Предстоящие парламентские выборы в Сербии, намеченные на 21 июня, пройдут в особой обстановке. В стране до недавнего времени действовал режим чрезвычайного положения, введенный 16 марта из-за борьбы против эпидемии коронавируса. Поэтому уже начавшаяся предвыборная кампания была приостановлена. Сразу после отмены чрезвычайного положения выборный процесс был восстановлен, правда, по новым правилам. Парламент 10 мая внес изменения в два главных выборных закона. К тому же, некоторые противоэпидемиологические меры все еще в силе, поэтому партии, принимающие участие в выборах, обойдутся без митингов — ситуация не позволяет снять запрет на проведение массовых собраний. Часть оппозиционных партий, которые входят в объединение «Союз за Сербию», остаются при своем решении не участвовать в выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в парламент Сербии, для ИА REGNUM комментирует политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО (у) МИД РФ Стеван Гайич.

Очередные парламентские выборы в Сербии пройдут в не совсем обычной обстановке. Во-первых, эпидемия коронавируса поставила их на паузу, а во-вторых, многие оппозиционные партии не будут принимать в них участие. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся перед выборами?

Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что предстоящие парламентские выборы в Сербии — антиконституционные. Они проходят в откровенно противозаконных условиях. Даже если мы проигнорируем тот факт, что пандемия коронавируса не окончена, и что голосование может быть потенциально опасным для здоровья населения, мы не сможем закрыть глаза на серьезное нарушение выборной процедуры, которое было недавно допущено. Выборный закон был изменен две недели назад, в разгар кампании. До начала пандемии партии собирали необходимые для подачи заявления подписи граждан по одному закону, а после пандемии — по другому. Не говоря уже о том, что в год проведения выборов порог проходимости был снижен с пяти до трёх процентов. Это как минимум нестандартная процедура. Поэтому конституционный суд должен был провозгласить выборный процесс незаконным и аннулировать его. Но так как все институты сербского государства подчиняются воле одного человека — президента Александра Вучича, такого решения не было и не будет. В таких условиях единственная логичная реакция — это бойкот.

Каково реальное соотношение сил между правящей Сербской прогрессивной партией и ее главным оппозиционным конкурентом — «Союзом за Сербию»? На чьей стороне симпатии граждан?

Дело в том, что это абсолютно невозможно измерить какими-то опросами. Не только по той причине, что все центры исследования общественного мнения контролирует режим. Дело в том, что общество в Сербии запугано — в него своими когтями крепко вцепилась группа людей во главе с президентом Вучичем. Они просто взяли в заложники институты государства. Чуть ли не каждый гражданин Сербии был опрошен по телефону, будет ли он голосовать на предстоящих выборах, и отдаст ли он свой голос Сербской прогрессивной партии. Также в стране членами правящей партии числятся почти 700 тысяч человек. В процентном отношении это больше, чем состояло в Коммунистической партии Югославии. Каждый работающий на государственной службе должен голосовать за Сербскую прогрессивную партию и собирать для нее голоса. Так что у нас функционирует система, похожая на характерную для мафии пирамидальную схему шантажа людей. С другой стороны стоит оппозиция, которая борется всеми доступными методами, но эта борьба неравная.

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Вы упомянули методы борьбы оппозиции. Считаете ли Вы их достаточным? Где находятся основные слабые места сербской оппозиции?

Я не смогу сказать, что оппозиция всегда была достаточно успешной в своей борьбе. Но надо отметить, что ей удалось решить некоторые важные моменты. Тут я прежде всего имею в виду настоящую оппозицию, неподконтрольную президенту Вучичу. Это в первую очередь «Союз за Сербию». Относится ли какая-либо отдельная партия к «настоящей» оппозиции, или нет, можно проверить на основании того, что о ней пишет желтая пресса, которую контролирует президент. Если вы заметили, что какого-то из политиков перестали критиковать в желтой прессе, то можно быть уверенным в том, что этот человек уже не оппозиционер. Это произошло, например, с «Движением свободных граждан» во главе с актером Сергеем Трифуновичем. Его называли наркоманом, писали о нем все самое ужасное, но с тех пор, как он согласился принять участие в выборах, все прекратилось. В желтой прессе о нём уже нет ни одного плохого слова.

