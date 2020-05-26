Сделанное 21 мая объявление администрации президента СШАДональда Трампа об одностороннем выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН) было встречено со справедливым осуждением, и многие назвали это решение безответственным просчетом в области национальной безопасности. Безусловно, «есть основания» считать, что Россия нарушает взятые на себя обязательства в рамках этого соглашения, тем не менее этот шаг Вашингтона является очередным примером того, что администрация встала на путь дестабилизирующей и саморазрушительной внешней политики, пишет бывший сотрудник министерства иностранных дел и торговли АвстралииКоннор Диллин в статье, опубликованной 26 мая в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Читайте также: Выйти из Договора по открытому небу США вынудила РФ — National Interest

Главное обоснование выхода США из договора, по-видимому, заключается в том, что Россия нарушила свои договорные обязательства, отказав США в праве на осуществление наблюдательных полетов в определенных регионах. США также утверждают, что Москва, следуя своей агрессивной доктрине, использует изображения, полученные в рамках своих наблюдательных полетов, для «наведения высокоточных неядерных боеприпасов на критически важную инфраструктуру» в США и странах Европы. Иными словами, в Вашингтоне уверены, что Россия решила превратить это соглашение в «оружие» и инструмент запугивания и угроз.

Учитывая, что у России есть спутники, оснащенные более широкими возможностями съемки, чем самолеты, которые участвуют в программе, как минимум один из аргументов Вашингтона звучит крайне неубедительно. Кроме того, договор давал США определенные преимущества. Еще сложнее понять, зачем Белому дому нужно было выходить из ДОН, если принять во внимание то, что теперь США оказываются в менее выгодном положении: Москва, если она не последует примеру Вашингтона, сможет осуществлять наблюдательные полеты над американские военными объектами в Европе.

Космический спутник

Тем не менее отказ США от ДОН стал лишь последним примером того, как Белый дом встал на путь, противоречащий не только долгосрочным интересам США в области безопасности, но и международному режиму контроля над вооружениями.

Так, в 2018 году президент Трамп исполнил свою угрозу и вышел из Совместного комплексного плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, благодаря которому удалось сократить обогащение урана Тегераном, а также у международного сообщества появилась возможность осуществлять беспрецедентный контроль за деятельностью исламской республики в ядерной области. Тогда Трамп утверждал, что США будут работать над поиском «реального, всеобъемлющего и долгосрочного решения ядерной угрозы Ирана».

И хотя США сегодня ничуть не ближе к новой сделке с Ираном, стратегия Белого дома подтолкнула Тегеран к тому, чтобы возобновить ядерную деятельность, запрещенную СВПД. При этом благодаря Вашингтону вдвое сократился тот срок, за который Иран сможет произвести достаточно оружейного ядерного материала для создания ядерной бомбы.

В 2019 году Вашингтон официально вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сославшись на несоблюдение Россией его условий. Несмотря на то, что опасения США «в каком-то смысле оправданы», президент России Владимир Путин правильно заметил, что Вашингтон, вместо содержательной дискуссии о вопросах международной безопасности, решил просто перечеркнуть многие годы усилий по уменьшению риска полномасштабного вооруженного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

Также всё больше признаков того, что Вашингтон может саботировать перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), настаивая на том, чтобы Россия привела Китай за стол переговоров прежде, чем США пойдут на его продление. Шансов того, что Китай пойдет на этот шаг, почти нет. Многие указывают на то, что выдвинутое Вашингтоном условие — это инструмент, с помощью которого можно поставить крест на любых перспективах заключения нового договора.

Читайте также: Продление СНВ-III поможет спасти мир в ядерную эпоху — Foreign Affairs

Еще более тревожно то, что 23 мая появились сообщения о том, что высокопоставленные представители национальной безопасности США обсудили вопрос о проведении первого с 1992 года ядерного испытательного взрыва в США, с тем чтобы установить более надежную переговорную позицию для обсуждения с Москвой и Пекином трехсторонней сделки по регулированию их соответствующих ядерных арсеналов.

Такой шаг со стороны США будет иметь далекоидущие последствия: он, скорее всего, уничтожит любую перспективу того, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний когда-либо вступит в силу. Более того, такой шаг подтолкнёт ядерные державы к проведению серии испытаний, что чревато новой гонкой вооружений.

Через все эти примеры красной линией проходит одно — склонность администрации Трампа полагаться не на традиционную дипломатию, а на стратегию балансирования на грани войны в качестве инструмента обеспечения благоприятных результатов переговоров США по спорным соглашениям о контроле над вооружениями. Тем не менее есть также признаки того, что США переосмысливают свой общий подход к международному контролю над вооружениями.

Недавно назначенный заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Маршалл Биллингсли заявил, что США знают, как одержать верх в этих гонках контроля за вооружением и как заставить противников разориться. Далее он отметил, что у Трампа богатый опыт ведения переговоров и разработки и использования рычагов давления.

В более широком смысле, отказ США от ключевых договоренностей о контроле над вооружениями может также свидетельствовать об антипатии со стороны нынешней администрации к самой идее международных соглашений.

Разведывательный самолет Boeing RC-135W

Как отметил директор Программы нераспространения в Восточной Азии при Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее Джеффри Льюис, выход США из ДОН не имеет ничего общего с самим Договором. Дело в том, что международные соглашения воспринимаются современными членами Республиканской партией как пятно на суверенитете США. При этом при нынешней администрации из Государственного департамента ушли многие компетентные специалисты, поэтому неудивительно, что конструктивные голоса остались неуслышанными во внешнеполитических обсуждениях Вашингтона.

В начале 2018 года американский аналитический Центр американского прогресса отметил, что Трамп, который на тот момент провел в Белом доме уже целый год, без нужды отталкивал союзников США, разжигал ненависть и шел на бессмысленный риск, чем сильно испортил репутацию США. Более того, президент США пустил по ветру доверие людей по всему миру, отказался от морального и глобального лидерства страны. С тех пор администрация США лишь в еще большей степени разрушила фундамент международной архитектуры безопасности.

Тем не менее большая трагедия администрации Трампа, с точки зрения внешней политики, заключается в том, что разрушение этого фундамента происходит в то время, когда миру более, чем когда-либо за последнее десятилетие, требуется конструктивное лидерство США в международных делах.