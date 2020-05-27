Разведдеятельность любого государства в интересующей его стране всегда стремится к созданию максимально удобных условий, важной составляющей которых является создание политического прикрытия для своей деятельности. Политическое прикрытие — это не только разветвлённая агентура, но и внедрённые в политическую культуру общества тезисы, используемые пропагандой для облегчения работы иностранных разведок.

Дарья Драй ИА REGNUM Круг единомышленников

Так, например, любая контрразведка имеет две функции: борьбу с разведками иностранных государств и политический сыск. В борьбе за создание разветвлённой агентурной сети в стране противника разведки стремятся, опираясь на свою агентуру влияния, затруднить работу контрразведки.

Так, представленная либералами пятая колонна в России, используя свои позиции в СМИ и во власти, стремится всемерно скомпрометировать функцию политического сыска контрразведки, представляя её реакционной полицейщиной и проявлением тирании, ограничивающей права и свободы граждан.

В то же время аналогичные функции политического сыска стран Запада в политической пропаганде пятой колонны представлены как благородные усилия по охране Конституции и демократии. Так формируется среда, в которой деятельность контрразведки по изучению состава и структуры подрывных сил, всегда создаваемых при участии разведок иностранных государств, максимально затруднена, а в идеале и вовсе заблокирована.

Pixabay.com Волк в овечьей шкуре

Политики и депутаты в такой ситуации должны бояться оказывать содействие контрразведке по причине немедленной травли в СМИ и угрозы потери политического ресурса. Сами контрразведчики должны испытывать страх и сомнения в осуществлении своей профессиональной деятельности. Их мотивация должна размываться, и тем самым снижать их активность и подготавливать для вербовочных подходов подводимых к ним представителей чужих разведок.

И самое главное, мощные колебания должна испытывать вся контрразведывательная агентура, состоящая из граждан страны и оказывающая помощь контрразведке в выявлении подрывных структур и элементов. Социальная изоляция контрразведки — постоянная и первейшая забота разведок Запада, работающих в России.

Ещё одной задачей пятой колонны в пропаганде и законотворчестве в области политического прикрытия работы иностранных разведок является требование обеспечения прозрачности в сферах, интересующих западные разведки. Требование прозрачности не только позволяет перевести в разряд открытой потенциально важную для безопасности страны информацию, но и создаёт уверенность у источников утечки такой информации в том, что они делают благородное дело.

Оправдание предательства — ещё одна главная цель подрывной работы разведок на территории противника.

Либеральная субкультура в России, носителем которой является опирающееся на западные разведки правящее политическое меньшинство, всеми силами внедряет в общественное сознание именно такую ценностную матрицу в отношении всего комплекса вопросов обеспечения национальной безопасности.

Легализация своей агентуры, достигнутая путём обеспечения условий для её безопасной работы, осуществляется западными разведками путём внедрения в политическую практику страны-объекта законодательно закреплённых так называемых демократических принципов, позволяющих оппозиции защищать себя от обвинения в защите интересов иностранных государств.

Дарья Драй ИА REGNUM Круг единомышленников

Так, уголовно наказуемой считается только доказанная прямая передача секретных сведений. Политическое представительство чужих интересов выведено из разряда криминала и помещено по части свободы совести и морально-этических оценок, что является крупнейшей победой США над всеми прочими странами мира, зависимыми от доступа на американские товарные и финансовые рынки.

Демократия — это не свобода и права человека, а условие легализации агентуры влияния. Причём это не побочное действие демократии, а главная и прямая её цель, ибо критерии демократичности оцениваются извне и являются рычагом внешнего политического давления на власть.

Права и свободы граждан тут как раз являются побочным действием. Демократия — это, прежде всего, возможности иностранных разведок легально иметь на территории противника свою агентурную сеть, защищающую интересы иностранных государств под видом борьбы с политическими ограничениями.

Определить такую агентуру легко по её публичному политическому языку, в котором критика политического сыска и требование прозрачности в своём государстве в сочетании с оправданием усилий стран-конкурентов по защите демократии и Конституции являются самыми очевидными разоблачительными признаками.

Слабость государства определяется по самому факту присутствия в информационном и политическом пространстве таких представителей, сообщество которых можно уже назвать сложившейся политической силой. Сам факт их превращения в политическую силу уже показателен для оценки политических и силовых возможностей государства в противостоянии с противниками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Комплекс ФСБ России на Лубянской площади

Диффамация контрразведки через постоянно педалируемую тему репрессий — важнейший инструмент легализации сил, чьё предназначение — всемерно противостоять силам безопасности государства и облегчать проникновение в него иностранных разведок.

Судьба либерального сообщества в России прямо характеризует силу позиций иностранных разведок в политическом контуре страны и увязывает борьбу за суверенитет с решением проблемы политического класса российских либералов.