Слабое место сербской оппозиции в том, что она ведется на провокации пропагандистской машины президента Вучича, которая старается внести раздор между ее лидерами. Лучший пример — ситуация в Демократической партии, которая в прошлом была партией власти, но сегодня распалась на большое количество разных течений. Проблема оппозиционных партий в том, что в их рядах существует «пятая колонна» Александра Вучича. В этом можно было удостовериться во время протестов в рамках акции «Один из пяти миллионов», когда в шествиях, повторяющихся каждую субботу, стали появляться люди с виселицей как символом расправы над режимом. Потом эти люди были исключены из «Союза за Сербию».

Что касается хороших моментов, стоит упомянуть тот факт, что оппозиции удалось объединиться в коалицию, несмотря на ее идеологическую разношерстность. Они все-таки нашли некоторые консолидирующие точки. Это постулаты о недопустимости вступления Сербии в НАТО и о необходимости сохранения территориальной целостности страны на основании Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Сербская оппозиция, объединенная вокруг «Союза за Сербию», выступает за сохранение южного края в составе страны и не приемлет варианты, которые ранее озвучивали президент Вучич и его говорящие головы, такие, как «разграничение» Косово с албанцами или «обмен территориями».

U.S. Secretary of Defense Александр Вучич в Пентагоне. 7 декабря 2012 года

Тем не менее российские СМИ пишут о том, что предыдущие демократические власти были главным врагом российско-сербской дружбы, и что после прихода к власти Александра Вучича эти отношения поднялись на высший из возможных уровней. К тому же, именно оппозицию, в чьих рядах есть бывшие функционеры Демократической партии, обвиняют в намерении сдать Косово и Метохию…

Это абсолютно лживый тезис. Его используют те люди, которые не хотят признавать факты. Александр Вучич подписанием Брюссельских соглашений фактически изгнал сербское государство с территории Косово и Метохии, а косовских сербов заставил признать «госорганы», созданные албанскими сепаратистами. С другой стороны, во время этих «плохих» демократических властей в Сербию пришли главные российские инвестиции. Я это говорю как человек, который выступал против режима демократов, и я не считаю его хорошим. Но в сравнении с действующими властями во главе с Вучичем, подконтрольными структурам НАТО, даже демократы не кажутся таким уж плохими.

Товарооборот с Россией во время предыдущих официально прозападных властей был намного выше, чем сейчас. При премьер-министре Воиславе Коштунице компании «Газпром» удалось создать в Сербии большой газовый центр, благодаря приобретению «Нефтяной индустрии Сербии». За продажу сербской нефтяной компании русским Коштуницу сильно критиковали западные СМИ. Так что тезис о том, что к власти в Сербии могут прийти те же самые плохие демократы, несостоятелен. Он пугает аудиторию несуществующими угрозами и в конечном счете оправдывает политику действующих властей, которая реально ведет к предательству.

Что на самом деле бойкот предстоящих выборов может дать «Союзу за Сербию» в его политической борьбе?

Бойкот показывает сербской и мировой общественности всю бессмысленность выборов. Диктатура, которая завладела Сербией, очень старается поддерживать видимость демократии, несмотря на то, что институты государства не функционируют, и что они все контролируются одним человеком. Бойкот указывает на эту проблему. С другой стороны, «Союз за Сербию» обязался не признавать независимость Косово ни при каких условиях. Если бы партии из состава «Союза за Сербию» вошли в парламент, у Александра Вучича были бы все основания утверждать, что парламент легитимен и может принимать полноценные решения по поводу соглашения с Приштиной. Этого хочет и так называемое международное сообщество, вернее, та его часть, которую мы можем назвать глобалистской. Я напомню, что как раз Фонд Сороса в Белграде организовал переговоры между властями и оппозицией по поводу выборных условий. Им важно, чтобы у Вучича после выборов был парламент, который мог бы признать Косово. Если этого не будет, не будет видимости демократии, которой так дорожит международное сообщество. Поэтому бойкот — единственная возможная мирная форма борьбы против такого режима.

Predsednik.rs Александр Вучич на Мюнхенской конференции. Февраль 2020 года

Значит ли это, что реакция международного сообщества на бойкот выборов будет отрицательной?

