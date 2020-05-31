Релиз обновлённой версии The Wonderful 101 на PC и современных консолях не стал громким событием для игровой индустрии. О первоисточнике в России не знают практически ничего, так как в своё время (в 2013 году) он выходил только на приставке Wii U — далеко не самой популярной игровой системе. Тем не менее оригинальная The Wonderful 101, как и её ремастер-версия, определённо заслуживают внимания. Как минимум, из-за наличия оригинальной идеи, которую разработчикам из Platinum Games вполне успешно удалось претворить в жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM The Wonderful 101

Земля уже в третий раз атакована объединёнными силами инопланетных захватчиков. Пришельцы, одержимые жаждой разрушения, крушат человеческие города при помощи своего лучшего оружия и технологических новинок. Для того чтобы противостоять жестоким оккупантам, ООН создаёт секретный отряд супергероев под названием Wonderful Ones («Замечательные»), состоящий из самых достойных представителей планеты.

Современные герои не понаслышке знакомы с фразой «Один за всех и все за одного», поэтому на опасные задания они выходят только полным составом — в количестве ста человек. При этом все члены команды буквально являются частью одного рабочего механизма и строительным материалом для создания антиинопланетного оружия. По команде игрока представители Wonderful Ones могут «собраться» в огромный меч, кулак, пистолет или другой полезный предмет — останется лишь решить в кого превратить своих супергероев на этот раз.

Скриншот со страницы PlatinumGames Главные герои игры

Первые несколько уровней The Wonderful 101 ломают все привычные стереотипы об экшен-играх. В проектах Platinum Games мы обычно управляем одним могучим богатырём, способным лёгким взмахом руки раскидать сотню противников. Здесь же всё наоборот — под контролем игрока с самого начала находится небольшая армия супергероев. Очень слабых по отдельности, но смертоносных вместе.

При этом, как ни странно, вся сотня — не просто безликие болванчики, а яркие и запоминающиеся персонажи. Помимо центральных протагонистов, которые на мотив «Могучих Рейнджеров» отличаются друг от друга по цветам («Красный», «Синий», «Жёлтый», «Зелёный», «Розовый», «Белый» и «Чёрный»), игроку встретятся и совсем необычные представители Wonderful Ones. Например, герой с огромным унитазом на голове или любитель старинных телефонов.

Уследить за перемещением своего отряда поначалу крайне непросто: человечков на экране много, а графика совсем не блещет детализацией. Схватки с врагами лишь усугубляют всё это «мельтешение» — после сильного удара со стороны пришельцев, герои разлетаются по всей локации словно разорвавшийся пакет с конфетками Skittles, и понять, «кто есть кто», становится ещё тяжелее. При этом по мере прохождения количество доступных на экране персонажей будет лишь увеличиться. «Переманить» на свою супергеройскую сторону можно практических каждого встречного: прохожего, полицейского или ученика местной школы.

Скриншот со страницы PlatinumGames Сражение с боссом

Тем не менее после нескольких схваток с боссами к местному визуалу начинаешь привыкать и получать от него удовольствие. Вся концепция The Wonderful 101 — это забавная пародия на японское Super Sentai Show: с пафосными героями, яркими костюмами и уморительно «правильными» названиями. Например, в одной сцене персонажи прилетают на миссию на огромном самолёте под названием «Девственная победа», а в другой бодро колотят инопланетян под песню о своих же приключениях. На несерьёзность происходящего очень толсто намекает и дизайн местных супергероев — огромные головы на непропорционально маленьких телах.

Однако за всей этой «детской» стилистикой скрывается интересный, динамичный и часто бросающий игроку вызов геймплей. Принимать решения здесь нужно быстро, потому что противники не славятся своей терпеливостью. В тебя стреляют? Преврати свою команду в огромный щит и отрази удар. Пытаются сбить с ног? Трансформируйся в гигантскую пружину и отпрыгни в сторону. Враг взял передышку? Скорее объедини героев в кулак и задай им трёпку. Каждая схватка в The Wonderful 101 не похожа на предыдущую и радует яркими визуальными эффектами. А если доступные трансформации успеют надоесть, то на «Девственной победе» можно будет купить ещё. Например, способность превращаться в шар и кататься по локации на огромной скорости.

К сожалению, оценить всё описанное выше можно только при наличии подходящего контроллера. Мне же «повезло» проходить игру на PC, поэтому каждый уровень рано или поздно превращался в настоящее мучение. Дело в том, что для «превращения» своих героев в какой-то предмет нужно нарисовать на экране особую фигуру. Для кулака — круг, для меча — прямую линию, для кнута — волнистую линию и т. п.

Скриншот со страницы PlatinumGames Один за всех и все за одного

Как ни странно, сделать это с компьютерной мыши практически невозможно. Игра совершенно не распознаёт движения и в самый разгар битвы может вместо круга нарисовать треугольник, тем самым превратив всю команду протагонистов в дельтаплан вместо желаемого оружия. В оригинальной же версии на Wii U это можно было без особых проблем сделать при помощи сенсорной панели или одного из стиков.

В PC-версии также встречаются проблемы с оптимизацией и баги. Частота кадров постоянно скачет, персонажи застревают в текстурах, а при нажатии кнопки Esc (с помощью которой я по старой привычке пытался вызвать главное меню) игра сворачивалась до размеров окна и не позволяла изменить разрешение до окончания уровня. И это при условии того факта, что графика в ремастер-версии практически не отличается от оригинала 2013 года. Уважаемые Platinum Games, так куда же ушли деньги на разработку?

Скриншот со страницы PlatinumGames Одна из доступных трансформаций

The Wonderful 101: Remastered — это яркая, смешная и крайне новаторская игра от именитых ветеранов жанра экшен. В ней есть динамичные схватки, увлекательная система «превращений» и множество запоминающихся персонажей. Словом всё то, чем привлекала и оригинальная версия.

А вот нововведения ремастера скорее огорчают, чем радуют. Единственная его заслуга заключается в доступности на всех современных платформах и том, что с его помощью многие игроки впервые узнают о The Wonderful 101. Тем не менее для более комфортного прохождения стоит обратить внимание именно на консольные версии. Они хоть и ударят по кошельку сильнее, но сберегут множество нервов.