Абакан, 3 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Хакасия отмечает День образования республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решением Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1991 года Хакасская автономная область была преобразована в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику.

Страна-читалия.рф Хакасия

Впоследствии официальное название региона было сокращено до Республики Хакасия.

«Это историческое событие стало определяющим в дальнейшем социально-экономическое развитии региона в качестве полноправного субъекта Российской Федерации», — отметили в правительстве, поздравив жителей с праздником.