Вырубив березовую аллею, отказавшись от возведения новых школ, детсадов и прочих необходимых для человеческой жизни объектов, в Левобережном районе Москвы к уже имеющимся человейникам достроят еще восемь от 3-х до 35-этажных башен по 14 квартир на этаже, в часть из которых заселят жителей 12 попавших в программу реновации домов, и даже, как уверяет застройщик, в квартиры с отделкой комфорт-класса.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

В 2001 году тогдашним руководством города было принято решение о комплексной реконструкции первого и второго микрорайонов Левобережного района Москвы. Реализовать программу намеревались с 2001 по 2010 годы, однако ж не задалось, и реконструкция застопорилась. Тут необходимо отметить, что Юрию Лужкову можно предъявить огромный счет, в том числе и за то, как реализовывалась программа комплексной реконструкции. По правде сказать, в разные годы и в разных округах, проходила она по-разному. Тем не менее строилось новое жилье и сопутствующая инфраструктура.

Вновь процесс был запущен уже при нынешней администрации, а в 2018 году началась его активная фаза. Правда уже на других основаниях и с существенными потерями для местных жителей. Попросту говоря, комплексная реконструкция превратилась в обычную коммерческую застройку с элементами реновации. Попавших в программу жителей пяти и девятиэтажек обещают переселить в построенные небоскребы, в квартиры с отделкой комфорт-класса.

Снос здания

Нынешний застройщик АО «Центр-Инвест», когда все только начиналось, был обычным государственным унитарным предприятием (ГУП) и принадлежал мэрии в лице «Мосинжпроекта». В 2010 году ГУП был реорганизован в открытое акционерное общество (ОАО), потом вновь реорганизован в открытое акционерное общество (АО). А в 2017 году «Центр-Инвест» приобрела на торгах контролируемая основным акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым ныне ликвидированная компания «Ривьера». Вот тогда «Центр-Инвест» и вернулся к своему проекту в Левобережном районе.

Как заявлял призывавший отказаться от генплана, который якобы становится тормозом на пути развивающихся городов, а вместо него перейти на мастер-план бывший глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин — развитие требует постоянной актуализации проектов. Вот и здесь проект подвергся актуализации. Из переписки чиновников и протестующих против сверхуплотнения местных жителей следует, что району не нужны ни детсады, ни поликлиники, ни тем более доступные спортивные объекты. А район настолько «зеленый», что березовая роща явно лишняя, и вместо нее можно построить небоскреб-другой.

Инфографика предоставлена противниками строительства Социалка — все для детей

В то же время в своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову граждане предоставили расчеты обеспеченности социальной инфраструктуры, совершенно далекие от бравурных заявлений чиновников. «По официальным оценкам Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области численность населения района Левобережный на 1 января 2020 года составила 54 712 человек.

Согласно постановлению правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», Книга 14, Раздел2, п7: минимально допустимые уровни обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры: в школах — 124 места на 1000 жителей, в ДОУ — 54 места на 1000 жителей.

Таким образом, обеспеченность района на 01.01.20 должна составлять (при округлении числа жителей района до тысяч вниз) в школах — 54 * 124 = 6696 мест, в детских садах — 54 * 54 = 2916 мест. По информации департамента образования № 01−55/02−2060/20 от 10.03.20 общая численность детей, получающих услуги школьного образования, составляет 4994 человека, дошкольного образования — 1843 человека».

А как обстоят дела в реальности? Из того же обращения мы узнаем, «что, во-первых, часть обещанных школ и детсадов будут построены вместо старых, а во-вторых, что данные департамента образования о фактической численности детей, получающих школьное образование на территории района, значительно завышены (на 4 994 — 2 828 = 2 166). Далее в расчетах и обоснованиях используется число детей, получающих школьное образование на территории района в размере 2 828 человека». Жители Левобережного района с этим категорически не согласны и приводят другие цифры. По их мнению, уже сейчас в районе существует дефицит от минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Детский сад

«Ситуация по состоянию на 2020-й усугубляется, если провести отдельные расчеты по микрорайону №2 района Левобережный с целью учета также требования о максимально допустимых уровнях территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры, согласно постановлению правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы», а именно школа — радиус доступности не более 500 м, ДОУ — радиус доступности не более 300 м.

Дефицит в школах компенсируется за счет того, что родители выбирают школы в других районах города, так как школы Левобережного района имеют очень низкие места в официальном рейтинге школ Москвы: ГБОУ №167 на 312 месте (отрицательная динамика за последние годы), ГБОУ №158 вообще не входит в рейтинг из 400 школ Москвы.

Дефицит с местами в дошкольных учреждениях стоит намного острее. Жителям предлагают места в детских садах других районов, удаленных более чем на 3 км от места их проживания».

Таким образом, «согласно действующим постановлениям правительства Москвы, кроме существующих выше общеобразовательных и дошкольных учреждений (два из которых переданы под нецелевое коммерческое использование) в районе Левобережный также должны быть построены следующие объекты социальной инфраструктуры в области образования (10 из 12 должны быть расположены в микрорайоне.

Вот и получается, что из 12 дополнительных объектов образования, которые должны были быть построены согласно 494-ПП до 31.12.2022, с общей мощностью для ДОУ в 620 мест и для школ в 2 825 мест (суммарно 3 445 мест), дополнительно в районе Левобережный по факту на начало 2020 года строятся только два объекта с общей плановой мощностью 1 900 школьных мест + 250 начальных школьных мест + 300 дошкольных мест = 2450 мест. При этом мощности школы на 1900 мест по адресу микрорайон 1Б корп. 24 планируются к использованию и жителями соседнего района Ховрино, а также микрорайона на Левобережной, 4, где своей школы нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

С 1960-х годов построены (не реконструированы, а именно построены с целью увеличения мощности здания детских садов, где их раньше не было) только два детских сада».

Когда жизненно необходимая инфраструктура меняется на очередные человейники, хотя справедливости ради отметим, что застройщик обещает дома от 3-х до 35-и этажей, про спортивные и культурные объекты и вовсе говорить не приходится. Также стоит добавить, что трехэтажные дома жизнь местного сообщества не рушат. Рушит ее сверхуплотнение, достигаемое строительством небоскребов как таковых, и замещение ими же жизненно важной социальной инфраструктуры.

Ну, а ответ на вопрос о том, какое отношение имеет коммерческий проект принадлежащего группе ПИК АО «Центр-Инвест» к социальной программе переселения москвичей из ветхого и аварийного жилищного фонда — вы, дорогие читатели, и сами знаете.