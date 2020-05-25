Группа Нижегородских бизнесменов обратилась к губернатору области Глебу Никитину с призывом при распределении заказов отдавать предпочтение местным, а не иногородним подрядчикам. Руководитель нижегородской студии видеопродакшн Руфина Клишковская прокомментировала ИА REGNUM инициативу предпринимателей.

Нижний Новгород

ИА REGNUM: Как вы считаете, почему местные власти обращаются к сторонним исполнителям?

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

ИА REGNUM:Как можно изменить сложившуюся ситуацию к лучшему?

Вопросов не было бы, если бы речь шла о частном бизнесе. Ведь только собственнику решать, как тратить свои деньги. Но речь идёт об области и о городе. Целые рыночные сегменты лишаются шанса получить заказ. Ивент-агентства, дизайнеры, видеографы, фотографы, экскурсоводы, IT-компании стремительно теряют обороты. Это отразится на ресторанном бизнесе, на индустрии красоты, на фотостудиях, на всем. Ведь кто был основным потребителем всего этого? Хипстеры.

Изменить ситуацию просто — сделать закупки прозрачными, дать нижегородцам шанс самим делать праздник на 800-летие Нижнего, видео о городе, сувениры к юбилею, виртуальные туры и дополненную реальность. Мы все это можем не хуже москвичей.

ИА REGNUM: Насколько для местных подрядчиков значимы заказы от властей?

В настоящий период заказы от властей критичны для выживания некоторых отраслей. Я их рассматриваю как меры поддержки экономики региона.

ИА REGNUM: В каком состоянии, учитывая текущий кризис, находится сейчас местный бизнес? Какая помощь нужна в первую очередь от федерального центра и от областных властей?

Сергей Орлов ИА Красная Весна Нижний Новгород

Отдельные отрасли местного бизнеса в драматическом состоянии. Открытый рынок, на котором мы все работали раньше, стоит на паузе. Если предприятия не коллапсируют, то занимают выжидательную позицию. Приостановлены выставки, BTL-мероприятия, ребрендинги, производство видео для выставок и конференций, как и сами ивенты. Маркетинговые исследования потеряли актуальность в связи с пикирующим на нас «чёрным лебедем».

Сейчас поддержать экономику может только госзаказ. Можно сказать, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода — это спасательный круг для нескольких отраслей экономики региона. Поэтому ждём от региональных властей размещения заказов у региональных подрядчиков, от Москвы — политику протекционизма и курс на экономическую децентрализацию страны. Иначе мы все поедем в поисках работы в Москву.