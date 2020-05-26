Глава государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов анонсировал предстоящее с 1 июля 2020 года сокращение штатов — порядка 10%, а также заявил о том, что в ведомстве произошёл пересмотр социально-финансового пакета. ИА REGNUM проанализировало личные активы Шувалова и новые фирмы, в создании которых принял участие готовящийся к увольнениям ВЭБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

Немного истории

На сайте госкорпорации отмечается, что её история начинается в 1922 году, когда иностранной кредитной организацией Svenska Ekonomiebolaget был учреждён Российский коммерческий банк, который спустя некоторое время был преобразован во Внешторгбанк СССР и перешёл в госсобственность. В 1988 году организацию переименовали в государственный банк «Банк внешнеэкономической деятельности СССР» (Внешэкономбанк СССР). В 2003 году Внешэкономбанку делегировали управляющие функции в сфере инвестирования пенсионных накоплений граждан. В 2006 году президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания национального банка развития с уставным капиталом 2,5 млрд долларов США. Так ВЭБ стал национальным банком развития.

В 2016 году у банка возникли трудности, да такие, что пришлось менять команду, включать в работу по недопущению дефолта членов правительства. Тогда же у госкомпании сменился и руководитель. С поста зампредседателя правления «Сбербанка» на пост главы ВЭБ пришёл Сергей Горьков — уроженец Оренбургской области. Свой пост он занимал два года, после чего около года был замминистра экономического развития РФ. С апреля 2019 года Горьков — глава правления «Росгеологии».

С 2016 года также началась и перестройка модели управления в ВЭБ, реорганизация бизнес-процессов. Тогда же была принята стратегия работы до 2021 года.

В 2018 году ВЭБ был преобразован в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» и по решению правительства РФ получил поддержку в объёме 600 млрд рублей на выплату внешнего долга. Ещё 300 млрд рублей составил утвержденный капитал.

A.Savin, WikiCommons Главный офис ВЭБ

О сокращении штатов

25 мая 2020 года глава ВЭБ Игорь Шувалов в интервью РБК рассказал о том, что с 1 июля в госкорпорации будет проведен завершающий этап трансформации — сокращение 10% персонала. Год назад сообщалось, что за весь период оптимизации под увольнение попадут 2,5 тыс. человек.

Заявил Шувалов также, что в госкомпании был пересмотрен и социально-финансовый пакет. К примеру, топ-менеджеры отказались от служебных автомобилей с водителями и дорогих медицинских страховок.

Для справки: декларированный доход Шувалова по итогам 2019 года составляет 179 705 111,16 рубля против 71 023 207,2 рубля годом ранее. Супруга главы ВЭБ в 2019 году задекларировала 12 062 573,31 рубля против 10 531 448,37 рубля по итогам 2018 года. Доходов у двух несовершеннолетних детей Шувалова нет, но один из них владеет автомобилем «Мерседес Бенц GLE 350D 4 MATIC», который в розничной продаже оценивается в 6,5 млн рублей. У четы Шуваловых, помимо нескольких квартир в России, есть в пользовании жилой дом площадью 1479,8 кв. м в Австрии и квартира площадью 483 кв. м в Великобритании. В гараже у семьи несколько автомобилей «ЯГУАР XJ8 4.2 EXECUTIVЕ».

О Шувалове

Игорь Шувалов является руководителем ВЭБ (тогда еще Внешэкономбанка) с 24 мая 2018 года. Уроженец посёлка в Магаданской области имеет юридическое образование.

В разные годы он работал лаборантом в научно-исследовательском институте «Экос», был атташе одного из департаментов МИД РФ, юрисконсультом в «АЛМ Консалтинг», руководил адвокатским бюро.

С 1997 года Шувалов начал свой путь государственного служащего, заняв пост главы одного из департаментов Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом, дойдя позднее до поста замминистра. В 1998—2000 годы он был главой Российского фонда федерального имущества, а в 2000—2003 годы руководил аппаратом правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

В 2003—2004 годы занимал пост помощника президента РФ, замглавы администрации главы государства. С 2008 года и до назначения на пост в ВЭБ был первым зампредседателя федерального правительства. Женат, четверо детей, двое из которых уже совершеннолетние и в декларациях о доходах главы ВЭБ не фигурируют.

Об активах главы ВЭБ

Занимая должность председателя «ВЭБ.РФ», Игорь Шувалов также является владельцем 50% долей в двух коммерческих компаниях — ООО «Сова недвижимость», созданном в июле 2013 года в Подмосковье для покупки и продажи собственной недвижимости, и ООО «Открытые активы», созданном в Москве в июле 2013 года для вложений в ценные бумаги.

Обе компании управляются ООО «Управляющая организация «Профдир». Последнее учреждено в декабре 2008 года в Москве. Единственный владелец — Сергей Котляренко (собственник нескольких компаний в Москве, Смоленской области, включая две по сбору неопасных отходов), директор — Лилия Арановская (также руководит АО «Бизнес Групп»).

Владельцем вторых долей в ООО «Сова недвижимость» и «Открытые активы», где отметился Игорь Шувалов, является его супруга — Ольга Шувалова. Доли находятся в доверительном управлении.

В свою очередь в активе компании «Сова недвижимость» — 100% долей в трёх компаниях. ООО «Аванфорт» было создано в феврале 2005 года для покупки и продажи недвижимости. Уставный капитал компании — 6,01 млн рублей. ООО «Фирма Веардон» было учреждено для работы в той же сфере в январе 1998 года. Уставный капитал — 228 179 920 рублей. ООО «Заречье-4» было создано для управления недвижимостью в ноябре 2014 года путём реорганизации некоммерческого партнёрства по эксплуатации жилых домов и благоустройству придомовой территории «Заречье-4».

Стоит также отметить, что при Шувалове непосредственно госкорпорация нарастила свой бизнес-портфель. Так, 27 декабря 2019 года совместно с сыном бывшего генерального прокурора России, полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия ЧайкиИгорем ВЭБ. РФ учредило ООО «Инжиниринг.РФ», получив в нем 49% доли. Последнее имеет основной вид деятельности — «строительные работы специализированные (прочие, не включенные в другие группировки)». Уставный капитал — 100 тыс. рублей. С 18 марта 2020 года директором компании вместо Константина Данилова (соучредителя ряда фирм, включая «лопнувший» «Сталь банк») стал Александр Карандин. Последний — владелец 64,29% доли в ООО «Эрнесто» (консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий, второй соучредитель — собственник крымского ООО «Керчь-рыба» Дмитрий Коршиков).

(сс) World Economic Forum Игорь Шувалов на Всемирном экономическом форуме

Кроме «Инжиниринг.РФ», госкорпорация 7 мая 2019 года обзавелась ООО «НМ-Тех», где является единственным владельцем. ООО создано в Зеленограде и работает в сфере производства элементов электронной аппаратуры. Её уставный капитал — 22,047 млрд рублей, директор — Алексей Соколов.

Об активах Ольги Шуваловой

Помимо уже названных юрлиц, Шувалова также является председателем правления общественной организации содействия защите животного мира «Найди друга». Учредители — Ольга Агаджанова, Оксана Калашникова и Роман Морозов.

Также супруга главы ВЭБ — единственный владелец частного учреждения по управлению недвижимым имуществом «Сова». Компания создана 13 января 2011 года и работает в сфере «управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Директор — Георгий Голоскоков. Последний ранее был директором трёх калужских компаний, которые на сегодня числятся ликвидированными.