Это уже и так понятно. Евросоюз, которому важно хотя бы изображать демократию, если ее как таковой нет, чувствует себя в данной ситуации не очень комфортно. Представители ЕС и сами заявляли все то, о чем говорит «Союз за Сербию»: в стране нет свободы СМИ, все они находятся под жестким контролем президента, противники власти подвергаются настоящему линчеванию. В мире нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по методам публичного линчевания противников режима. Тем не менее, Евросоюз, несмотря на все это, рекомендует оппозиции принять участие в выборах, так как в противном случае Вучич не будет полноценным партнером на будущих переговорах по Косово и Метохии.

Реально ли в таких условиях организовать какой-то новый майдан в Сербии? Ведь необходимое предусловие для майдана — это сильная поддержка Запада какой-то сербской оппозиционной партии.

С 2013 года защитники интересов Александра Вучича в России постоянно пугают российскую общественность каким-то майданом, который может привести к его свержению. Логика следующая: Вучич олицетворяет легитимно избранную власть, которой противостоит Запад и которую он пытается свергнуть с помощью майдана. Это все было бы так, если бы настоящий майдан в Сербии не произошел в 2012 году, когда к власти пришла Сербская прогрессивная партия под началом нынешнего президента. Стоит напомнить, что в 2012 году, когда на выборах победил Томислав Николич, Европейская комиссия поздравила его с победой за три часа до закрытия выборных участков. Вучич, который сменил Николича на посту президента, вывел Сербию на высший из возможных уровней сотрудничества с НАТО.

Также нет ни одного вопроса из повестки дня глобалистов, в котором Сербия бы не преуспела. Правительство Сербии возглавляет Ана Брнабич — первый в истории страны премьер-министр, придерживающийся нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2022 году Сербия организует главный европейский гей-парад. Мы живем в постмайданной эпохе уже восемь лет, поэтому смешно говорить о том, что после Вучича к власти придет какое-то майданное правительство.

(сс) Clay Gilliland Памятник Биллу Клинтону в Приштине

Тем не менее у Запада, возможно, всё же есть причина организовать майдан в Сербии — все-таки Вучич пока не подписал соглашение с Приштиной. Может быть, поэтому Запад им недоволен?

Тут напрашивается вопрос — какой именно Запад? И в России, и в других странах под понятием «Запад» имеется в виду монолитная структура, разделяющая единые ценности. Но Запад в данный момент находится в состоянии гражданской войны, и это видно по президентским выборам в США. Вучича привела к власти группа, сложившаяся вокруг семьи Клинтон и миллиардера Сороса. Эта же группа привела к власти и всех остальных балканских лидеров — Бойко Борисова в Болгарии, Эди Раму в Албании, Зорана Заева в Македонии, Мило Джукановича в Черногории. Всю эту балканскую сеть «больших друзей» и сторонников «регионального сотрудничества» поддерживают те силы в США, которые выступают за идеологию «глубинного государства». Дональд Трамп борется против них в Америке, и отголоски этой борьбы слышны и на Балканах.

Команда, которая вывела на лидирующие позиции действующего президента Сербии, организовала майдан как раз тогда, когда к власти пришел его предшественник Томислав Николич. Другое дело, что они тоже недовольны Вучичем. Это показывает недавнее интервью американского эксперта Дэниэла Сервера, который как раз принадлежит к команде, собравшейся вокруг Хиллари Клинтон. В этом интервью Сервер заявил о том, что Вучич сразу после выборов должен признать Косово. Он сказал это, чтобы напомнить президенту Сербии о его обещаниях.

Поэтому я считаю, что США уже не заинтересованы в активной поддержке Вучича, и лишь вопрос времени, когда вся эта команда балканских «клинтонистов» уйдет от власти. Но это случится не на «майдане» и не после этих выборов. У глобалистов в Сербии уже нет запасного варианта. Все их запасные варианты оказались на стороне самого Александра Вучича, так как вся сербская прозападная оппозиция участвует в выборах. НАТО очень спешит решить косовский вопрос, поэтому оно задействовало всех своих агентов для придания легитимности правящей Сербской прогрессивной партии, которая потом подпишет соглашение с Приштиной. Так что в Сербии сейчас можно организовать разве что антимайдан — НАТО свой майдан уже провело.