Не успела забыться история с невыплатами надбавок медикам, как правительство России рискует оказаться в эпицентре нового скандала. На этот раз речь идёт о субсидиях населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как и в предыдущем случае, обещанная помощь до адресатов должным образом не доходит.

Иван Шилов ИА REGNUM Счетчик

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к гражданам России. В своём выступлении российский лидер большое внимание уделил социальной поддержке населения, в особенности наиболее незащищённой его части. В качестве одного из способов помощи президент назвал автоматическое продление льгот, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Нужны дополнительные шаги, прежде всего для того, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей. В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры: все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайшие шести месяцев, должны продлеваться автоматически. Без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям», — сказал Путин.

Едва ли можно допустить какое-то двоякое толкование этих слов. Поэтому получатели льгот были убеждены, что продлевать субсидии им не придётся как минимум до октября. Каково же было их удивление, когда вместо автопродления, им сообщили о необходимости переоформить льготу лично. Так, в мае москвичка, обратившаяся в ИА REGNUM, получила квитанцию за квартиру, в которой не учитылась предоставляемая ранее льгота (как раз тот случай, о котором говорил президент — льготу нужно пролевать каждые 6 месяцев). По её словам, обратившись в управление социальной защиты того района столицы, где находится квартира, на которую оформлена субсидия, вместо решения своей проблемы получила ответ: «Вам нужно будет обратиться в МФЦ после завершения режима повышенной готовности».

Domowenock.cuzya МФЦ. Москва

Как же так? — возмущались граждане — президент заявил, что льготы будут продлены, правительство издало соответствующее постановление, а обещанные меры на практике не реализуются. Этим же вопросом задался и корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что субсидия на оплату услуг ЖКХ предназначена для наиболее незащищенных слоёв населения. Именно они больше остальных пострадали из-за экономического кризиса.

«Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев, а по его истечению заявителю необходимо предъявить сведения об отсутствии задолженности услуги по ЖКХ и об уровне доходов. Это правило приостанавливается до 1 октября. Те, у кого срок истекает в конце сентября 2020 года, должны будут обратиться в органы соцзащиты не раньше конца апреля 2021 года. Имеет значение размер жилплощади, ведь если она больше нормы, установленной в регионе, на каждого члена семьи, то в получении субсидии может быть отказано. Заявитель на получение субсидии должен проживать по месту постоянной регистрации в этой жилплощади и на момент подачи заявления у него не должно быть задолженности по коммунальным услугам. Получателями субсидии являются семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ больше 22% от совокупного дохода. В отдельных регионах этот уровень меньше, так, в Москве он составляет 10%», — рассказала юрист Юлия Холодионова.

Также эксперт добавила, что субсидию на оплату услуг ЖКХ могут предоставить при отсутствии задолженностей за коммунальные услуги. С 2021 года заработает новый порядок, согласно которому по умолчанию будет считаться, что долгов у претендента на субсидию нет. В качестве основания для субсидии будет использоваться, в том числе, проверка базовых сведений о получателе субсидии с решениями судов. Если там обнаружится решение о взыскании долга, только тогда его наличие будет признано. При отсутствии судебного решения повода отказать в субсидии из-за долга не будет. При этом в субсидии откажут, только если задолженность появилась в последние три года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Что касается новых мер в связи с режимом самоизоляции, то правила автоматического или как его сформулировали официально «беззаявительного» продления субсидий на ЖКХ прописаны в постановлении правительства от 02.04.2020 № 420. Документ вносит изменения в правила предоставления гражданам субсидии не только на оплату коммунальных услуг, но и жилого помещения.

Сперва включённые в документ нормы звучат многообещающе. В пункте втором постановления прописано условие о временном приостановлении до 1 октября 2020 года нормы, согласно которой субсидия предоставляется на срок в шесть месяцев. А далее, в правовом акте чётко, едва ли не дословно прописаны озвученные президентом России требования об автоматическом продлении субсидий без участия граждан.

«В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления документов в соответствии с разделом II Правил», — отмечено в пункте 3 постановления.

Немного смущает концовка, в которой оговорено предоставление документов из раздела II. Кому и зачем предоставлять документы, если субсидию должны продлевать в беззаявительном порядке? Далее, в пункте перечислены не менее важные аспекты. В частности, прописан порядок расчёта доходов получателя льготы для оформления субсидии. Также установлено, что в случае, если объём субсидии превысил положенный, то назад никто «излишки» с льготополучателя забирать не в праве.

