С окончанием самоизоляции трудности фитнес-индустрии не закончатся. Понятно, что открытие фитнес-клубов будет происходить в последнюю очередь, и открываться мы будем при ограниченном входящем потоке клиентов.

Беговые дорожки

Чтобы проанализировать ситуацию, которая сложится после открытия фитнес-клубов, можно обратиться к опыту европейских стран, а также к опыту региональных коллег. В России примерно в 14 регионах клубы налаживают работу после карантина. Но не все решаются открываться, так как соблюсти требования Роспотребнадзора и при этом получить хоть какую-то прибыль очень сложно. Можно работать, надеясь, что всё будет гладко, но если что-то случится, то в клуб придут все проверяющие органы, которые могут прийти, и владелец понесет серьезные финансовые потери.

При открытии по умолчанию должен быть решен вопрос дезинфекции снарядов, оборудования, санитарной обработки помещения. Это ответственность владельцев. Тренеров больше волнует вопрос возвращения клиентов, возможность проводить тренировки с соблюдением дистанции и использование средств индивидуальной защиты — масок и печаток.

Localfitness.com Фитнес-центр

Первая проблема, с которой столкнется клуб — это ограничение входящего потока клиентов. И тут есть несколько вариантов разрешения ситуации, но у всех вариантов есть свои плюсы и минусы. Можно отдать приоритет клиентам, которые тренируются персонально. Но тогда те люди, которые, находясь на самоизоляции, твердо решили пойти в фитнес, как только всё откроют, чтобы улучшить свое здоровье, фигуру, могут обидеться. Клуб потеряет потенциальных клиентов, и его репутация может пострадать.

Можно ввести временные ограничения на пребывание клиента в клубе. Например, до 60 минут или до 90 минут, при условии, что в клубе будет работать бассейн и душевые.

В любом случае необходимо будет рекомендовать клиентам по возможности посещать клуб в утреннее или дневное, не «пиковое» время.

Продвижение онлайн-тренировок тоже является возможностью для привлечения клиентов к персональному тренингу. В этом случае тренер находится в клубе, а клиент у себя дома. Но, судя по опыту открывающихся и в России, и за рубежом клубов, скорость возвращения людей не такая уж высокая, и очереди на вход не стоят. Примерно 20% клиентов, уже имеющих клубные карты, возвращаться пока не хотят. В эту категорию входят люди, составляющие группу риска по возрасту, и люди с повышенной осторожностью. И это несмотря на то, что все клубы постоянно говорят о принимаемых ими мерах безопасности. Спрос на фитнес будет, но он будет иметь несколько отсроченный эффект, люди должны перестать бояться.

Один в зале

Обязательным пунктом в требованиях Роспотребнадзора является ношение масок и перчаток. И если в перчатках тренироваться еще как-то можно, то в маске просто дышать тяжело, а выполнять высокоинтенсивные упражнения, когда повышается ЧСС и соответственно частота и глубина дыхания, просто невозможно. Этот момент тренеру придется учитывать при составлении индивидуальной тренировочной программы для своих клиентов.

Поэтому, если учесть все утвержденные требования Роспотребнадзора, некоторые клубы могут не открыться, а подождать полного снятия карантинных мер. Им будет просто нерентабельно выводить на работу менеджеров, тренеров, клинингов, ведь придется платить зарплату. А если в клубе площадью 1000−1500 квадратных метров проходимость составит в среднем 50 человек в день, то прибыли это не принесет.

Да, клиенты звонят, пишут, спрашивают, когда откроемся. Но это персональные клиенты, которые еще «до кризиса» оплатили клубные карты и персональные тренировки. А таких у нас в клубе около 15%. Остальные посещают бассейн и групповые программы. Будет ли у клуба возможность вести групповые тренировки так, чтобы соблюдалась дистанция в 1,5 метра между людьми, непонятно. Если только ограничить посещение предварительной записью.

Общей схемы по выходу из карантина нет, каждому клубу придется решать этот вопрос индивидуально. И зависит это от многих причин, в частности собственник ли здания клуб или арендатор, большой клуб или небольшая студия. По прогнозам экспертов, разница в прибыли у клубов до карантина и после него может составить до 50%.

Тренажерный зал

Многие клиенты, особенно те, кто работал в сфере услуг, сейчас испытывает финансовые затруднения. Эта проблема затронула большой процент как постоянных, так и потенциальных клиентов фитнес-клубов. Поэтому, для привлечения и удержания клиентов клубам придется пересмотреть ценовую политику. Думаю, многие клубы снизят цены на годовые абонементы хотя бы на 10%, и продажа годовых клубных карт в кредит станет очень востребованной услугой. До карантина очень большой популярностью пользовалась покупка карт в рассрочку.

Несмотря на то, что клубам нужны деньги сразу, на текущие нужды, продажа карт в рассрочку позволяет привлечь клиентов, которые не имеют возможности сразу купить «долгий» абонемент.