерные общества, в которых государство представляют Минобороны, управделами президента РФ и сам Минфин.