Казалось бы, перечисленными нормами правительство уже воплотило в жизнь указание президента. Ан нет. Далее в пункте № 4 постановления прописано условие, которое, как может показаться, сводит на нет все перечисленные выше льготы для большинства граждан.

«Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся получателями таких субсидий, возникшие с 26 марта 2020 г.», — сказано в документе.

Government.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

Значит ли эта цитата, что на беззаявительное продление субсидии по оплате жилья и ЖКХ могут рассчитывать лишь лица, оформившие эту льготу не раньше 26 марта? Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты убеждены, что именно так и следует воспринимать эту выдержку из пункта 4 постановления № 420. Такого же мнения, видимо, придерживаются и в профильных органах на местах, иначе почему они вместо автоматического продления льготы требуют от граждан прийти и подать документы?

Для большего понимания всей абсурдности ситуации приведём пример. Семья с невысоким достатком оформила субсидию на услуги ЖКХ 26 января 2020 года. Срок действия льготы закончится 26 июля 2020 года. Прописанные в постановлении правительства от 02.04.2020 № 420 нормы действуют в период с 1 апреля по 1 октября. Соответственно, данная семья вправе рассчитывать на то, что с 26 июля субсидия для них будет автоматически продлена ещё на полгода.

Так оно и было бы, если бы не условия про начало правоотношения с 26 марта. Поскольку субсидия была оформлена до этой даты, то и беззаявительное продление становится не положено. Таким образом льготополучателям придется относить документы, причем сделать это в живую, а не в режиме онлайн, как следует из ответов, полученных гражданами. Оформив субсидию после 26 июля, граждане становятся той категорией, которая согласно постановлению правительства РФ, вправе рассчитывать на автопродление льгот. Однако срок действия беззаявительного продления заканчивается 1 октября, то есть задолго до того, как у представленный в примере семьи закончится период действия льготы.

Таким образом, из буквального толкования постановления, можно сделать вывод, что воспользоваться автопродлением на практике смогут исключительно лица, которые оформили субсидию на ЖКХ в период с 26 по 31 марта. Те, кто оформил раньше воспользоваться беззаявительным продлением не смогут, те кто позже — просто не успеют. По крайней мере такой вывод напрашивается из прописанных в постановлении правил.

Однако нельзя сказать, что для большинства граждан в постановлении не предусмотрели вообще никаких поблажек. В период с 1 апреля по 1 октября они, подавая заявку, вместо копий ряда документов, вправе подавать лишь сведения о них. Благодаря этому семьи с невысоким достатком смогут сэкономить несколько рублей на ксероксе. Конечно, это далеко не так щедро и совершенно не то, о чем говорил президент России, но и сказать, что от постановления № 420 большинству не будет вообще никакого проку, тоже нельзя.

Цитата из к/ф «Автостопом по галактике». реж Гарт Дженнингс. 2005. США, Великобритания Бюрократ и гражданин

Нечто подобное происходило и с указанием президента России по выплатам надбавок медикам, работавших с больными COVID-19. Тогда в постановлении правительства РФ чиновники прописали фразу, согласно которой размер этих надбавок должен был рассчитываться исходя из фактически отработанного врачом времени. К чему нужна была эта формулировка эксперты не могут определить до сих пор. Однако из-за неё в ряде регионов вместо озвученных Путиным размеров выплат, медработникам начали порой поминутно рассчитывать время, которое они провели с заражёнными коронавирусом и выплачивать мизерные суммы. Это привело к массовым протестам врачей в необычайно сложный с эпидемиологической точки зрения период. Ситуация стабилизировалась лишь после того, как в неё лично вмешался российский лидер, заявив, что давал указание выплачивать надбавки за сам факт работы медиков с больными COVID-19, а не за проведенное с ними время. Только после этого правительство удалило из постановления неоднозначную формулировку.

Теперь же аналогичный скандал назревает с выплатой субсидий на ЖКХ. И даже если формулировка правительства про 26 марта, несёт в себе не тот смысл, о котором рассказано в статье, то чиновники на местах, вероятно, воспринимают его именно как основание для отказа в автопродлении всем тем, кто оформил субсидию до 26 марта 2020 года. Так зачем же было включать эту цитату? Что это: саботаж, самоуправство, ошибка или паталогическая жадность верхушки нового правительства, не желающего тратить бюджетные деньги на поддержку населения?