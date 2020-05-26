США вполне вправе начать шестимесячный процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Решение же Белого дома отказаться от этого заключенного в 1992 году соглашения — к ужасу ряда сторонников режима контроля за вооружениями — вызвано исключительно сознательными его нарушениями со стороны Кремля, пишет старший научный сотрудник фонда Heritage Foundation и бывший заместитель помощника министра обороны СШАПитер Брукс в статье, опубликованной 25 мая в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По его словам, на протяжении многих лет Москва вопиющим образом нарушает это соглашение, в рамках которого в интересах военной прозрачности страны-участницы могут совершать наблюдательные полеты невооруженных самолетов над территорией друг друга. Аэросъемка позволяет получить государствам-членам заблаговременно информацию о подготовке агрессии, а также проводить наблюдение за прохождением военных учений и способствовать соблюдению других договоров о контроле за вооружениями и иных соглашений. Но этого не происходит из-за действий России.

Аналитик Heritage Foundation указывает, что список нарушений Москвой ДОН «длинный». Прежде всего, в 2010 году Кремль запретил осуществлять наблюдательные полеты внутри 10-километровой зоны вокруг границы России с «грузинскими регионами» Южной Осетией и Абхазией. Хотя Южная Осетия и Абхазия находятся «внутри границ Грузии», Москва считает их независимыми государствами, следовательно, они не подпадают под действие ДОН. Затем Москва ограничила полеты в рамках ДОН над «высоко милитаризованным» Калининградом, находящимся между членами блока НАТО Литвой и Польшей. И это нарушение продолжается с 2014 года.

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W

Более того, в прошлом сентябре Москва отказала наблюдательному самолету США совершить полет над учениями вооруженных сил РФ «Центр-2019», в которых принимали участие китайские военнослужащие. Брукс ссылается на слова директора национальной разведки США Уильяма Еванины, согласно которому «Россия на протяжении многих лет использовала Договор по открытому небу для сбора разведывательной информации о гражданской инфраструктуре и других важных объектах в Америке, чем представляла неприемлемый риск национальной безопасности» США. Такое поведение, конечно, не в духе договора, и выход из ДОН положит ему конец.

Последней провокацией РФ в рамках НОД стала предсказуемая пропагандистская уловка, в рамках которой Москва предназначила аэродром под выполняющие в рамках соглашения полеты самолеты в «незаконно аннексированном» Крыму, намекая на то, что полуостров является частью Российской Федерации, а не Украины.

Существует еще одна проблема, хотя и не связанная с договорными проблемами с Россией. Она заключается в том, что два самолета ВВС США OC-135, использующиеся в рамках этого соглашения, устарели и требуют замены. Помимо ежегодных эксплуатационных расходов, такая замена OC-135 на более новые летательные аппараты может обойтись бюджету США в $200 млн. Фотографические изображения, полученные из миссий ОЗТ, хотя и широко распространяемые в других государствах-членах, можно заменить высокотехнологичными снимками со спутников, которые обеспечивают потенциально более полную информацию и в более сжатые сроки.

К чести администрации США нужно отметить, что несмотря на постоянные нарушения со стороны России, она пошла на проведение исчерпывающего многомесячного межведомственный анализа затрат и выгод от пребывания в ДОН. Администрация также, по некоторой информации, проводила тесные консультации с союзниками и партнерами по НОД перед тем, как принять окончательное решение, и, конечно же, проинформировала о своей озабоченности российскую сторону, которая решила по-прежнему нарушать договорные протоколы.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) Boeing OC-135B Open Skies ВВС США

В итоге администрация Трампа пришла к выводу, что Россия умышленно подрывает важные принципы договора, включая открытость, прозрачность, сотрудничество и доверие, которые поддерживают меры доверия и укрепления безопасности.

Кроме того, нарушение договорных обязательств должно иметь последствия. Если продолжать игнорировать эти нарушения ДОН, Москва может пойти на дальнейший подрыв режима контроля над вооружениями и, возможно, иных соглашений. Более того, нарушения Москвой ДОН усугубляют глубокую обеспокоенность по поводу воинственного поведения России в Европе и за ее пределами.

Важно не забывать о вопиющем пренебрежении Кремля к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), о приостановлении Москвой участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а также о нарушении ею Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Не говоря уже о его поддержке режимов в Иране и Сирии.

Тем не менее, заключает эксперт Heritage Foundation, администрация США поступала мудро, не исключив своего возвращения в число стран, подписавших это соглашение.