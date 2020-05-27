Сегодня, 27 мая, Европейский союз должен будет услышать предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету и фонду реконструкции экономики. Среди прочего ожидаются разъяснения инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о выделении 500 миллиардов евро на безвозвратные гранты странам — членам ЕС, наиболее пострадавшим от вызванной пандемией коронавируса рецессии. В числе тех, кто с наибольшим напряжением следит за ходом дискуссий, Польша. Ведь накануне агентство Bloomberg и немецкий Европейский центр экономических исследований (ZEW) отдельно друг от друга представили расчеты, согласно которым Варшаве придется стать донором восстановления экономики стран Южной Европы, что взбудоражило польское общество.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Напомним, что о безвозвратных грантах общим размером в полтриллиона евро Меркель и Макрон впервые объявили в совместном заявлении от 18 мая. Практически сразу против этой идеи выступила Австрия. Как заявил канцлер Себастьян Курц, «правильный путь — это кредиты, а не гранты». Он сообщил, что «в ближайшие несколько дней мы представим предложение с нашими собственными идеями, мы полагаем, что можно стимулировать европейскую экономику и все же избежать обременения долгами». Вена нашла союзников среди Нидерландов, Дании и Швеции, после чего эти четыре государства получили прозвище «скупой четверки». Не обрадовались немецко-французской идее и в Польше. «Как польский политик хочу заметить, что благодаря мудрости польских властей и польского общества, которые продемонстрировали исключительную самодисциплину, коронавирус не стал причиной таких потерь в Польше, как, например, в Южной Европе, — написал депутат Европейского парламента от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Рышард Чарнецкий. — Должны ли мы сейчас платить за свою осторожность, а не бездеятельность, как у других народов? Банк в полтриллиона евро! И, ради Бога, кто и когда спишет эти 500 миллиардов?»

Обеспокоенность начали демонстрировать в Восточной и Центральной Европе в целом. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намекнул, что возможны столкновения и конфликты. Его обеспокоило то, что 500 миллиардов евро должны быть отправлены в основном тем странам, которые больше остальных пострадали от коронавируса. В то время как Чехия, да и Польша, оказались среди наименее пострадавших. В своем блоге Бабиш отметил: «Я не хочу, чтобы нас «били», потому что мы справились с кризисом лучше других». Вполне возможно, подчеркивает немецкая газета Die Welt, что страны Восточной и Центральной Европы с их скептическим и выжидательным отношением будут торговаться, требуя за свою поддержку уступок от Брюсселя по другим проблемам. Некоторые варшавские эксперты говорят о важности «солидарности в таких важных вопросах, как энергетика или транспорт». Но в целом, констатирует издание, для Польши, Венгрии или Чехии важно одно: их согласие может быть получено только на их условиях. И в этой сложной ситуации, требующей грамотных и виртуозных маневров, как со стороны ЕС, так и стран Восточной и Центральной Европы, кто-то сделал так, чтобы Варшаве стало трудно проявлять «европейскую солидарность».

На фоне намеков австрийской прессы на то, что «скупая четверка» не будет вступать в схватку с Меркель и Макроном, поскольку компромисс был достигнут, Bloomberg опубликовал анализ, показывающий, что больше всего средств в фонд реконструкции ЕС «в немецко-французском видении» должны внести страны Восточной и Центральной Европы, включая Польшу, а также Северной Европы. Агентство предположило, что в течение нескольких лет Варшаве придется выделить от 2,3 до 4,5 миллиарда евро. После чего появились расчеты Европейского центра экономических исследований, еще более неутешительные для поляков. В соответствии с ними чистый вклад Германии составит 23,5 млрд евро, а Польша станет вторым по величине чистым вкладчиком в фонд реконструкции и внесет на 10,4 млрд евро больше, чем получит из Брюсселя. Глава ZEW Фридрих Хейнеманн посоветовал Варшаве «решительно поддержать» позицию «скупой четверки», которая хочет ограничить продолжительность программы выделения безвозвратных грантов сроком не более двух лет. В противном случае это «станет постоянным каналом для перекачки средств из Польши в еще более богатые страны ЕС». Впрочем, Варшава может значительно облегчить свое положение, если будут изменены критерии причисления к донорам. Однако это уже окажется невыгодным для Германии, чей взнос вырастет до 37,58 миллиарда евро.

Интерес здесь вызывает то, что в самой Польше инициатором медийной кампании против фонда реконструкции выступила газета Rzeczpospolita, которая на протяжении последних лет критикует антинемецкие нотки правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), призывает к сближению с Германией и агитирует за вступление в еврозону. «Сценарии западных экспертов шокируют, — пишет издание. — Мы будем одним из крупнейших и, возможно, даже самым крупным плательщиком фонда реконструкции, жертвой хваленого проекта Меркель и Макрона. Во времена коронавируса мир иногда встает с ног на голову, но требование, чтобы страна, представленная крупнейшим получателем одного фонда, внезапно стала крупнейшим спонсором другого, слишком радикально даже для польского общества. Оно очень проевропейское, но ему было бы трудно объяснить, что оно должно поддержать более богатые страны (иногда в том числе потому, что их лидеры допустили ошибки во время пандемии). Но раз уж мы должны платить, то нам нужно предоставить скидку. Это должно означать сдвиг раз и навсегда в восприятии нашей страны. Отношение к нам Брюсселя, и прежде всего таких стран, как Франция, халатность которых мы финансируем, обязано быть другим».

Умри, Денис, лучше не напишешь. Под такой «патриотической» позицией с удовольствием подпишутся радикальное крыло PiS и сторонники Polexit. Но вряд ли она поможет польскому правительству, которое сейчас ведет сложный диалог с Берлином и пытается завоевать симпатии немецкой аудитории. «Слишком упрощенными» называет анализы Bloomberg и ZEW министр по европейским делам Конрад Шиманьский. Против представления Южной Европы в качестве «больного человека» протестует в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр Матеуш Моравецкий. Не соглашается с тем, что поляки только и могут, что требовать денег от ЕС, и называет это ложным стереотипом в беседе с Deutsche Welle вице-премьер Ядвига Эмилевич. Однако тут же считающаяся одной из самых проевропейских польских газет фактически подтверждает мнение критиков Польши. Что бы это значило? То ли какая-то внутренняя интрига, то ли прорвалось наружу нечто подсознательное и глубинное. Симпатий к полякам европейцев это не прибавит.