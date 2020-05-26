Президент Грузии Саломе Зурабишвили опять удивила. Ранее она говорила, что «Грузия готова занять место Великобритании в ЕС». В этой связи французское издание Slate писало, что «эти слова могли бы показаться нелепыми, если бы их произнесла не президент страны, которая в совершенстве владеет французским языком и выставляет себя естественным «мостиком» для ЕС в Закавказье».

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

На сей раз в интервью английскому изданию Financial Times она, по выражению одного европейского эксперта, как «маленький политик, но рассуждающий о глобальных проблемах послевирусного мироустройства», поведала миру о своих представлениях на этот счет. «Проблемы, вызванные пандемией и падением цен на нефть, а также сложившаяся политическая ситуация, — заявила она, — могут подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, чтобы показать свое превосходство за рубежом». Согласно наблюдениям польского издания Interia, «грузин продолжают пугать Путиным, заявляя о каких-то его планах в отношении одной из бывших советских республик», хотя «одновременно жители Грузии с недоверием относятся к Соединенным Штатам, ведь Россия рядом. А где Америка?» Вот почему заявление Зурабишвили примечательно в первую очередь тем, что позволяет определить политический кругозор главы Грузии, ее понимание сути происходящих и связанных с пандемией коронавируса событий как в мире, так и в регионе. При условии, конечно, если суждения имеют оригинальный характер, являются эксклюзивным продуктом грузинской политической мысли.

Увы, как выясняется, это не так. Зурабишвили буквально один к одному повторила тезисы, которые появились накануне в докладе базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации Фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation), в котором рассказывается о том, как «Кремль осуществляет подрыв западных демократий во время пандемии коронавируса». Как утверждает «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент в РФ), этот доклад «станет первым из планирующейся ежеквартальной серии и будет фокусироваться на странах Европы, Великобритании и государствах-членах «Восточного партнерства», а значит, и Грузии. Но это только первый тезис. Второй базируется на данных службы изучения общественного мнения «Левада-Центр», согласно которым «уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина продолжает падение», и Кремль, чтобы изменить ситуацию, «будет демонстрировать рост внешнеполитических амбиций, хотя к такой операции, как в Крыму в 2014 году, он вряд ли станет прибегать».

Совещание Владимира Путина с членами правительства

Тем не менее Зурабишвили больше всего ожидает или пытается в этом убедить западных партнеров в том, что так называемый «посткрымский эффект» возможен в Грузии, но не Азербайджане, тем более не в Армении. Отсюда тезис-лозунг Зурабишвили: «Грузия в опасности!» Почему? Оказывается, потому, что в период пандемии политика Запада в отношении Грузии становится невнятной, и Зурабишвили опасается, что ей скажут: «Теперь каждый сам за себя». Недавно американское издание Newsweek констатировало, что «после пандемии в Европе станет тускнеть образ Грузии как маленькой и единственной демократии в регионе», а для президента США Дональд Трампа «Грузия уже не приоритет». Это нервирует Тбилиси. Поэтому Зурабишвили пытается привлечь внимание западной общественности к своей стране. И не только это. Так, много было разговоров о выдвижении Грузии в эпицентр западной политики в Закавказье в связи с событиями вокруг Ирана, о так называемых «обхватах» региона — и со стороны Ближнего Востока, и со стороны Черноморского региона.

Но Зурабишвили «вибрирует», оказавшись между молотом нестабильного Ближнего Востока и наковальней находящейся в кризисе Европы, начинает сталкиваться с исторической матрицей — множеством возможностей географической и геополитической самоидентификации. Отсюда, как пишет The Washington Post, «хотя в Тбилиси рады визитам европейских и заокеанских кураторов, многие политически чуткие грузины смотрят на них как временных попутчиков», интуитивно понимая, что «русская история и после развала СССР в 1991 году для Грузии еще не закончилась». Другое дело, нужна ли России сейчас Грузия. Если да, то какая и стоит ли Москве «испытывать удовлетворение фактором подъема пророссийских сил», которых опасается парижанка Зурабишвили? Может быть, нити московской политики стоит свести все к тому, чтобы действовала формула «мы не против прозападных устремлений Грузии, но таких, которые не угрожали бы национальной безопасности России»? Чем быстрее осознание этих факторов станет практическим действием российской политики, тем лучше будет для Москвы.

Грузинские и американские солдаты на совместных военных учениях

Если Запад, как он это делал ранее, вновь обозначит заинтересованность в укоренении «демократических начал» в Закавказье — ему и флаг в руки. А Россия подождет, посмотрит, оценит и начнет действовать уже наверняка, определяя новый ход истории как для Грузии, так и для Закавказья в целом.