Зарубежные и ряд специфических российских СМИ бурно обсуждают «поражение», понесённое в Ливии российскими комплексами ПВО «Панцирь-С1».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С1Э»

Речь идёт о потерянных войсками фельдмаршала Халифы Хафтара ЗРПК «Панцирь-С1», часть которых была уничтожена ударами с воздуха, а часть — захвачена подразделениями ПНС при отступлении Ливийской национальной армии Хафтара от Триполи.

С подачи турецких СМИ, оценивающих эти факты как несомненный успех ударных беспилотников турецкого производства, уже делаются глубокомысленные выводы о «беззащитности» «Панцирей», ранее заслуживших репутацию непробиваемых средств ПВО.

По мнению более осведомлённых и грамотных в военно-техническом плане журналистов, причиной «конфуза» ЗРПК «Панцирь-С1» является не повышенная эффективность турецких дронов, а низкая квалификация расчётов этих комплексов.

Напомним, армия Хафтара получила в своё распоряжение не менее 10 единиц ЗРПК «Панцирь-С1Э» (экспортный), ранее купленных в России Объединенными Арабскими Эмиратами для своей армии.

Появление этих ЗРПК у Ливийской национальной армии Хафтара (ЛНА) «совпало» с активизацией в сражении за Триполи ударных беспилотников, которые Турция поставила другой стороне конфликта — Правительству национального согласия.

До начала быстрого отступления армии Хафтара от столицы Ливии «Панцири» вполне уверенно уничтожили от 40 до 54 турецких дронов.

Поток сообщений о захвате или уничтожении ЗРПК «Панцирь-С1Э» начался позже, практически одновременно с отступлением отрядов ЛНА.

Чем было вызвано это отступление, до конца не ясно. В ближневосточных войнах такое развитие событий может быть обусловлено совсем не военными причинами.

Скриншот видео YouTube канала @Афанасий Полосухин ЗРПК «Панцирь-С1Э», захваченный подразделениями ПНС при отступлении Ливийской национальной армии Хафтара от Триполи

На основании вышеизложенного можно утверждать, что «конфуз» российских «Панцирей» стал следствием именно отступления армии Хафтара, в ходе которого расчёты ЗРПК или оставались без снабжения боеприпасами (а изрядная часть «Панцирей» была захвачена именно в «разряженном» состоянии), или бросали свои машины, поддавшись общей панике отступления.

Косвенным подтверждением именно такого развития событий может служить тот факт, что почти такие же ЗРПК «Панцирь-С1» продолжают исправно чистить небо вокруг российской авиабазы Хмеймим, а турецкие ударные беспилотники, появившиеся в небе над Идлибом в феврале 2020 года, достаточно быстро были нейтрализованы гораздо менее современными средствами ПВО сирийской армии.

Тем не менее все эти факты не мешают самоудовлетворению, которым продолжают заниматься турецкие СМИ и их «коллеги по увлечению» в других странах.